Todos los tatuajes de Lionel Messi y el significado detrás de cada uno

El significado de todos los tatuajes de Lionel Messi

Con Argentina dentro de la final del Mundial 2026, el capitán vuelve a estar en el centro de la conversación. Mientras millones de aficionados siguen de cerca su desempeño en la cancha, también crece el interés por conocer el significado de los tatuajes que han acompañado su carrera durante más de una década.

Liones Messi y Antonela Roccuzzo (Instagram)

La familia ocupa un lugar central en la vida del astro argentino y eso queda reflejado en varios de sus tatuajes.

Uno de los más importantes es el retrato de su madre, Celia Cuccittini, que luce en la espalda. Messi ha contado en distintas ocasiones que ella ha sido una de las personas más importantes en su vida y un apoyo constante desde sus primeros años en Rosario.

Messi tiene un tatuaje de su mamá en la espalda. (Getty Images)

Otro de los diseños más conocidos es la corona que comparte con su esposa, Antonela Roccuzzo. Ambos llevan el mismo símbolo como representación de su historia de amor, que comenzó cuando eran niños y se consolidó con su matrimonio en 2017.

Messi tiene un tatuaje de ojo, que se cree que representa a su esposa, Antonela Roccuzzo, junto a una corona, un símbolo que ella también tiene tatuado en el mismo lugar, (Getty Images)

Sus hijos también tienen un lugar privilegiado. Messi lleva tatuadas las manos de Thiago, el nombre de su primogénito y, posteriormente, agregó los nombres y las fechas de nacimiento de Mateo y Ciro en una de sus piernas. Thiago — 02/11/2012 Mateo — 11/09/2015 Ciro — 10/03/2018.