Lionel Messi rompe el silencio tras la derrota en la final del Mundial: "Va a costar cerrar esta herida”

Lionel Messi reaparece tras perder la final del Mundial

En su publicación, Messi reconoció que la derrota dejó un profundo sentimiento de tristeza, aunque prefirió poner el foco en el esfuerzo que realizó el plantel para volver a disputar una final mundialista.

"El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo".

El capitán argentino también invitó a mirar el torneo en perspectiva y recordó que la Albiceleste consiguió instalarse nuevamente entre las mejores selecciones del planeta.

Lionel Messi (Getty Images)

"Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo".

Con esas palabras, el delantero destacó la regularidad del equipo en el escenario más importante del futbol internacional, pese a que esta vez el título quedó en manos de España.