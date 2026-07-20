Horas después de que Argentina cayera 1-0 frente a España en la final de la Copa del Mundo 2026, Lionel Messi reapareció en sus redes sociales para compartir un mensaje dirigido a la afición y a sus compañeros de selección. Fue la primera vez que el capitán de la Albiceleste se pronunció públicamente desde el partido disputado en el MetLife Stadium.
Lionel Messi rompe el silencio tras la derrota en la final del Mundial: "Va a costar cerrar esta herida”
Lionel Messi reaparece tras perder la final del Mundial
En su publicación, Messi reconoció que la derrota dejó un profundo sentimiento de tristeza, aunque prefirió poner el foco en el esfuerzo que realizó el plantel para volver a disputar una final mundialista.
"El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo".
El capitán argentino también invitó a mirar el torneo en perspectiva y recordó que la Albiceleste consiguió instalarse nuevamente entre las mejores selecciones del planeta.
"Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo".
Con esas palabras, el delantero destacó la regularidad del equipo en el escenario más importante del futbol internacional, pese a que esta vez el título quedó en manos de España.
Lionel Messi agradece el apoyo de la afición Argentina
Lionel Messi aprovechó el mensaje para reconocer el apoyo que recibió la selección durante toda la competencia y la forma en que el Mundial volvió a reunir a millones de argentinos alrededor del equipo.
"Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos".
Antes de concluir su publicación, el ocho veces ganador del Balón de Oro también dedicó unas palabras a la selección española, que conquistó el segundo Mundial de su historia tras imponerse en la final.
"También quiero felicitar a España por el campeonato", concluyó.
Con este mensaje, Lionel Messi puso fin al silencio que mantuvo tras la derrota y dejó claro que, aunque el subcampeonato representa un golpe difícil de asimilar, también considera que el recorrido de Argentina merece ser reconocido por el esfuerzo y la entrega mostrados a lo largo del Mundial.