Las razones por las que Natalie Portman vive su tercer embarazo de mejor manera

Natalie Portman explica cómo ha cambiado su manera de vivir la maternidad

La ganadora del Oscar, quien actualmente vive en París, explicó que procura cuidar tanto su bienestar físico como su descanso para sobrellevar el embarazo de la mejor manera.

Natalie Portman (Instagram)

“Intento hacer algún tipo de actividad física todos los días; nado, camino o hago girotonics. Sigo siendo vegana. Tomo muchas vitaminas e intento dormir lo máximo posible”.

Este será el tercer hijo de Portman, quien ya es madre de Aleph y Amalia, nacidos durante su matrimonio con el coreógrafo Benjamin Millepied, del que se divorció en 2024. Desde marzo de 2025 mantiene una relación con Destable, conocido artísticamente como Tepr.

Natalie Portman compara la maternidad en Francia y Estados Unidos

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista llegó cuando Natalie Portman habló sobre las diferencias que ha encontrado entre los sistemas de salud de Francia y Estados Unidos durante su embarazo.

Natalie Portman (Instagram)

“La mayor diferencia para mí es un enfoque de la medicina socializado frente a uno no socializado. Cuando estás en un país con medicina pública, intentan hacer lo mejor para la mayor cantidad de gente sin hacerte pagar por cosas extra. Mientras que en los Estados Unidos te dicen: ‘Bueno, si quieres esto, podemos agregar esto otro’. Puedes ver que también es un negocio”.

La actriz explicó que vivir en Francia le ha permitido experimentar el embarazo desde una perspectiva distinta, en un entorno donde la atención médica responde a un modelo diferente al que conoció durante años en Estados Unidos.