Natalie Portman disfruta de una etapa muy especial mientras espera la llegada de su tercer hijo, el primero junto al productor musical francés Tanguy Destable. En una entrevista para Elle, la actriz habló sobre cómo ha cambiado su manera de vivir el embarazo y compartió algunos de los hábitos que la ayudan a mantenerse saludable en esta nueva etapa de su vida.
Las razones por las que Natalie Portman vive su tercer embarazo de mejor manera
Natalie Portman explica cómo ha cambiado su manera de vivir la maternidad
La ganadora del Oscar, quien actualmente vive en París, explicó que procura cuidar tanto su bienestar físico como su descanso para sobrellevar el embarazo de la mejor manera.
“Intento hacer algún tipo de actividad física todos los días; nado, camino o hago girotonics. Sigo siendo vegana. Tomo muchas vitaminas e intento dormir lo máximo posible”.
Este será el tercer hijo de Portman, quien ya es madre de Aleph y Amalia, nacidos durante su matrimonio con el coreógrafo Benjamin Millepied, del que se divorció en 2024. Desde marzo de 2025 mantiene una relación con Destable, conocido artísticamente como Tepr.
Natalie Portman compara la maternidad en Francia y Estados Unidos
Uno de los momentos más llamativos de la entrevista llegó cuando Natalie Portman habló sobre las diferencias que ha encontrado entre los sistemas de salud de Francia y Estados Unidos durante su embarazo.
“La mayor diferencia para mí es un enfoque de la medicina socializado frente a uno no socializado. Cuando estás en un país con medicina pública, intentan hacer lo mejor para la mayor cantidad de gente sin hacerte pagar por cosas extra. Mientras que en los Estados Unidos te dicen: ‘Bueno, si quieres esto, podemos agregar esto otro’. Puedes ver que también es un negocio”.
La actriz explicó que vivir en Francia le ha permitido experimentar el embarazo desde una perspectiva distinta, en un entorno donde la atención médica responde a un modelo diferente al que conoció durante años en Estados Unidos.
Natalie Portman vive el embarazo con mayor calma y agradecimiento
La actriz confirmó en abril pasado que esperaba un bebé y desde entonces ha compartido algunos momentos de esta nueva etapa con sus seguidores. En aquel momento confesó que ahora enfrenta la maternidad de una forma mucho más consciente que en sus embarazos anteriores.
“Estoy muy agradecida. Sé que es un privilegio y un milagro”.
Recientemente también publicó una fotografía acariciando su pancita en Instagram, acompañada de un mensaje que reflejó la emoción con la que espera conocer a su bebé.
“Counting the days until we meet you” (“Contando los días hasta que nos conozcamos”).
A sus 45 años, Natalie Portman asegura sentirse plena mientras espera la llegada de este nuevo integrante de la familia, una etapa que vive rodeada de tranquilidad y enfocada en cuidar su salud y disfrutar cada momento.