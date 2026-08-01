Ariana Grande enciende alarmas por su delgadez extrema tras estrenar el video musical de "Petal"

La extrema delgadez de Ariana Grande en el video de ‘Petal’ enciende alertas sobre su salud

Dirigido por Christian Breslauer, el video presenta a Grande en el papel de una aspirante a actriz que acude a una audición con una estética inspirada en Grease. La producción combina secuencias musicales con un tono cinematográfico y forma parte del lanzamiento de Petal, su octavo álbum de estudio.

Preocupa salud de Ariana Grande por la delgadez extrema que presenta en el video musical de 'Petal' (Instagram / Ariana Grande)

"Un video como éste sólo lo puede lograr alguien con el talento multifacético de Ariana Grande, que demuestra todo su potencial musical y actoral", escribió el director al respecto de la producción. "Es el sueño de cualquier director y una colaboradora excepcional", añadió sobre su trabajo junto a la cantante.

Sin embargo, tras el estreno, las redes sociales se llenaron de mensajes que manifestaban inquietud por la apariencia de la cantante. Algunos usuarios señalaron que luce más delgada que en apariciones recientes, mientras otros criticaron que la conversación volviera a centrarse en su físico en lugar de su trabajo artístico.