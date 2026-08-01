Ariana Grande enciende alarmas por su delgadez extrema tras estrenar el video musical de "Petal"

El estreno del video musical de "Petal", la canción que da título al nuevo álbum de Ariana Grande, revivió el debate en redes sociales sobre el aspecto físico de la cantante.
Usuarios expresaron preocupación por la marcada delgadez que muestra la artista en distintas escenas de la grabación, mientras otros defendieron su derecho a no ser objeto de comentarios sobre su cuerpo.
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La extrema delgadez de Ariana Grande en el video de ‘Petal’ enciende alertas sobre su salud
Dirigido por Christian Breslauer, el video presenta a Grande en el papel de una aspirante a actriz que acude a una audición con una estética inspirada en Grease. La producción combina secuencias musicales con un tono cinematográfico y forma parte del lanzamiento de Petal, su octavo álbum de estudio.
"Un video como éste sólo lo puede lograr alguien con el talento multifacético de Ariana Grande, que demuestra todo su potencial musical y actoral", escribió el director al respecto de la producción. "Es el sueño de cualquier director y una colaboradora excepcional", añadió sobre su trabajo junto a la cantante.
Sin embargo, tras el estreno, las redes sociales se llenaron de mensajes que manifestaban inquietud por la apariencia de la cantante. Algunos usuarios señalaron que luce más delgada que en apariciones recientes, mientras otros criticaron que la conversación volviera a centrarse en su físico en lugar de su trabajo artístico.
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Ariana Grande ha pedido dejar de opinar sobre el cuerpo de los demás
La reacción contrasta con el mensaje que Ariana Grande ha repetido durante los últimos años. En abril de 2023, publicó un video en TikTok, en el que respondió a los comentarios constantes sobre su apariencia y pidió que las personas dejaran de opinar sobre el cuerpo ajeno.
En ese mensaje, recordó que la imagen que muchos consideraban su versión "más saludable" correspondía a una etapa difícil de su vida, cuando tomaba medicamentos antidepresivos, tenía hábitos poco saludables y atravesaba uno de sus momentos personales más complicados.
También afirmó que no es apropiado asumir el estado de salud de alguien a partir de su apariencia y llamó a mostrar más empatía antes de emitir juicios públicos.
“Creo que deberíamos ser más amables y sentirnos menos cómodos al hablar del cuerpo de las personas, sin importar si creen que están diciendo algo bueno o bien intencionado, deberíamos de trabajar en la intención de no hacerlo”, dijo la cantante en aquella ocasión.
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El caso Ariana Grande: por mantener el respeto se hace caso omiso a lo evidente
Ariana volvió sobre el tema en entrevistas posteriores y también en redes sociales.
A finales de 2025 compartió nuevamente un recordatorio para evitar hacer comentarios no solicitados sobre el cuerpo de otras personas y sostuvo que, aunque las observaciones puedan parecer bien intencionadas, pueden resultar dañinas porque nadie conoce las circunstancias personales o de salud que atraviesa alguien.
En la trama del video musical de "Petal", Ariana Grande interpreta a “Pepper” una aspirante a estrella que, conforme avanza la historia, descubrimos que ya era una figura conocida y busca recuperar su brillo (perdido por razones que no son explicadas) y es señalada por ya no ser la misma del pasado, situación que la lleva a tomar medidas extremas contra los ejecutivos ante quienes audiciona y que la rechazan una y otra vez.
Aunque Ariana ha pedido en varias ocasiones que no se hagan comentarios sobre el cuerpo de otras personas, el estreno del video musical de “Petal” también plantea un dilema.
En el intento por evitar especulaciones o juicios sobre la apariencia física, tanto parte de los medios como muchos de sus seguidores optan por no abordar un cambio corporal que resulta evidente.
Sin afirmar cuál es su estado de salud ni atribuirle una causa, la extrema delgadez que muestra la cantante ha despertado inquietud porque puede representar un riesgo para su integridad.
El debate, por tanto, no gira únicamente en torno al respeto por la privacidad, sino también al difícil equilibrio entre evitar la estigmatización y reconocer una realidad visible que preocupa a una parte del público.