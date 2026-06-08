Ariana Grande vuelve a brillar sobre el escenario tras años de ausencia y emociona con una confesión

Ariana Grande vuelve a brillar sobre el escenario tras años de ausencia

La intérprete de Thank U, Next recurrió a sus redes sociales para expresar la emoción que sintió tras reencontrarse con su público por primera vez desde 2019. Junto a una serie de fotografías del concierto inaugural, Ariana admitió que le resultaba difícil encontrar las palabras para describir el momento.

“Oakland, primera noche… me resulta imposible encontrar las palabras en este momento… así que, por ahora, solo gracias. Desde lo más profundo de mi corazón”, escribió la artista en Instagram.

Además, agregó una frase que conmovió a sus millones de seguidores: “Los amo a todos más de lo que las palabras pueden expresar. Y los extrañé. Gracias”.

Esta gira marca una nueva etapa en la carrera de Ariana Grande, quien en los últimos años había concentrado su energía en de actuación, incluyendo su participación en la adaptación de Wicked, además de lanzar nueva música de forma más esporádica.

Durante el concierto en Oakland Arena, la cantante presentó un repertorio centrado en Eternal Sunshine, el álbum que publicó en marzo de 2024 y que fue recibido con entusiasmo por la crítica especializada gracias a temas como We Can't Be Friends y Yes, And?.

Ariana Grande nos regaló uno de los beauty looks más bellos, donde la delicadeza y el glow se convirtieron en los protagonistas para darle ese toque de fantasía. (Vía Getty Images)

Sin embargo, el espectáculo también incluyó canciones de distintas etapas de su carrera, permitiendo a los asistentes revivir algunos de los éxitos que la han convertido en una de las artistas pop más importantes de la última década.