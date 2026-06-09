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Espectáculos

¿Qué pasó entre Ariana Grande y Ethan Slater? Revelan detalles de su ruptura

Fuentes cercanas a Ariana Grande y Ethan Slater, aseguran que la separación ocurrió hace varios meses y fue amistosa. La cantante está enfocada en su gira mundial y nuevos proyectos.
mar 09 junio 2026 08:40 AM
"Wicked" Los Angeles Premiere
Ethan Slater y Ariana Grande. (Getty Images)
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Revelan detalles de la ruptura de Ariana Grande y Etgan Slater

Según las fuentes citadas, la ruptura se produjo en buenos términos y ambos mantienen una relación cordial. La decisión habría sido tomada tras una profunda reflexión sobre el futuro de la pareja, sin que existieran conflictos públicos o escándalos recientes.

La noticia llega apenas unos días después de que Ariana iniciara su esperada gira Eternal Sunshine Tour, marcando su regreso a los escenarios tras varios años alejada de las giras internacionales.

Ariana Grande y su novio Ethan Slater
Ariana Grande y su novio, Ethan Slater (Instagram/Michelle Yeoh)

La historia entre Ariana Grande y Ethan Slater comenzó en 2023 durante el rodaje de la adaptación cinematográfica de Wicked, donde ella interpreta a Glinda y él da vida a Boq. Su romance se hizo público ese mismo año y rápidamente se convirtió en tema de conversación debido a que ambos atravesaban procesos de separación de sus respectivas parejas.

Ariana estaba finalizando su divorcio de Dalton Gomez, mientras que Slater se separaba de Lilly Jay, con quien compartía un hijo pequeño. La relación estuvo bajo constante escrutinio mediático desde sus inicios, aunque con el paso del tiempo ambos optaron por mantener un perfil mucho más discreto.

Durante la promoción de Wicked y su secuela, la pareja hizo algunas apariciones públicas juntos, incluyendo alfombras rojas y eventos de la industria, aunque en los últimos meses ya se había notado cierta distancia entre ellos.

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Ariana Grande se enfoca en una nueva etapa

La separación coincide con uno de los momentos profesionales más intensos para la cantante. Además del arranque de su gira mundial, Ariana prepara el lanzamiento de Petal, su próximo álbum de estudio, previsto para este verano. Fuentes cercanas aseguran que la artista está concentrada en su música y en el reencuentro con sus fans.

2024 Stanley Cup Final - Game One
Ariana Grande y Ethan Slater (Getty Images)

De acuerdo con los reportes, la ruptura no habría influido en el contenido de su nuevo disco, pese a las especulaciones de los seguidores sobre posibles canciones inspiradas en la relación.

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Ariana Grande

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