Ariana Grande y Ethan Slater pusieron punto final a una de las relaciones más comentadas de los últimos años en Hollywood. De acuerdo con TMZ, se confiró que la cantante y el actor terminaron su romance después de casi tres años juntos, aunque la separación habría ocurrido de manera discreta hace varios meses
¿Qué pasó entre Ariana Grande y Ethan Slater? Revelan detalles de su ruptura
Revelan detalles de la ruptura de Ariana Grande y Etgan Slater
Según las fuentes citadas, la ruptura se produjo en buenos términos y ambos mantienen una relación cordial. La decisión habría sido tomada tras una profunda reflexión sobre el futuro de la pareja, sin que existieran conflictos públicos o escándalos recientes.
La noticia llega apenas unos días después de que Ariana iniciara su esperada gira Eternal Sunshine Tour, marcando su regreso a los escenarios tras varios años alejada de las giras internacionales.
La historia entre Ariana Grande y Ethan Slater comenzó en 2023 durante el rodaje de la adaptación cinematográfica de Wicked, donde ella interpreta a Glinda y él da vida a Boq. Su romance se hizo público ese mismo año y rápidamente se convirtió en tema de conversación debido a que ambos atravesaban procesos de separación de sus respectivas parejas.
Ariana estaba finalizando su divorcio de Dalton Gomez, mientras que Slater se separaba de Lilly Jay, con quien compartía un hijo pequeño. La relación estuvo bajo constante escrutinio mediático desde sus inicios, aunque con el paso del tiempo ambos optaron por mantener un perfil mucho más discreto.
Durante la promoción de Wicked y su secuela, la pareja hizo algunas apariciones públicas juntos, incluyendo alfombras rojas y eventos de la industria, aunque en los últimos meses ya se había notado cierta distancia entre ellos.
Ariana Grande se enfoca en una nueva etapa
La separación coincide con uno de los momentos profesionales más intensos para la cantante. Además del arranque de su gira mundial, Ariana prepara el lanzamiento de Petal, su próximo álbum de estudio, previsto para este verano. Fuentes cercanas aseguran que la artista está concentrada en su música y en el reencuentro con sus fans.
De acuerdo con los reportes, la ruptura no habría influido en el contenido de su nuevo disco, pese a las especulaciones de los seguidores sobre posibles canciones inspiradas en la relación.