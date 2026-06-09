¿Qué pasó entre Ariana Grande y Ethan Slater? Revelan detalles de su ruptura

Revelan detalles de la ruptura de Ariana Grande y Etgan Slater

Según las fuentes citadas, la ruptura se produjo en buenos términos y ambos mantienen una relación cordial. La decisión habría sido tomada tras una profunda reflexión sobre el futuro de la pareja, sin que existieran conflictos públicos o escándalos recientes.

La noticia llega apenas unos días después de que Ariana iniciara su esperada gira Eternal Sunshine Tour, marcando su regreso a los escenarios tras varios años alejada de las giras internacionales.

Ariana Grande y su novio, Ethan Slater (Instagram/Michelle Yeoh)

La historia entre Ariana Grande y Ethan Slater comenzó en 2023 durante el rodaje de la adaptación cinematográfica de Wicked, donde ella interpreta a Glinda y él da vida a Boq. Su romance se hizo público ese mismo año y rápidamente se convirtió en tema de conversación debido a que ambos atravesaban procesos de separación de sus respectivas parejas.

Ariana estaba finalizando su divorcio de Dalton Gomez, mientras que Slater se separaba de Lilly Jay, con quien compartía un hijo pequeño. La relación estuvo bajo constante escrutinio mediático desde sus inicios, aunque con el paso del tiempo ambos optaron por mantener un perfil mucho más discreto.

Durante la promoción de Wicked y su secuela, la pareja hizo algunas apariciones públicas juntos, incluyendo alfombras rojas y eventos de la industria, aunque en los últimos meses ya se había notado cierta distancia entre ellos.