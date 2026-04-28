Ariana Grande anuncia ‘Petal', su esperado regreso musical

Ariana Grande confirma Petal, su nuevo álbum

El nuevo disco de Ariana Grande contará con 12 canciones y ya se encuentra disponible para pre-orden en formatos digitales y físicos (vinilo, CD y cassette) en la tienda oficial de la artista. Además, se puede preguardar en las principales plataformas de streaming.

Ariana Grande (Instagram)

La artista hizo el anuncio este día al revelar la portada del álbum, en la que aparece sonriendo en una imagen en blanco y negro capturada por la fotógrafa Katia Temkin, lo que muchos fans lo han interpretado como un reflejo de la etapa actual que vive la cantante.

La intérprete produjo y coescribió su nuevo material junto al productor ILYA, uno de sus colaboradores más cercanos. Por el momento no se han confirmado colaboraciones con otros artistas ni la lista completa de canciones, que se revelará en las próximas semanas.

En un comunicado oficial, la propia Ariana Grande escribió el álbum como “algo lleno de vida y que crece a través de las grietas de algo frío, duro y desafiante”. Esta descripción ha generado gran expectativa sobre el tono emocional del proyecto.