Ariana Grande deslumbra con la Summer Collection 2026 de Swarovski

La famosa cantante es reconocida por su gran estilo, siendo siempre un símbolo de la moda y marcando tendencias con muchos de sus looks, desde la high ponytail, hasta las over the knee boots. Pero lo que nos tiene obsesionadas son las piezas de joyería que lleva, demostrando que no son solo un accesorio, sino un símbolo de personalidad.
Para Ariana, una pieza de joyería puede elevar cualquier look , y es algo que sin duda nos ha demostrado en muchas ocasiones. Todo esto la llevo a ser parte de la Summer Collecion 2026 de Swarovski, la perfecta combinación entre brillo, detalles y exclusividad.