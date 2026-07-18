Ariana Grande deslumbra con la Summer Collection 2026 de Swarovski

Ariana Grande y su colección de joyería

Desde el inicio, Ariana siempre ha encontrado a la joyería como una aliada de sus looks, elevando cada outfit y logrando impactar con cada detalle. Una de las piezas que más la caracteriza son los chokers y los hemos visto evolucionar junto a ella, algunos más delicados y otros más brillantes, pero todos se han vuelto parte de una estética única, logrando que se vea femenina y elegante al mismo tiempo. La colección de verano de Swarovski conecta a la perfección con la esencia de la cantante y nos encanta.

Ariana Grande sigue siendo fiel a su estilo pero con un toque moderno. (Cortesía)

Su vida artística ha evolucionado mucho con el paso de los años, pero las piezas de joyería también han evolucionado con ella y con su estilo. Desde la época de Dangerous Woman, que la vimos con accesorios más llamativos y sensuales, hasta la etapa actual en la que la vemos seguir una estética elegante y romántica. Sus accesorios forman parte de una historia única que se cuenta por sí sola y lo hace a través de piezas especiales que encajan con ella en todos los sentidos.