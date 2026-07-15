Ariana Grande retoma su historia de amor con Ricky Álvarez casi 10 años después de su ruptura

Ariana Grande y Ricky Álvarez se dan una segunda oportunidad

La noticia llega apenas unos meses después de que trascendiera el fin de la relación entre la intérprete de Eternal Sunshine y el actor Ethan Slater. De acuerdo con fuentes cercanas a la pareja, Ariana y Ricky han retomado el contacto de manera natural y, aunque están juntos de nuevo, prefieren avanzar sin prisas.

Ethan Slater y Ariana Grande. (Getty Images)

Según fuentes consultadas por TMZ, Ariana y Ricky mantienen una relación nuevamente, pero han decidido llevar las cosas con calma.

Quienes los conocen aseguran que nunca perdieron el contacto tras su ruptura en 2016 y que la confianza construida durante todos estos años ha sido clave para reencontrarse. Ricky, además, conserva una buena relación con la familia de la cantante, lo que habría facilitado esta nueva etapa.

Las primeras señales de la reconciliación aparecieron durante la gira Eternal Sunshine Tour. La pareja fue vista cenando en Austin, Texas, y posteriormente pasando juntos el fin de semana del 4 de julio en Florida. Más tarde, Ariana sorprendió a sus seguidores al modificar la letra de Thank U, Next durante un concierto.

Ariana Grande y Ricky Alvarez. (Shutterstock)

En lugar de cantar el verso original dedicado a Ricky, interpretó una nueva versión con la frase "we always find our way back" ("siempre encontramos el camino de regreso"), un guiño que muchos interpretaron como la confirmación de su reconciliación.

