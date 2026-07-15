Las sospechas de los fans finalmente fueron confirmadas. Después de varias semanas de rumores, Ariana Grande volvió con su exnovio Ricky Álvarez, el bailarín y creativo mexicano-estadounidense con quien mantuvo una relación entre 2015 y 2016. Casi una década después de su separación, la cantante decidió darse una nueva oportunidad en el amor junto a una de las personas que mejor conoce su vida dentro y fuera de los escenarios.
Ariana Grande retoma su historia de amor con Ricky Álvarez casi 10 años después de su ruptura
Ariana Grande y Ricky Álvarez se dan una segunda oportunidad
La noticia llega apenas unos meses después de que trascendiera el fin de la relación entre la intérprete de Eternal Sunshine y el actor Ethan Slater. De acuerdo con fuentes cercanas a la pareja, Ariana y Ricky han retomado el contacto de manera natural y, aunque están juntos de nuevo, prefieren avanzar sin prisas.
Según fuentes consultadas por TMZ, Ariana y Ricky mantienen una relación nuevamente, pero han decidido llevar las cosas con calma.
Quienes los conocen aseguran que nunca perdieron el contacto tras su ruptura en 2016 y que la confianza construida durante todos estos años ha sido clave para reencontrarse. Ricky, además, conserva una buena relación con la familia de la cantante, lo que habría facilitado esta nueva etapa.
Las primeras señales de la reconciliación aparecieron durante la gira Eternal Sunshine Tour. La pareja fue vista cenando en Austin, Texas, y posteriormente pasando juntos el fin de semana del 4 de julio en Florida. Más tarde, Ariana sorprendió a sus seguidores al modificar la letra de Thank U, Next durante un concierto.
En lugar de cantar el verso original dedicado a Ricky, interpretó una nueva versión con la frase "we always find our way back" ("siempre encontramos el camino de regreso"), un guiño que muchos interpretaron como la confirmación de su reconciliación.
¿Quién es Ricky Álvarez, el exnovio que conquistó nuevamente a Ariana Grande?
Ricky Álvarez conoció a Ariana Grande en 2015 mientras trabajaba como bailarín en el Honeymoon Tour. Su relación se hizo pública poco después y terminó un año más tarde, aunque ambos conservaron una amistad cercana.
Con el paso del tiempo, Ricky dejó los escenarios para enfocarse en la fotografía, la dirección creativa y la producción audiovisual. Incluso colaboró nuevamente con Ariana durante la gira de Sweetener, consolidando una relación profesional y personal basada en la confianza.
Esa cercanía explica por qué la reconciliación tomó por sorpresa a pocos dentro de su círculo íntimo. Personas allegadas a la cantante aseguran que Ariana se siente cómoda, tranquila y libre de ser ella misma cuando está con Ricky, razón por la que decidió apostar una vez más por una historia que parecía haber quedado en el pasado.
Aunque ninguno de los dos ha hecho una declaración oficial sobre su relación, las apariciones públicas, los guiños durante los conciertos y la confirmación de fuentes cercanas apuntan a que Ariana Grande y Ricky Álvarez están escribiendo un nuevo capítulo en una historia de amor que, contra todo pronóstico, encontró el camino de regreso.