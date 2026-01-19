Ben Affleck no quiere que sus hijos con Jennifer Garner sean actores: “Espero que no desperdicien sus vidas actuado”

Ben Affleck no quiere que sus hijos sean actores

En una entrevista durante la premiere de la película The Rip, Ben Affleck fue cuestionado sobre los tres hijos que comparte con su exesposa Jennifer Garner. De acuerdo con People, Ben reveló que es consciente de la presión que tienen sus hijos al tener padres famosos: “Pones algo sobre tus hijos cuando tienes una vida pública y eso es complicado”.

La próxima película de Ben Affleck es The rip. (Getty Images)

Ben Affleck también agregó que tanto él como Jennifer Garner quieren dar a espacio a sus hijos para que puedan decidir por su cuenta lo que quieren hacer con sus vidas, razón por las que no los “empujaría” al mundo de la actuación. Incluso bromeó al decir: “Espero que no desperdicien sus vidas actuado”.