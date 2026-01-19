Durante la premiere de su próxima película a estrenar, The Rip, Ben Affleck habló sobre los hijos que comparte con Jennifer Garner: Violet de 20 años, Seraphina de 17 y Samuel de 13. El actor reveló que tanto él como Jennifer dan espacio a sus hijos para perseguir cualquier carrera y espera que no sean actores como sus padres.
Ben Affleck no quiere que sus hijos con Jennifer Garner sean actores: “Espero que no desperdicien sus vidas actuado”
En una entrevista durante la premiere de la película The Rip, Ben Affleck fue cuestionado sobre los tres hijos que comparte con su exesposa Jennifer Garner. De acuerdo con People, Ben reveló que es consciente de la presión que tienen sus hijos al tener padres famosos: “Pones algo sobre tus hijos cuando tienes una vida pública y eso es complicado”.
Ben Affleck también agregó que tanto él como Jennifer Garner quieren dar a espacio a sus hijos para que puedan decidir por su cuenta lo que quieren hacer con sus vidas, razón por las que no los “empujaría” al mundo de la actuación. Incluso bromeó al decir: “Espero que no desperdicien sus vidas actuado”.
El ‘co-parenting’ de Ben Affleck y Jennifer Garner
Desde su divorcio en 2018, Jennifer Garner y Ben Affleck han logrado desarrollar una relación de ‘co-parenting’ que sobrepasa los problemas que enfrentaron como pareja amorosa. El actor declaró en la misma entrevista que tanto él como Garner piensan que sus hijos “son brillantes, hermosos, maravillosos y los amamos y estamos orgullosos de ellos".
Por su parte, Jennifer Garner declaró a Marie Claire UK que lo más difícil de su separación de Ben Affleck fue en realidad la ruptura como familia. También agregó que conforme sus hijos han crecido, “la paternidad ha cambiado, es más ser mamá con un cierre en la boca… tienes que dejarlos crecer y tomar sus propias decisiones”.
¿Por qué se separaron Ben Affleck y Jennifer Garner?
La pareja de Ben Affleck y Jennifer Garner comenzó a salir en 2004 después de que compartieron créditos en la película Daredevil y terminaran sus respectivas relaciones del momento con Jennifer López y Scott Foley. En junio de 2005, se casaron y en diciembre del mismo año nació su hija mayor, Violet Anne.
En 2009 tuvieron a su segunda hija, Seraphina, y en 2012 a su hijo menor, Samuel. Tres años después, en 2015, la pareja anunció su separación argumentando problemas personales que terminaron dañando su matrimonio. Dichos problemas se relacionaron a las adicciones del actor por el alcohol y las apuestas.
La separación de la pareja fue altamente mediática debido al perfil de celebridades de Jennifer Garner y Ben Affleck, así como por los rumores de una posible infidelidad por parte de Ben con la niñera de sus hijos, aunque la misma Garner aclaró que la pareja ya se había separado antes de que los rumores aparecieran. Terminaron divorciándose en 2018.