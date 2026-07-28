Revelan la causa de muerte de la mamá de Ben Affleck, quien falleció en la mansión del actor

¿De qué murió la mamá de Ben Affleck?

De acuerdo con medios estadounidenses, la mamá de Ben Affleck falleció a consecuencia de un paro cardiopulmonar, mientras que un adenocarcinoma pancreático apareció como condición médica contribuyente.

Chris Anne Affleck murió el 2 de junio a los 83 años mientras se encontraba en la residencia de Ben Affleck en Los Ángeles.

Chris Anne Affleck, mamá del actor Ben Affleck (GONZALO/Bauer-Griffin/GC Images)

No se le practicó una autopsia y sus restos fueron enviados a un servicio funerario en Las Vegas, según el certificado oficial.

Días antes de su muerte, su familia había informado que en diciembre de 2025 recibió un diagnóstico de cáncer de páncreas y un pronóstico de aproximadamente seis meses de vida.

Aun así, logró cumplir uno de sus mayores deseos, ya que asistió a la graduación de preparatoria de su nieto Atticus el 31 de mayo, apenas dos días antes de fallecer.