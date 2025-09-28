La inesperada confesión de Jennifer Lopez sobre su divorcio de Ben Affleck: “Fue lo mejor que me ha pasado”

El mejor Verano que ha tenido

Jennifer Lopez , quien finalizó su divorcio de Ben Affleck en enero, dijo que el verano pasado fue “probablemente el mejor verano que he tenido”.

Jennifer Lopez (Instagram)

“Me divertí muchísimo. Ahora disfruto más de las cosas”, compartió. “La alegría está en vivir estos momentos y en abrazar la vida y todo lo que te trae, por las lecciones que te da y por todos los triunfos que te trae. Y los momentos difíciles son las lecciones, y tienes que entenderlo”.

"Y una vez que lo haces, todo se vuelve un poco más ligero y realmente puedes volar", añadió. "Si eso no hubiera sucedido, no lo entendería".

Sin embargo, Lopez reconoció que no habría podido protagonizar El beso de la mujer araña si no fuera por su ex esposo: “La película no se habría hecho sin él y Artists Equity”, dijo. “Y siempre le daré ese reconocimiento”.

Jennifer Lopez y Ben Affleck (Matt Winkelmeyer/Getty Images for Netflix)

“Lo financiaron. Le dije que este era el papel para el que había nacido y que quería hacerlo, y él dijo: 'De acuerdo'. Y él ayudó a que sucediera”, recordó.

Lopez y Affleck reavivaron su romance en 2021 y se casaron en una ceremonia íntima en Las Vegas en julio de 2022. Luego celebraron su segunda boda con una ceremonia en Georgia frente a amigos y familiares un mes después. La pareja finalmente decidió separarse y la cantante solicitó el divorcio exactamente dos años después, citando diferencias irreconciliables.