Jennifer Lopez y Ben Affleck reaparecen juntos y estallan rumores de reconciliación (aquí todas las pistas)

A poco más de un año de su separación, Jennifer Lopez y Ben Affleck reaparecieron juntos en el estreno de la película El beso de la Mujer Araña en Nueva York, su primera aparición pública juntos desde que firmaron su divorcio en febrero de 2025.
La cantante protagoniza la película dirigida por Bill Condon y producida por su ex y Matt Damon, propietarios de Artist’s Equity.
Durante la alfombra roja de El beso de la Mujer Araña, Jennifer Lopez y Ben Affleck posaron juntos para los fotógrafos, algo que despertó los rumores de una posible reconciliación debido a la gran complicidad que mostraron durante su aparición.
La expareja se mostró cordial y sonriente; en varios momentos, él se inclinó para hablarle al oído y puso su mano en su cintura para ayudarla a caminar, incluso cuando la cantante estaba en medio de una entrevista su exesposo intentó llamar su atención, más tarde se les vio platicando antes de entrar a la proyección.
Para la ocasión, Lopez eligió un vestido floral marrón de la colección primavera 2026 de Harris Reed con un corpiño en forma de araña que realzaba su figura, mientras que Affleck optó por un traje azul tradicional y camisa blanca.
Antes de la proyección, la actriz subió al escenario para presentar la película y no dudó en agradecer a su exesposo por ayudarla a cumplir este sueño: "Gracias, Ben. Esta película no se habría hecho sin Ben y sin Artist Equity", expresó. "Leí el guión, estaba en la cama y me quedé impresionada. Pensé: ¿esto está sucediendo ahora mismo? Puedo cantar, bailar y actuar. Puedo ser una estrella de cine de la vieja escuela de Hollywood", agregó.
Affleck también elogió el trabajo de Lopez en la película, calificando su interpretación como “increíble” y destacando su admirable ética profesional. Según el actor, su exesposa se entregó por completo al papel: “Trabajó enormemente duro”, afirmó. “Se pueden ver todos sus talentos; es alguien que creció viendo musicales clásicos”.
Jennifer Lopez levanta sospechas sobre una posible reconciliación con Ben Affleck
Esta no es la primera vez que Jennifer Lopezlevanta sospechas de una posible reconciliación: Hace una semanas, en medio de la promoción de su nueva película El beso de la mujer araña, la artista llamó la atención al aparecer presuntamente usando nuevamente un collar con la palabra “Bennifer”, el famoso apodo que unía los nombres de la expareja.
La actriz compartió en sus redes sociales el trabajo de su estilista, Danielle Priano, y de su maquillista, Kate Best,pero lo que más llamó la atención fue que en las fotos aparece nuevamente con usando el dije.
Además, durante su gira Up All Night, que la llevó por varios países de Europa y Medio Oriente, la artista también lució la pieza durante su visita a España.La fotografía fue tomada en Madrid, justo cuando la pintora Esther Moya González, reconocida por retratar a celebridades, le regaló un retrato. Al posar para la imagen, la cantante admiró la obra, pero dejó ver claramente el collar de oro y diamantes que llevaba puesto.
La aparición de Jennifer Lopez y Ben Affleckocurre poco después de su divorcio. La expareja, que se conoció en 2002, vivió un romance mediático que terminó en 2004, tras cancelar su compromiso. Años más tarde, ambos formaron sus propias familias y retomaron su relación en 2021.
En julio de 2022 se casaron en una ceremonia en Las Vegas y, un mes después, celebraron una segunda boda en Georgia rodeados de familiares y amigos. El 20 de agosto de 2024, la cantante presentó formalmente la demanda de divorcio, posteriormente, un juez aprobó el acuerdo de disolución el 6 de enero de 2025, estableciendo que entraría en vigor el 21 de febrero de ese mismo año.
Pese al fin de su relación, Lopez reconoció públicamente que no habría podido protagonizar su nueva película si no fuera por Affleck: “La película no se habría hecho sin él y Artists Equity. Y siempre le daré ese reconocimiento”, reconoció durante una entrevista con CBS Sunday Morning.