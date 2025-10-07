Jennifer Lopez y Ben Affleck reaparecen juntos y estallan rumores de reconciliación (aquí todas las pistas)

Jennifer Lopez levanta sospechas sobre una posible reconciliación con Ben Affleck

Esta no es la primera vez que Jennifer Lopez levanta sospechas de una posible reconciliación: Hace una semanas, en medio de la promoción de su nueva película El beso de la mujer araña, la artista llamó la atención al aparecer presuntamente usando nuevamente un collar con la palabra “Bennifer”, el famoso apodo que unía los nombres de la expareja.

Jennifer Lopez (Instagram)

La actriz compartió en sus redes sociales el trabajo de su estilista, Danielle Priano, y de su maquillista, Kate Best,pero lo que más llamó la atención fue que en las fotos aparece nuevamente con usando el dije.

Además, durante su gira Up All Night, que la llevó por varios países de Europa y Medio Oriente, la artista también lució la pieza durante su visita a España.La fotografía fue tomada en Madrid, justo cuando la pintora Esther Moya González, reconocida por retratar a celebridades, le regaló un retrato. Al posar para la imagen, la cantante admiró la obra, pero dejó ver claramente el collar de oro y diamantes que llevaba puesto.

La aparición de Jennifer Lopez y Ben Affleck ocurre poco después de su divorcio. La expareja, que se conoció en 2002, vivió un romance mediático que terminó en 2004, tras cancelar su compromiso. Años más tarde, ambos formaron sus propias familias y retomaron su relación en 2021.

Jennifer Lopez y Ben Affleck (Presley Ann/Getty Images for LACMA)

En julio de 2022 se casaron en una ceremonia en Las Vegas y, un mes después, celebraron una segunda boda en Georgia rodeados de familiares y amigos. El 20 de agosto de 2024, la cantante presentó formalmente la demanda de divorcio, posteriormente, un juez aprobó el acuerdo de disolución el 6 de enero de 2025, estableciendo que entraría en vigor el 21 de febrero de ese mismo año.

Pese al fin de su relación, Lopez reconoció públicamente que no habría podido protagonizar su nueva película si no fuera por Affleck: “La película no se habría hecho sin él y Artists Equity. Y siempre le daré ese reconocimiento”, reconoció durante una entrevista con CBS Sunday Morning.