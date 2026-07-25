Katy Perry estalla contra Donald Trump por usar 'Firework' en un polémico video en las redes sociales de la Casa Blanca

Katy Perry se suma a la lista de famosos que confronta a Donald Trump

El caso de Katy Perry forma parte de una larga lista de músicos y celebridades que han rechazado públicamente que Donald Trump o su administración utilicen su obra o su imagen con fines políticos o propagandísticos.

La administración de Donald Trump ha usado la imagen u obra de distintas estrellas con fines propagandísticos (Getty Images)

Entre los casos más relevantes destacan algunas de las estrellas más grandes de la música.

Celine Dion. En 2024, la cantante y su equipo rechazaron el uso de My Heart Will Go On durante un acto político de Trump y dejaron claro que nunca otorgaron autorización para ello.

Ariana Grande. La artista criticó el uso no autorizado de su canción Bye en un video oficial relacionado con las políticas migratorias de la administración Trump. Posteriormente reforzó su apoyo a organizaciones dedicadas a ayudar a comunidades migrantes.

Ariana Grande rechazó el uso de su canción por parte de la administración Trump (Getty Images)

Sinéad O'Connor. El patrimonio de la cantante irlandesa exigió que Trump dejara de utilizar Nothing Compares 2 U durante sus actos políticos y afirmó que la intérprete se habría sentido "disgustada" por esa asociación.

Bruce Springsteen. El músico ha pedido en distintas ocasiones que su catálogo no sea utilizado en eventos de Trump, especialmente Born in the U.S.A., cuyo significado ha sido frecuentemente malinterpretado en contextos políticos.

Bruce Springsteen es uno de los artistas estadounidenses más críticos de Trump (Rodin Eckenroth/Getty Images for AFI)

Neil Young. Presentó acciones legales y múltiples reclamos públicos por el uso reiterado de Rockin' in the Free World durante actos de campaña del entonces candidato republicano.

The Rolling Stones. La banda emitió advertencias legales para impedir que Trump siguiera utilizando You Can't Always Get What You Want en sus mítines.

R.E.M. Michael Stipe y Mike Mills calificaron como inapropiado el uso de Everybody Hurts y exigieron que su música dejara de formar parte de eventos políticos del republicano.

La música de Rihanna también sonó en un evento de Trump sin su consentimiento (Getty Images)

Rihanna. La cantante denunció que Don't Stop the Music sonó en un mitin de Trump sin su consentimiento y aseguró que ella nunca participaría en ese tipo de actos.

Pharrell Williams. Envió un requerimiento legal después de que Happy fuera utilizada en un acto político realizado horas después del tiroteo en una sinagoga de Pittsburgh, al considerar que la canción no debía asociarse con ese contexto.

Tom Petty. La familia del músico presentó un cese y desistimiento para impedir el uso de I Won't Back Down durante la campaña presidencial de Trump, argumentando que el artista nunca habría querido que su obra respaldara una candidatura política.