Katy Perry estalla contra Donald Trump por usar 'Firework' en un polémico video en las redes sociales de la Casa Blanca
La cantante criticó a la Casa Blanca por utilizar "Firework" en un video sobre un ataque militar contra Irán; afirmó que nunca autorizó su uso y dijo que el mensaje de su canción fue completamente distorsionado.
Katy Perry criticó a la administración del presidente Donald Trump después de que la cuenta oficial de la Casa Blanca en TikTok utilizó su éxito "Firework" como audio de un video relacionado con la ofensiva militar de Estados Unidos contra Irán.
La publicación mostraba imágenes de explosiones y operaciones militares acompañadas por el coro de la canción, mientras aparecía el mensaje "Irán ha sido advertido", acompañado por un emoji de fuegos artificiales.
El contraste entre el contenido bélico y el significado original del tema provocó una inmediata reacción de la cantante.
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Katy Perry estalla contra la administración Trump: "Es una violación completa"
A través de una publicación en X, Katy Perry aseguró que nunca fue consultada para autorizar el uso de la canción y calificó la publicación como una traición al propósito con el que escribió el tema.
"Estoy profundamente indignada y enojada", expresó la intérprete.
También afirmó que el video representa "una violación completa" del significado de "Firework", una canción que nació para transmitir esperanza, fortaleza interior y capacidad de superación, expresó.
"Firework fue escrita para difundir esperanza, sanación y empoderamiento, no para acompañar imágenes de violencia o guerra", sostuvo la cantante, quien agregó que su música busca unir a las personas y no convertirse en una herramienta para justificar la destrucción o la confrontación.
I am deeply appalled and angry to see “Firework” used on the @WhiteHouse TikTok account as a backing track for video footage of military strikes. I did not approve this, I was not asked, and I absolutely do not condone it.
I wrote this song to be an anthem of hope, healing, and…
El polémico video de la Casa Blanca que detonó el enojo de Katy Perry
La polémica surgió tras la difusión del video en las cuentas oficiales de la Casa Blanca, donde la administración Trump celebró la operación militar contra Irán utilizando el coro de una de las canciones más emblemáticas del catálogo de Katy Perry.
El uso de la palabra "Firework" y las imágenes de explosiones fue interpretado por numerosos usuarios como una asociación propagandística entre la canción y la acción militar, lo que incrementó las críticas en redes sociales antes de que la propia cantante fijara su postura en contra de la administración Trump.
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Katy Perry se suma a la lista de famosos que confronta a Donald Trump
El caso de Katy Perry forma parte de una larga lista de músicos y celebridades que han rechazado públicamente que Donald Trump o su administración utilicen su obra o su imagen con fines políticos o propagandísticos.
Entre los casos más relevantes destacan algunas de las estrellas más grandes de la música.
Celine Dion. En 2024, la cantante y su equipo rechazaron el uso de My Heart Will Go On durante un acto político de Trump y dejaron claro que nunca otorgaron autorización para ello.
Ariana Grande. La artista criticó el uso no autorizado de su canción Bye en un video oficial relacionado con las políticas migratorias de la administración Trump. Posteriormente reforzó su apoyo a organizaciones dedicadas a ayudar a comunidades migrantes.
Sinéad O'Connor. El patrimonio de la cantante irlandesa exigió que Trump dejara de utilizar Nothing Compares 2 U durante sus actos políticos y afirmó que la intérprete se habría sentido "disgustada" por esa asociación.
Bruce Springsteen. El músico ha pedido en distintas ocasiones que su catálogo no sea utilizado en eventos de Trump, especialmente Born in the U.S.A., cuyo significado ha sido frecuentemente malinterpretado en contextos políticos.
Neil Young. Presentó acciones legales y múltiples reclamos públicos por el uso reiterado de Rockin' in the Free World durante actos de campaña del entonces candidato republicano.
The Rolling Stones. La banda emitió advertencias legales para impedir que Trump siguiera utilizando You Can't Always Get What You Want en sus mítines.
R.E.M. Michael Stipe y Mike Mills calificaron como inapropiado el uso de Everybody Hurts y exigieron que su música dejara de formar parte de eventos políticos del republicano.
Rihanna. La cantante denunció que Don't Stop the Music sonó en un mitin de Trump sin su consentimiento y aseguró que ella nunca participaría en ese tipo de actos.
Pharrell Williams. Envió un requerimiento legal después de que Happy fuera utilizada en un acto político realizado horas después del tiroteo en una sinagoga de Pittsburgh, al considerar que la canción no debía asociarse con ese contexto.
Tom Petty. La familia del músico presentó un cese y desistimiento para impedir el uso de I Won't Back Down durante la campaña presidencial de Trump, argumentando que el artista nunca habría querido que su obra respaldara una candidatura política.
El caso de Taylor Swift vs. Donald Trump
En agosto de 2024, Donald Trump compartió en Truth Social una serie de imágenes generadas con inteligencia artificial que mostraban falsamente a Taylor Swift y a sus seguidores apoyando su campaña presidencial.
Entre ellas aparecía un montaje de la cantante vestida como el Tío Sam con el mensaje "Taylor quiere que votes por Donald Trump", además de supuestas "Swifties for Trump".
El entonces candidato acompañó la publicación con la frase: "I accept!" ("¡Acepto!").
Semanas después, tras el debate presidencial entre Kamala Harris y Donald Trump, la cantante anunció públicamente su respaldo a Harris y Tim Walz.
En su mensaje explicó que decidió pronunciarse, en parte, porque había visto que imágenes creadas con inteligencia artificial la mostraban respaldando falsamente a Trump.
La cantante advirtió sobre los riesgos de la desinformación y el uso de la IA para manipular a los votantes, dejando claro que nunca autorizó el uso de su imagen con fines políticos.