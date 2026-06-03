Justin Trudeau ya le enseñó a Katy Perry la casa donde imagina su futuro juntos

Katy Perry y Justin Trudeau ya hacen planes de vida juntos

Una fuente cercana a la pareja declaró a Us Weekly, el ex primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ya le mostró a Katy Perry la residencia que compró recientemente en Montreal y que imagina como uno de los lugares donde podrían compartir su vida en el futuro.

Justin Trudeau y Katy Perry (Instagram)

“Justin le está enseñando a Katy su nueva casa, donde quiere que viva parte del año con él”, reveló una fuente al medio.

En febrero, el peripidoco The Gazette informó que Trudeau compró una propiedad de dos plantas en el exclusivo barrio de Outremont, en Montreal. La residencia, valuada en 3.1 millones de dólares, cuenta con siete habitaciones y cinco baños.

La mansión se encuentra a pocas cuadras de la casa donde el político vivió con su exesposa, Sophie Grégoire Trudeau, y sus tres hijos: Xavier, Hadrien y Ella-Grace.

Katy Perry y Justin Trudeau (Instagram)

Según una escritura obtenida por el periódico, Trudeau figura como único propietario de la residencia. Sin embargo, una fuente cercana considera que el espacio es ideal para integrar a ambas familias.

“Es lo suficientemente grande para una familia reconstituida”, señaló el informante, “y está en un barrio prestigioso donde él solía vivir”. Además confirmó que en la propiedad también podría vivir la cantante y su hija Daisy, fruto de su relación con Orlando Bloom.