La relación entre Katy Perry y Justin Trudeau continúa fortaleciéndose. A pocos meses de cumplir su primer año como pareja, fuentes cercanas aseguran que ambos ya hablan de proyectos a largo plazo e incluso contemplan cómo organizar su vida entre Canadá y Estados Unidos.
Justin Trudeau ya le enseñó a Katy Perry la casa donde imagina su futuro juntos
Katy Perry y Justin Trudeau ya hacen planes de vida juntos
Una fuente cercana a la pareja declaró a Us Weekly, el ex primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ya le mostró a Katy Perry la residencia que compró recientemente en Montreal y que imagina como uno de los lugares donde podrían compartir su vida en el futuro.
“Justin le está enseñando a Katy su nueva casa, donde quiere que viva parte del año con él”, reveló una fuente al medio.
En febrero, el peripidoco The Gazette informó que Trudeau compró una propiedad de dos plantas en el exclusivo barrio de Outremont, en Montreal. La residencia, valuada en 3.1 millones de dólares, cuenta con siete habitaciones y cinco baños.
La mansión se encuentra a pocas cuadras de la casa donde el político vivió con su exesposa, Sophie Grégoire Trudeau, y sus tres hijos: Xavier, Hadrien y Ella-Grace.
Según una escritura obtenida por el periódico, Trudeau figura como único propietario de la residencia. Sin embargo, una fuente cercana considera que el espacio es ideal para integrar a ambas familias.
“Es lo suficientemente grande para una familia reconstituida”, señaló el informante, “y está en un barrio prestigioso donde él solía vivir”. Además confirmó que en la propiedad también podría vivir la cantante y su hija Daisy, fruto de su relación con Orlando Bloom.
Katy Perry y Justin Trudeau tienen una relación entre Canadá y California
Aunque Katy Perry y Justin Trudeau han comenzado a construir planes juntos, la residencia principal de la cantante continúa siendo Montecito, California.
Una segunda fuente explicó a Us Weekly que la intérprete de “California Gurls” mantiene gran parte de su rutina en esa zona debido a su hija y a la dinámica familiar que lleva con Orlando Bloom: “Orlando y Katy tienen un buen ritmo en lo que respecta a la crianza compartida, así que ahí es donde Katy pasa la mayor parte del tiempo, a menos que esté de gira”, aseguró la fuente.
Actualmente, Perry y Trudeau siguen llevando una relación a distancia, aunque esto no parece representar un obstáculo para ellos: “Han encontrado un ritmo que funciona y se esfuerzan por verse tan a menudo como sea posible”, afirmó otra persona cercana a la pareja.
Durante una reciente estancia en Montreal, la pareja disfrutó de una vida cotidiana alejada de los reflectores: “La mayor parte del tiempo la pasaban entre la nueva casa de Justin en Outremont y las casas de sus amigos en Westmount”, agregó el informante. “Vivían como si fueran de la zona: compraban comida, asistían a cenas en pareja, daban paseos y, lo más importante, veían a los Montreal Canadiens vencer a los Carolina Hurricanes”.
Incluso, la pasión de Trudeau por el hockey parece haber convencido a la artista: “Si Justin es el 'amor de su vida' para Katy, entonces ella también debe amar el hockey, y especialmente a los Canadiens”, bromeó la fuente.
Mientras continúan equilibrando sus agendas y la distancia entre ambos países, todo indica que Katy Perry y Justin Trudeau siguen construyendo una relación cada vez más sólida y con la mirada puesta en el futuro.