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Espectáculos

Más enamorados que nunca: Katy Perry y Justin Trudeau posan por primera vez en una red carpet

Katy Perry y Justin Trudeau hicieron su debut oficial como pareja durante el Festival de Tribeca, una relación, que cada vez se pone más seria.
mar 09 junio 2026 09:47 AM
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Katy Perry y Justin Trudeau (Getty Images)

Después de meses de apariciones discretas, viajes compartidos y rumores sobre una relación cada vez más seria, Katy Perry y Justin Trudeau finalmente dieron el paso que muchos esperaban: debutaron oficialmente como pareja en una alfombra roja.

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Katy Perry y Justin Trudeau posan por primera vez en una red carpet

La cantante y el ex primer ministro de Canadá aparecieron juntos en el Festival de Tribeca, en Nueva York, durante el estreno de Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris, el documental que captura uno de los momentos más importantes de la actual gira mundial de la artista.

La pareja posó sonriente ante las cámaras, intercambió gestos de complicidad y dejó claro que su relación atraviesa uno de sus mejores momentos. La aparición marca un gran momento para ambos, ya que es la primera vez que se presentan públicamente como pareja en un evento de esta magnitud.

"Katy Perry: The Lifetimes Tour" Premiere - 2026 Tribeca Festival
Justin Trudeau y Katy Perry (Getty Images )

Para la ocasión, Katy Perry eligió un vestido blanco vintage de Lanvin, una pieza de archivo que rápidamente llamó la atención de expertos en moda y medios especializados. Trudeau, por su parte, optó por un clásico esmoquin negro que complementó el look elegante de la cantante.

Aunque ninguno de los dos ofreció declaraciones específicas sobre su relación durante la alfombra roja, las imágenes hablaron por sí solas. Miradas cómplices, sonrisas constantes y una evidente comodidad frente a las cámaras reflejaron la solidez de una historia que comenzó a tomar forma a mediados de 2025.

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La relación de Kasty Perry y Justin Trudeau se ha vuelto cada vez más seria

Lo que comenzó como una inesperada amistad evolucionó con rapidez. En los últimos meses, la pareja ha sido vista compartiendo vacaciones, celebraciones familiares y eventos públicos, incluyendo apariciones en Japón, Coachella y distintas paradas de la gira de Perry.

Fuentes cercanas aseguran que ambos han hecho un esfuerzo por integrar sus vidas familiares. Katy Perry es madre de Daisy Dove, fruto de su relación con Orlando Bloom, mientras que Justin Trudeau tiene tres hijos con su exesposa. La prioridad de ambos, según personas de su entorno, ha sido construir la relación sin descuidar el bienestar de sus hijos.

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Justin Trudeau y Katy Perry (Theo Wargo/Getty Images for Tribeca Festiva)

La cantante incluso describió recientemente a Trudeau como “el amor de mi vida” durante una conversación posterior al estreno de su documental, una declaración que confirma la seriedad del vínculo que han construido en menos de un año.

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Justin Trudeau Katy Perry

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