Más enamorados que nunca: Katy Perry y Justin Trudeau posan por primera vez en una red carpet

Katy Perry y Justin Trudeau posan por primera vez en una red carpet

La cantante y el ex primer ministro de Canadá aparecieron juntos en el Festival de Tribeca, en Nueva York, durante el estreno de Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris, el documental que captura uno de los momentos más importantes de la actual gira mundial de la artista.

La pareja posó sonriente ante las cámaras, intercambió gestos de complicidad y dejó claro que su relación atraviesa uno de sus mejores momentos. La aparición marca un gran momento para ambos, ya que es la primera vez que se presentan públicamente como pareja en un evento de esta magnitud.

Justin Trudeau y Katy Perry (Getty Images )

Para la ocasión, Katy Perry eligió un vestido blanco vintage de Lanvin, una pieza de archivo que rápidamente llamó la atención de expertos en moda y medios especializados. Trudeau, por su parte, optó por un clásico esmoquin negro que complementó el look elegante de la cantante.

Aunque ninguno de los dos ofreció declaraciones específicas sobre su relación durante la alfombra roja, las imágenes hablaron por sí solas. Miradas cómplices, sonrisas constantes y una evidente comodidad frente a las cámaras reflejaron la solidez de una historia que comenzó a tomar forma a mediados de 2025.