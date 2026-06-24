Luego de un largo silencio, Katy Perry revela la crisis que vivió tras su ruptura con Orlando Bloom

Después de meses de guardar silencio sobre uno de los momentos más dolorosos de su vida, Katy Perry tomó la decisión de confesarse y compartir el complejo proceso emocional que atravesó tras el final de su relación con Orlando Bloom, con quien compartió casi una década de historia y tiene una hija en común, Daisy Dove.
La cantante, de 41 años, confesó que 2025 fue al mismo tiempo “el peor y el mejor año” de su vida. En una plática con Zane Lowe para Apple Music, la intérprete de Firework reveló que estaba “llorando” y emocionalmente devastada cuando comenzó a escribir las canciones que hoy conforman su nueva etapa musical, que arrancó con el lanzamiento de su nuevo sencillo Watch It Burn.
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Katy Perry revela la crisis emocional que vivió tras su ruptura con Orlando Bloom
La artista explicó que su nuevo sencillo, Watch It Burn, nació precisamente en ese periodo de duelo. Inicialmente dudó en compartir una canción tan íntima, pero finalmente decidió hacerlo convencida de que podía ayudar a otras personas que atraviesan por situaciones similares.
“Estaba llorando, acababa de separarme. Había pasado por muchas cosas, tanto públicas como privadas. Y pensaba: 'Madre mía, esto es realmente intenso. ¿De verdad una persona está hecha para sentir o absorber todo esto?'. Fue como si Dios no me hubiera traído hasta aquí para abandonarme", confesó la cantante, quien describió aquel periodo como un proceso doloroso pero profundamente transformador.
"La vida puede mejorar. Es increíble mirar atrás y ver dónde estaba exactamente hace un año. Lo recuerdo perfectamente. En junio del año pasado estaba en pleno invierno durante la gira Lifetimes. Estaba llorando", confesó. Lejos de adoptar una postura de víctima, Perry aseguró que prefirió utilizar el dolor como una oportunidad para crecer. En otra entrevista, explicó que decidió convertir esa experiencia en música y aprendizaje.
“Voy a ponerme primero y obtener lo que merezco”, canta en Watch It Burn, un tema que se ha convertido en una especie de manifiesto sobre amor propio y resiliencia.
La historia de amor de Katy Perry y Orlando Bloom
Katy Perry y Orlando Bloom comenzaron su relación en 2016, tras conocerse en una fiesta posterior a los Globos de Oro. Después de una breve separación en 2017, retomaron su romance y se comprometieron el Día de San Valentín de 2019.
En agosto de 2020, nació su hija, Daisy Dove, cuya llegads fue anunciada a través de UNICEF, organización de la que ambos son embajadores.
Aunque durante años fueron considerados una de las parejas más sólidas del entretenimiento, en junio de 2025 pusieron fin a su compromiso después de nueve años juntos. Días más tarde, representantes de ambos confirmaron que, pese a la separación, su prioridad seguiría siendo criar a su hija en un ambiente de amor y respeto.
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El romance de Katy Perry y Orlando Bloom
Pese a lo duro del proceso, Katy Perry asegura encontrarse hoy en un momento mucho más estable junto a su nueva pareja, el exprimer ministro canadiense Justin Trudeau.
"Es un campeón. Un auténtico campeón animando a los demás. Apareció de repente una enorme bendición en mi vida. Todo ha cambiado realmente", aseguró.
"Ahora siento que puedo elegir el amor y la luz sin tener que callarme la boca. Así que siento que, si soy capaz de publicarla, si soy lo bastante valiente como para compartir mi historia y lanzar algo que es tan personal para mí, quizá otra persona también pueda sentirse capaz de reconocer y expresar su propia ira", finalizó.