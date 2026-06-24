Luego de un largo silencio, Katy Perry revela la crisis que vivió tras su ruptura con Orlando Bloom

Katy Perry revela la crisis emocional que vivió tras su ruptura con Orlando Bloom

La artista explicó que su nuevo sencillo, Watch It Burn, nació precisamente en ese periodo de duelo. Inicialmente dudó en compartir una canción tan íntima, pero finalmente decidió hacerlo convencida de que podía ayudar a otras personas que atraviesan por situaciones similares.

“Estaba llorando, acababa de separarme. Había pasado por muchas cosas, tanto públicas como privadas. Y pensaba: 'Madre mía, esto es realmente intenso. ¿De verdad una persona está hecha para sentir o absorber todo esto?'. Fue como si Dios no me hubiera traído hasta aquí para abandonarme", confesó la cantante, quien describió aquel periodo como un proceso doloroso pero profundamente transformador.

Katy Perry, Orlando Bloom. (Getty Images)

"La vida puede mejorar. Es increíble mirar atrás y ver dónde estaba exactamente hace un año. Lo recuerdo perfectamente. En junio del año pasado estaba en pleno invierno durante la gira Lifetimes. Estaba llorando", confesó.

Lejos de adoptar una postura de víctima, Perry aseguró que prefirió utilizar el dolor como una oportunidad para crecer. En otra entrevista, explicó que decidió convertir esa experiencia en música y aprendizaje.

“Voy a ponerme primero y obtener lo que merezco”, canta en Watch It Burn, un tema que se ha convertido en una especie de manifiesto sobre amor propio y resiliencia.

La historia de amor de Katy Perry y Orlando Bloom

Katy Perry y Orlando Bloom comenzaron su relación en 2016, tras conocerse en una fiesta posterior a los Globos de Oro. Después de una breve separación en 2017, retomaron su romance y se comprometieron el Día de San Valentín de 2019.

En agosto de 2020, nació su hija, Daisy Dove, cuya llegads fue anunciada a través de UNICEF, organización de la que ambos son embajadores.

Katy Perry, Orlando Bloom. (Getty Images)

Aunque durante años fueron considerados una de las parejas más sólidas del entretenimiento, en junio de 2025 pusieron fin a su compromiso después de nueve años juntos. Días más tarde, representantes de ambos confirmaron que, pese a la separación, su prioridad seguiría siendo criar a su hija en un ambiente de amor y respeto.