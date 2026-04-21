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Espectáculos

Sin monedas, Katy Perry improvisa y lanza su tarjeta de crédito a la Fontana di Trevi

Katy Perry sorprendió en Roma al sustituir la tradicional moneda por su tarjeta de crédito en la Fontana di Trevi, generando reacciones divididas.
mar 21 abril 2026 02:02 PM
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Katy Perry (Getty Images)
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Katy Perry improvisa y lanza su tarjeta de crédito a la Fontana di Trevi

A falta de monedas, la cantante lanzó su tarjeta de crédito a la famosa Fontana di Trevi, el gesto ocurrió mientras intentaba seguir la tradición que millones de visitantes repiten cada año: arrojar una moneda a la fuente para asegurar buena suerte o el regreso a la ciudad.

En el video, compartido por la propia cantante en sus redes sociales, se le escucha pedir una moneda sin éxito. Ante la situación, opta por sumergir su tarjeta bancaria en el agua, entre risas y comentarios irónicos sobre su propia relación con el efectivo.

Según reportes de medios internacionales, la artista incluso bromeó con la letra de una de sus canciones antes de realizar el gesto, dejando claro que se trataba de un momento ligero y espontáneo.

"Que alguien me dé un centavo, Chicos, dije en 'Save as Draft' que no me importan las monedas", haciendo referencia a la canción de su álbum Witness.

La escena no tardó en viralizarse: algunos fans celebraron la ocurrencia como “muy Katy”, mientras que otros cuestionaron si era apropiado hacerlo en uno de los monumentos más emblemáticos de Italia.

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Katy Perry en Roma (Instagram)

La Fontana di Trevi no es solo un ícono turístico: es un símbolo cultural con reglas no escritas. La tradición indica que lanzar una moneda y de espaldas, garantiza regresar a Roma, mientras que dos o tres monedas se asocian con el amor o el matrimonio.

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Las acusaciones que enfrenta Katy Perry

Este momento viral llega en un momento especialmente delicado para Katy Perry, quien en las últimas semanas ha estado en medio de la polémica por acusaciones de la actriz Ruby Rose, quien la señaló por una presunta agresión sexual que, según su testimonio, habría ocurrido en 2010 durante una fiesta en un club nocturno en Melbourne.

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Ruby Rose (Getty Images)

La denuncia ya fue presentada ante autoridades australianas y actualmente se encuentra bajo investigación por parte de la policía, que ha confirmado que el caso sigue abierto.

El equipo de Katy Perry respondió de forma contundente, calificando las acusaciones como “falsas” y “temerarias”, y cuestionando la credibilidad de los señalamientos.

No es la primera vez que la cantante enfrenta este tipo de controversias. En años anteriores, otras figuras también la acusaron de conductas inapropiadas, acusaciones que ella ha negado públicamente.

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Katy Perry

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