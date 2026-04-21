Sin monedas, Katy Perry improvisa y lanza su tarjeta de crédito a la Fontana di Trevi

Katy Perry improvisa y lanza su tarjeta de crédito a la Fontana di Trevi

A falta de monedas, la cantante lanzó su tarjeta de crédito a la famosa Fontana di Trevi, el gesto ocurrió mientras intentaba seguir la tradición que millones de visitantes repiten cada año: arrojar una moneda a la fuente para asegurar buena suerte o el regreso a la ciudad.

En el video, compartido por la propia cantante en sus redes sociales, se le escucha pedir una moneda sin éxito. Ante la situación, opta por sumergir su tarjeta bancaria en el agua, entre risas y comentarios irónicos sobre su propia relación con el efectivo.

Según reportes de medios internacionales, la artista incluso bromeó con la letra de una de sus canciones antes de realizar el gesto, dejando claro que se trataba de un momento ligero y espontáneo.

"Que alguien me dé un centavo, Chicos, dije en 'Save as Draft' que no me importan las monedas", haciendo referencia a la canción de su álbum Witness.

La escena no tardó en viralizarse: algunos fans celebraron la ocurrencia como “muy Katy”, mientras que otros cuestionaron si era apropiado hacerlo en uno de los monumentos más emblemáticos de Italia.

Katy Perry en Roma (Instagram)

La Fontana di Trevi no es solo un ícono turístico: es un símbolo cultural con reglas no escritas. La tradición indica que lanzar una moneda y de espaldas, garantiza regresar a Roma, mientras que dos o tres monedas se asocian con el amor o el matrimonio.