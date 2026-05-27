Katy Perry confirma concierto gratis en México: todos los detalles

Katy Perry confirma concierto gratis en México

El anuncio oficial de la cartelera de la FENAPO 2026 fue realizado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona durante un evento celebrado en el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes. Ahí se confirmó que Katy Perry encabezará una de las fechas más esperadas de la feria, compartiendo cartel con otros artistas internacionales como Mötley Crüe.

Katy Perry (Shutterstock)

Además, la intérprete de “Teenage Dream” compartió un mensaje especial para sus seguidores mexicanos a través de redes sociales, donde expresó su emoción por volver al país y confirmó que el concierto será completamente gratuito y aseguró que prepara un espectáculo renovado y lleno de energía especialmente pensado para sus fans en México.

“Bueno, estoy muy emocionada por este anuncio. Les dije que volvería y ahora sí regreso. El 25 de agosto en la Fenapo, show gratuito para todos mis Katygatos mexicanos. ¡Vamos!”, expresó la cantante en el video. Además, agregó: “Estoy muy emocionada. Les va a encantar este show”.

La presentación formará parte de su gira The Lifetimes Tour y será uno de los eventos estelares de la Feria Nacional Potosina 2026, que se llevará a cabo del 7 al 30 de agosto de 2026.

Como en ediciones anteriores, el acceso a los conciertos del Teatro del Pueblo será gratuito, una estrategia con la que las autoridades buscan impulsar el turismo y la actividad económica en San Luis Potosí.