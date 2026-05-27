Katy Perry confirmó su regreso a México con un concierto gratuito programado para el próximo 25 de agosto de 2026 como parte de la Feria Nacional Potosina 2026. La cantante se presentará en el Teatro del Pueblo, conocido también como Escenario de las Estrellas, dentro del recinto ferial ubicado en la capital de San Luis Potosí.
Katy Perry confirma concierto gratis en México: todos los detalles
Katy Perry confirma concierto gratis en México
El anuncio oficial de la cartelera de la FENAPO 2026 fue realizado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona durante un evento celebrado en el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes. Ahí se confirmó que Katy Perry encabezará una de las fechas más esperadas de la feria, compartiendo cartel con otros artistas internacionales como Mötley Crüe.
Además, la intérprete de “Teenage Dream” compartió un mensaje especial para sus seguidores mexicanos a través de redes sociales, donde expresó su emoción por volver al país y confirmó que el concierto será completamente gratuito y aseguró que prepara un espectáculo renovado y lleno de energía especialmente pensado para sus fans en México.
“Bueno, estoy muy emocionada por este anuncio. Les dije que volvería y ahora sí regreso. El 25 de agosto en la Fenapo, show gratuito para todos mis Katygatos mexicanos. ¡Vamos!”, expresó la cantante en el video. Además, agregó: “Estoy muy emocionada. Les va a encantar este show”.
La presentación formará parte de su gira The Lifetimes Tour y será uno de los eventos estelares de la Feria Nacional Potosina 2026, que se llevará a cabo del 7 al 30 de agosto de 2026.
Como en ediciones anteriores, el acceso a los conciertos del Teatro del Pueblo será gratuito, una estrategia con la que las autoridades buscan impulsar el turismo y la actividad económica en San Luis Potosí.
Katy Perry tiene una fuerte conexión con México
En los últimos años, Katy Perry ha construido una relación muy cercana con el público mexicano. Su visita más reciente al país ocurrió en abril de 2025, cuando arrancó su gira The Lifetimes Tour con una serie de conciertos en abril en la Arena Ciudad de México y en la Arena Monterrey.
Los shows agotaron entradas rápidamente y marcaron el inicio de una gira internacional que generó gran expectativa entre sus seguidores mexicanos. Antes de eso, la cantante ya había visitado el país con giras como California Dreams Tour en 2011, Prismatic World Tour en 2014 y Witness: The Tour en 2018.
El concierto gratuito que ofrecerá en la Feria Nacional Potosina 2026 también representa una forma de agradecer el cariño de sus “KatyCats” mexicanos tras el éxito de sus presentaciones del año pasado.
Los organizadores esperan una asistencia masiva, ya que la FENAPO es considerada “La Mejor Fiesta del Verano” y cada año reúne a miles de visitantes gracias a su oferta de música, gastronomía, tradiciones y actividades familiares.
Por ello, los fans ya comenzaron a prepararse para asistir al recinto ferial de San Luis Potosí el próximo 25 de agosto de 2026, donde podrán disfrutar del esperado espectáculo sin necesidad de adquirir boletos.