Peso Pluma regresa a Catch NYC, así es el restaurante donde el cantante trabajó antes de convertirse en estrella mundial

El lugar es conocido desde hace más de una década por reunir a celebridades, empresarios, modelos y figuras del entretenimiento.

Su combinación de cocina japonesa, mariscos y cortes de carne, junto con un ambiente de club nocturno, lo convirtieron en uno de los destinos gastronómicos más fotografiados de Manhattan.

Así fue la visita de Peso Pluma al restaurante Catch NYC

Después de asistir a la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, Peso Pluma regresó a Catch NYC, el restaurante de Nueva York donde trabajó antes de alcanzar el éxito internacional.

Antes de alcanzar la fama mundial, Peso Pluma fue mesero y ayudante en Catch NYC (RRSS)

El cantante visitó el establecimiento para reencontrarse con antiguos compañeros, con quienes compartió una etapa previa al inicio de su carrera musical.

Durante la visita, Hassan Emilio Kabande, nombre real del artista, saludó con abrazos y sonrisas a empleados que aún laboran en el restaurante, donde en su momento se desempeñó como mesero y ayudante.

Las imágenes del encuentro comenzaron a circular en redes sociales y recordaron el video que años atrás se hizo viral, en el que aparecía trabajando en ese mismo lugar cuando buscaba abrirse camino en la música.

peso pluma con unos fans cocineros después del partido de la final ! 🖤 pic.twitter.com/aTehJkR8h7 — Plumista records (@ALARCONGUE30091) July 20, 2026

La visita fue bien recibida por sus seguidores, quienes destacaron que el intérprete de corridos tumbados no ha perdido el vínculo con sus orígenes.

Para muchos, el reencuentro con quienes lo conocieron antes de la fama mundial refleja el valor que el cantante le da a esa etapa de su vida y a las personas que formaron parte de ella.