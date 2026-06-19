Peso Pluma elimina todas sus fotos con Kenia OS tras su ruptura

Tras el comunicado firmado en conjunto el pasado 6 de junio en el que ambos cantantes confirman el final de su relación, los fans no tardaron en notar la ausencia de las imágenes en la cuenta de Instagram de Peso Pluma que durante meses documentaron algunos de los momentos más especiales de la pareja.

Esta acción ocurrió casi dos semanas después de que ambos artistas anunciaran el fin de su noviazgo. Mientras ella borró su rastro digital de inmediato, él tardó unos días más en tomar la misma decisión.

“A través de este medio, queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos", anunció el comunicado firmado con las iniciales de Kenia Os y Hassan Kabande, nombre real de Peso Pluma.

Kenia Os y Peso Pluma terminan su relación (Instagram)

"Siempre hemos priorizado nuestra privacidad e integridad como personas y agradecemos profundamente el cariño recibido a lo largo de este tiempo”, añadió el mensaje.

La historia entre Peso Pluma y Kenia OS se convirtió en una de las más comentadas del espectáculo mexicano, especialmente después de que ambos compartieran muestras de cariño en redes sociales y apariciones públicas que confirmaron su romance.

Desde que comenzaron a surgir rumores sobre su relación, Peso Pluma y Kenia OS se consolidaron como una de las parejas favoritas de sus seguidores. La cantante sinaloense y el ganador del Grammy Latino compartieron viajes, eventos y mensajes que evidenciaban la cercanía entre ambos.