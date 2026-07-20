Mundial 2030: sedes, países anfitriones, formato, fechas y todo lo que se sabe hasta ahora

¿Dónde será el Mundial 2030?

La FIFA confirmó oficialmente que España, Portugal y Marruecos serán los anfitriones principales de la Copa del Mundo 2030. La candidatura conjunta fue ratificada por el Congreso Extraordinario de la FIFA en diciembre de 2024.

Sin embargo, el torneo tendrá una particularidad nunca antes vista: Argentina, Uruguay y Paraguay albergarán un partido cada uno como homenaje al centenario del primer Mundial, disputado en Uruguay en 1930.

Será el primer Mundial en tres continentes

La edición de 2030 será la primera en celebrarse de manera oficial en Europa, África y Sudamérica.

Los partidos conmemorativos se disputarán primero en Sudamérica y posteriormente el torneo continuará en las sedes principales de España, Portugal y Marruecos.

Copa del Mundo 2026. (Getty Images)

¿Cuándo se jugará?

Las fechas previstas son:

Inicio: 8 de junio de 2030.

Final: 21 de julio de 2030.

Será además uno de los Mundiales más largos de la historia, con 44 días de competencia.



¿Cuántos países serán sede?

En total habrá seis países anfitriones:

España

Portugal

Marruecos

Uruguay

Argentina

Paraguay

Nunca antes una Copa del Mundo masculina había involucrado a tantos países ni a tres continentes distintos.

Copa del Mundo 2026. (Getty Images)

¿Qué selecciones ya están clasificadas?

Al ser anfitriones, ya tienen asegurado su lugar:

España

Portugal

Marruecos

Argentina

Uruguay

Paraguay

Las demás plazas se definirán mediante las eliminatorias de cada confederación.

¿Cuántas selecciones participarán?

Por ahora, el formato oficial continúa siendo de 48 selecciones, el mismo que debutó en el Mundial de 2026.

No obstante, la FIFA estudia una propuesta impulsada por la CONMEBOL para ampliar el torneo de manera excepcional a 64 equipos con motivo del centenario. Hasta ahora no existe una decisión definitiva y el tema seguirá analizándose en futuras reuniones del organismo.