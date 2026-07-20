El Mundial de 2026 llegó a su fin, pero la FIFA ya tiene definida gran parte del camino hacia la Copa Mundial de 2030, un torneo que será inédito por su formato y por la cantidad de países involucrados. Estas son todas las claves confirmadas hasta el momento.
Mundial 2030: sedes, países anfitriones, formato, fechas y todo lo que se sabe hasta ahora
¿Dónde será el Mundial 2030?
La FIFA confirmó oficialmente que España, Portugal y Marruecos serán los anfitriones principales de la Copa del Mundo 2030. La candidatura conjunta fue ratificada por el Congreso Extraordinario de la FIFA en diciembre de 2024.
Sin embargo, el torneo tendrá una particularidad nunca antes vista: Argentina, Uruguay y Paraguay albergarán un partido cada uno como homenaje al centenario del primer Mundial, disputado en Uruguay en 1930.
Será el primer Mundial en tres continentes
La edición de 2030 será la primera en celebrarse de manera oficial en Europa, África y Sudamérica.
Los partidos conmemorativos se disputarán primero en Sudamérica y posteriormente el torneo continuará en las sedes principales de España, Portugal y Marruecos.
¿Cuándo se jugará?
Las fechas previstas son:
- Inicio: 8 de junio de 2030.
- Final: 21 de julio de 2030.
Será además uno de los Mundiales más largos de la historia, con 44 días de competencia.
¿Cuántos países serán sede?
En total habrá seis países anfitriones:
- España
- Portugal
- Marruecos
- Uruguay
- Argentina
- Paraguay
Nunca antes una Copa del Mundo masculina había involucrado a tantos países ni a tres continentes distintos.
¿Qué selecciones ya están clasificadas?
Al ser anfitriones, ya tienen asegurado su lugar:
- España
- Portugal
- Marruecos
- Argentina
- Uruguay
- Paraguay
Las demás plazas se definirán mediante las eliminatorias de cada confederación.
¿Cuántas selecciones participarán?
Por ahora, el formato oficial continúa siendo de 48 selecciones, el mismo que debutó en el Mundial de 2026.
No obstante, la FIFA estudia una propuesta impulsada por la CONMEBOL para ampliar el torneo de manera excepcional a 64 equipos con motivo del centenario. Hasta ahora no existe una decisión definitiva y el tema seguirá analizándose en futuras reuniones del organismo.
¿Dónde será la final del Mundial 2030?
La sede de la final todavía no ha sido confirmada.
Entre los estadios considerados aparecen:
- Santiago Bernabéu (Madrid)
- Spotify Camp Nou (Barcelona)
- Grand Stade Hassan II (Casablanca)
La FIFA aún no ha oficializado cuál albergará el partido por el título.
Un Mundial con valor histórico
La edición de 2030 conmemorará los 100 años de la primera Copa del Mundo, celebrada en Uruguay en 1930.
Por ello, el torneo arrancará simbólicamente en Sudamérica antes de trasladarse a Europa y África, una decisión que busca rendir homenaje al origen del campeonato sin modificar la organización principal en España, Portugal y Marruecos.
Lo que aún falta por definir
Aunque gran parte de la organización ya está confirmada, todavía quedan anuncios pendientes por parte de la FIFA:
- La sede oficial de la final.
- El calendario completo de partidos.
- La distribución definitiva de sedes y estadios.
- El formato definitivo (48 o 64 selecciones).
- El calendario de las eliminatorias mundialistas.