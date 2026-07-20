¿Un descuido? La foto de Ester Expósito que Kylian Mbappé borró de inmediato y delató su noviazgo

La foto de Ester Expósito que Mbappé borró de inmediato

La imagen de Ester Expósito usando el uniforme de la selección francesa llegó apenas unas horas después del partido por el tercer lugar del Mundial 2026, en el que Francia cayó 6-4 ante Inglaterra, algo que muchos interpretan como un gesto de apoyo hacia el delantero después de la derrota.

Ester Expósito (Instagram)

El periodista y creador de contenido español Javi Hoyos aseguró que la imagen se publicó alrededor de las 5:30 de la madrugada, poco después de la derrota de Francia frente a Inglaterra. Según explicó el presentador, varios seguidores le enviaron capturas de pantallas realizadas apenas unos segundos después de que la historia apareciera en el perfil de Kylian Mbappé.

“Duró segundos, pero tengo decenas de mensajes de seguidores que lograron captarlas. En segundos, la historia de Mbappé no estaba disponible. Sería la primera imagen que compartiría de manera oficial el futbolista de su relación con Ester”, declaró Hoyos.



Durante ese encuentro, Ester Expósito fue vista en las gradas del Hard Rock Stadium, en Miami, una aparición que no pasó desapercibida y que volvió a alimentar los rumores sobre su cercanía con Kylian Mbappé. Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente una relación, las señales han sido cada vez más frecuentes.

Horas más tarde, circuló en redes sociales un video en el que presuntamente se observa a la actriz española y al delantero francés besándose en un antro en Miami. Las imágenes avivaron aún más las especulaciones sobre un posible romance entre ambos.