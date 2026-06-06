Kenia Os y Peso Pluma confirman el final de su relación: “Termina con amor, con respeto y en los mejores términos”

Kenia Os y Peso Pluma terminan su noviazgo

“A través de este medio, queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos", se lee al inicio de mensaje firmado con las iniciales de Kenia Os y Hassan Kabande, nombre real de Peso Pluma.

"Siempre hemos priorizado nuestra privacidad e integridad como personas y agradecemos profundamente el cariño recibido a lo largo de este tiempo”, añade el mensaje.

Los intérpretes de "Tommy y Pamela" también solicitaron respeto para atravesar este momento lejos de la atención pública, luego de que hace unos días Kenia evadiera las preguntas de la prensa, en Madrid, al respecto de lo que entonces apuntaba a una crisis con el cantante de corridos tumbados.

Kenia Os y Peso Pluma terminan su relación (Instagram)

La confirmación del truena llega después de varias semanas de especulaciones en redes sociales.

Los seguidores de la ahora expareja detectaron un distanciamiento poco habitual en sus publicaciones y apariciones públicas.

Kenia Os y Peso Pluma terminan su relación (Instagram)

La ausencia de interacciones entre ambos, así como la disminución de los gestos que solían compartir con frecuencia, alimentó los rumores que finalmente quedaron confirmados con el comunicado oficial.