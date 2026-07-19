Después de asegurar durante años que el matrimonio no estaba entre sus planes, Melanie Chisholm sorprendió al dar un nuevo paso en su vida personal. La cantante, conocida mundialmente como Mel C o Sporty Spice, contrajo matrimonio con el modelo Chris Dingwall en una ceremonia privada celebrada en el Distrito de los Lagos, al norte de Inglaterra.
Mel C, de las Spice Girls, se casa con Chris Dingwall en una íntima boda; Victoria Beckham diseñó su vestido
Mel C, de las Spice Girls, se casa con Chris Dingwall en una íntima boda
De acuerdo con Daily Mail, la celebración reunió a familiares y amigos cercanos en un entorno campestre donde la pareja apostó por una boda discreta, alejada de los grandes reflectores.
Uno de los detalles que más llamó la atención fue el vestido de novia elegido por Mel C . La cantante caminó hacia el altar con un diseño blanco de espalda descubierta creado especialmente por Victoria Beckham , su excompañera en las Spice Girls.
Aunque la diseñadora no pudo asistir al enlace porque se encontraba en Estados Unidos junto a David Beckham por compromisos relacionados con el Mundial de Futbol, quiso estar presente de otra manera.
“Fue un regalo de Victoria; son muy amigas”, aseguró una fuente al Mail on Sunday. Otra persona cercana a Beckham explicó que para ella fue un honor confeccionar la pieza: “Fue un gran placer”, comentó la fuente, quien añadió que la diseñadora lamentó perderse la ceremonia.
“Estaba triste por no poder estar allí porque se encuentra en Estados Unidos con David y, por supuesto, los planes para el Mundial ya estaban listos desde hacía tiempo. Pero le deseaba lo mejor a Mel desde la distancia en su día especial”.
El reencuentro de las Spice Girls en la boda de Mel C
La boda también reunió a varias integrantes del famoso grupo británico. Emma Bunton, Geri Halliwell-Horner y Melanie Brown estuvieron presentes para acompañar a la novia en uno de los momentos más importantes de su vida.
Por su parte, Scarlett, la hija de 17 años que Mel C tuvo durante su relación con Thomas Starr, desempeñó el papel de dama de honor.
Lejos de una boda ostentosa, la pareja optó por una ceremonia íntima en una casa de campo rodeada de naturaleza. Según el diario británico, los invitados describieron el evento como "perfecto", aunque hubo un episodio que nadie esperaba.
Mientras los novios intercambiaban sus votos, un rebaño de vacas apareció cerca del lugar de la ceremonia, convirtiéndose en una curiosa anécdota del día.
Quienes asistieron al enlace aseguraron que esa espontaneidad terminó por darle aún más encanto a la celebración: “Mel y Chris querían una boda discreta; ella no quería un día ostentoso, sino algo más pequeño y con mucha clase”, explicó una fuente.
La misma persona recordó que la cantante incluso había dicho en varias ocasiones que nunca se casaría: “Juró que nunca se casaría, que una gran celebración no era lo suyo”. Sobre el espacio elegido para la boda, añadió: “Era el lugar perfecto para ellos, totalmente apartado pero en un sitio precioso, y todos lo pasaron de maravilla”.
La historia de amor de Mel C y Chris Dingwall
Mel C y Chris Dingwall comenzaron su relación en 2023 después de conocerse a través de la aplicación de citas Raya. Meses antes de la boda, la cantante habló públicamente sobre el inicio de su romance durante una entrevista en el pódcast Life Uncut.
“Pensé: 'Bueno, es muy guapo. Vale la pena intentarlo'”, recordó entre risas. En aquella conversación también explicó qué fue lo que la conquistó de su ahora esposo: “Es de esas personas que no se meten en los asuntos de los demás, ¿sabes? Se mantiene discretamente al margen, brindando un apoyo incondicional. Y es maravilloso”.
Después de dos años de relación, la pareja decidió formalizar su historia con una celebración que reflejó exactamente lo que buscaban: una boda sencilla, elegante y rodeada únicamente por las personas más importantes de sus vidas.