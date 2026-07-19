Mel C, de las Spice Girls, se casa con Chris Dingwall en una íntima boda; Victoria Beckham diseñó su vestido

Mel C, de las Spice Girls, se casa con Chris Dingwall en una íntima boda

De acuerdo con Daily Mail, la celebración reunió a familiares y amigos cercanos en un entorno campestre donde la pareja apostó por una boda discreta, alejada de los grandes reflectores.

Mel C y Chris Dingwall (Getty Images )

Uno de los detalles que más llamó la atención fue el vestido de novia elegido por Mel C . La cantante caminó hacia el altar con un diseño blanco de espalda descubierta creado especialmente por Victoria Beckham , su excompañera en las Spice Girls.

Aunque la diseñadora no pudo asistir al enlace porque se encontraba en Estados Unidos junto a David Beckham por compromisos relacionados con el Mundial de Futbol, quiso estar presente de otra manera.

Mel C y Chris Dingwall (Getty Images)

“Fue un regalo de Victoria; son muy amigas”, aseguró una fuente al Mail on Sunday. Otra persona cercana a Beckham explicó que para ella fue un honor confeccionar la pieza: “Fue un gran placer”, comentó la fuente, quien añadió que la diseñadora lamentó perderse la ceremonia.

“Estaba triste por no poder estar allí porque se encuentra en Estados Unidos con David y, por supuesto, los planes para el Mundial ya estaban listos desde hacía tiempo. Pero le deseaba lo mejor a Mel desde la distancia en su día especial”.