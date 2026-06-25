Ex de Callum Turner lanza indirecta a “un exnovio británico” y todo apunta a que son críticas a su relación con Dua Lipa

Tras la reciente boda de Dua Lipa y Callum Turner resurgió un video en el que Victoria Villarroel, exnovia de Callum, criticó a un exnovio británico en el podcast Better Half, conducido por ella misma y Anastasia Karanikolaou, y todo parece indicar que se trata de una crítica a la relación del actor y la cantante.

En el video, grabado originalmente en febrero de 2026, Victoria relata la historia de un exnovio británico que, según ella, terminó haciendo varias cosas que durante la relación aseguró que nunca haría y que apuntarían a sus acciones con Dua Lipa.