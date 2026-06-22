El maquillaje de novia de Dua Lipa es la prueba de que el soft glam nunca falla

CuandoDua Lipa se casó con el actor Callum Turner, el mundo entero habló de su vestido. Pero hubo algo igual de notable que pasó casi desapercibido entre tanta pluma y pedrería: su belleza.
Una novia que eligió tres maisons de alta costura para vestirse también supo exactamente qué pedirle a su equipo de maquillaje: nada que compitiera con los looks, todo que los elevará. El resultado fue un fin de semana de beauty que ya está marcando el camino para las novias del año.
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El maquillaje de Dua Lipa para su boda en Sicilia
Dua Lipa, como muchas de nosotras, tiene maquillista y peinador de cabecera: Katie Jane Hughes y Peter Lux, y aunque todavía no se confirma si ellos fueron la mente maestra detrás de su beauty look, creemos que la acompañaron en todo momento, pues subieron fotos en la costa italiana durante esos mismo días. Sin adelantarnos demasiado, quisimos hacer nuestro propio look de novia con algunos favoritos que tanto Dua como Katie han compartido previamente y que creemos que estuvieron presentes en el día más importante de la cantante.
Para la gran celebración en Villa Valguarnera, Palermo, el equipo de belleza subió la intensidad sin perder la esencia. El pelo se llevó en un half-up half-down y el maquillaje viró hacia un glam más sofisticado: ojos con shimmer y labios en rosa cálido que complementaron la magnitud del vestido de Chanel Haute Couture.
Una combinación que funcionó a la perfección con las 480 mil perlas y las 25 mil plumas del diseño de Matthieu Blazy: brillo que conversaba con brillo, sin saturar.
El beauty look de novia de Dua Lipa
El maquillaje hizo lo que el mejor maquillaje sabe hacer: desaparecer para que la mujer brille. Para lograr esa piel de porcelana sin esfuerzo aparente, el Touche Éclat de YSL Beauty es uno de los básicos de la cantante, pues lo usa en sus días más naturales para iluminar la mirada y dar brillo a la piel sin agregar capas.
Con todas las horas en las que la piel debe verse perfecta, un paso esencial es sellar. Katie es fan de la piel luminosa, y sabe que también es posible de lograr con el polvo translúcido correcto, por eso ama el All Hours Hyper Finish Setting Powder pues es la pieza que unifica todo y lo convierte en piel de verdad. Su fórmula borra cualquier rastro de producto, elimina brillos sin resecar y deja un acabado que en foto se lee como piel desnuda pero perfecta. El tipo de base invisible que hace que te preguntes si trae algo puesto, y esa, exactamente esa, es la respuesta correcta cuando eres novia.
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Dua ha dicho en varios momentos que su rubor favorito es Make Me Blush Powder en el tono 44, ya que aporta ese flush cálido en mejillas que imita el color natural de la piel cuando se sonroja. Es una fórmula en polvo de textura sedosa que se difumina sin esfuerzo y se puede aplicar con toque ligero para un acabado sheer o construir intensidad según el momento, nada sobreactuado, nada que grite "maquillaje de boda".
Para ese acabado dorado sin filtro, el All Hours Hyper Bronzer de YSL en el tono 02 es otra de sus piezas inamovibles. No es el bronzer naranja de los noventa ni el contorno sculpted que tanto saturó las redes: es un polvo de textura ultrafina con pigmentos dorados que se funden con la piel para dar profundidad y calidez sin máscara, como si el sol hubiera hecho el trabajo solo.
Para los ojos, el equipo pudo haber recurrido a la paletaCouture Mini ClutchdeYSL, pues su duración es larga, perfecta para este día tan especial, además tiene ese toque de brillo que llevó la cantante.
En labios, el Candy Glaze Lip Gloss Stick en el tono nude 15, su favorito de siempre y no por coincidencia: su fórmula combina ácido hialurónico, vitamina E y granada para dar volumen y brillo sin sentirse pesado, exactamente lo que necesitas cuando el vestido ya tiene 480 mil perlas encima.
La lección que nos deja
Lo que Dua demostró a lo largo de tres días es algo que los expertos en belleza ya saben pero no siempre se aplica: el maquillaje de una novia puede adaptarse a cada momento, transitando de un glam natural para la ceremonia a una versión más sofisticada para la noche, sin perder autenticidad. Nada de un solo look para todo el día. Nada de maquillaje que compita con el vestido. Y, sobre todo, nada que no se parezca a ti misma. Eso es lo que hace que el beauty de Dua Lipa en su boda sea, al final, el más difícil de copiar: se ve exactamente como ella.