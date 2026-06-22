El maquillaje de novia de Dua Lipa es la prueba de que el soft glam nunca falla

El maquillaje de Dua Lipa para su boda en Sicilia

Dua Lipa, como muchas de nosotras, tiene maquillista y peinador de cabecera: Katie Jane Hughes y Peter Lux, y aunque todavía no se confirma si ellos fueron la mente maestra detrás de su beauty look, creemos que la acompañaron en todo momento, pues subieron fotos en la costa italiana durante esos mismo días. Sin adelantarnos demasiado, quisimos hacer nuestro propio look de novia con algunos favoritos que tanto Dua como Katie han compartido previamente y que creemos que estuvieron presentes en el día más importante de la cantante.

El glam team soñado: Peter Lux, Dua Lipa y Katie Jane Hughes trabajan de la mano en casi todos los looks de la cantante, por lo que podríamos apostar a que ellos estuvieron con ella en su boda. (via Instagram (@katiejanehughes))

Para la gran celebración en Villa Valguarnera, Palermo, el equipo de belleza subió la intensidad sin perder la esencia. El pelo se llevó en un half-up half-down y el maquillaje viró hacia un glam más sofisticado: ojos con shimmer y labios en rosa cálido que complementaron la magnitud del vestido de Chanel Haute Couture.

Un beauty look que no compite con el vestido, si no que complementa a la perfección. (via Instagram (@dualipa))

Una combinación que funcionó a la perfección con las 480 mil perlas y las 25 mil plumas del diseño de Matthieu Blazy: brillo que conversaba con brillo, sin saturar.

El beauty look de novia de Dua Lipa

El maquillaje hizo lo que el mejor maquillaje sabe hacer: desaparecer para que la mujer brille. Para lograr esa piel de porcelana sin esfuerzo aparente, el Touche Éclat de YSL Beauty es uno de los básicos de la cantante, pues lo usa en sus días más naturales para iluminar la mirada y dar brillo a la piel sin agregar capas.

Touche Éclat Illuminating Pen, $1,010, YSL Beauty, Palacio de Hierro.

Via: Palacio de Hierro.

Con todas las horas en las que la piel debe verse perfecta, un paso esencial es sellar. Katie es fan de la piel luminosa, y sabe que también es posible de lograr con el polvo translúcido correcto, por eso ama el All Hours Hyper Finish Setting Powder pues es la pieza que unifica todo y lo convierte en piel de verdad. Su fórmula borra cualquier rastro de producto, elimina brillos sin resecar y deja un acabado que en foto se lee como piel desnuda pero perfecta. El tipo de base invisible que hace que te preguntes si trae algo puesto, y esa, exactamente esa, es la respuesta correcta cuando eres novia.