Planea tus vacaciones como las de Dua Lipa

Hay personas que se van de vacaciones y hay personas que convierten sus vacaciones en una estética completa. Dua Lipa claramente pertenece al segundo grupo. No importa si está en París, Barcelona, Londres, Tokio o Nueva York. En cada viaje que hace siempre parece tener una narrativa, una maleta perfectamente pensada, la perfecta mesa reservada y una lista de lugares únicos y exclusivos.
Y justo ahí está el secreto. Planear unas vacaciones como Dua Lipa no significa necesariamente tener su presupuesto, su pasaporte o su agenda de gira. Significa viajar con intención. Elegir un hotel que se sienta parte del plan, reservar restaurantes que de verdad valgan la pena, dejar espacio para caminar sin rumbo, meter un poco de cultura y armar un mapa que no solo tenga “lo típico”, sino lugares que realmente te emocionen. Porque el verdadero lujo de vacaciones ya no es hacerlo todo. Es hacerlo bien.
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Primero elige el mood, no solo el destino
Antes de comprar vuelos, la pregunta no debería ser “¿A dónde me voy?”, sino “¿Qué tipo de viaje quiero tener?”. Porque no es lo mismo un verano en Barcelona con terrazas, tapas, vino natural y vestidos mini, que una escapada a Londres con restaurantes de moda, tiendas vintage y una cena que termina en martinis.
La fórmula de Dua empieza por el mood. Si quieres algo mediterráneo, Barcelona funciona perfecto. El sol, mar, caminatas largas, cenas que empiezan tarde y hoteles con terraza. Si buscas algo más romántico y cinematográfico, París nunca falla. Si quieres una mezcla de moda, restaurantes y caos cool, Londres es el destino. Para un viaje más inesperado, Tokio tiene comida espectacular, cultura, tiendas vintage y esa energía de ciudad que parece de otro planeta. Y si lo que quieres es sentirte en una película, Nueva York siempre sabe hacer su trabajo.
Barcelona, para un verano de terrazas, tapas y vestido mini
Barcelona tiene todo lo que necesita una vacación con energía Dua Lipa. Tiene comida buena, calles caminables, playa cerca, arquitectura preciosa y suficientes bares para que cualquier noche se convierta en una gran historia.
Para hospedarte, busca hoteles con diseño y muy buena ubicación. The Hoxton Poblenou tiene ese moodcool y relajado, perfecto si quieres algo más joven y con terraza. Cotton House es más elegante, clásico y fotogénico, ideal si el plan es sentir que tu viaje viene con perfume caro. Borneta, en El Born, tiene un aire boutique más relajado, perfecto para caminar, comer y perderte por calles bonitas.
En restaurantes, la ruta puede empezar con Gresca, uno de esos lugares que se sienten especiales, sin ser aburridos. Para algo más casual, Bar Cañete es perfecto si quieres tapas, barra, ruido bonito y una sensación de que la noche apenas empieza. Y si quieres tomar vino natural, el Bar Brutal tiene justo ese mood de cena larga, copas compartidas y mesa llena. El plan completo empieza con un desayuno tarde, caminata por El Born, tarde de terraza, cena en Gresca o Bar Cañete y una maleta llena de vestidos que parezcan fáciles, aunque claramente fueron pensados.
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París, para cenas con velas y drama bonito
París es el destino perfecto cuando quieres que todo se sienta más como una película. No necesariamente una película cursi, sino una donde caminas sin prisa, pides vino, entras a una librería, usas lentes de sol aunque esté nublado y cenas en un lugar con mesas demasiado juntas, pero perfecto. Las vacaciones más coquetas.
Para dormir, el mood puede ir por varias rutas. Le Grand Mazarin funciona si quieres algo maximalista y muy de moda en Le Marais. Hôtel Rochechouart es más romántico, más de rooftop y noche parisina. Madame Rêve es una opción más pulida, con una ubicación céntrica y una vibra de lujo contemporáneo sin que se sienta aburrida.
En comida, Dua ha recomendado lugares como Bistrot des Tournelles y Bistrot Paul Bert, dos opciones muy de bistró parisino para pedir clásicos franceses y fingir que eres local. Le Servan es perfecto si quieres algo más contemporáneo. Early June funciona para vino y chefs invitados, y Clamato para mariscos en un plan más relajado.
El plan completo empieza con un café con un croissant por la mañana, museo o galería en la tarde, compras pequeñas, una cena con velas y una copa en algún bar que no estaba en el itinerario, pero terminó siendo lo mejor del viaje.
Londres, para moda, restaurantes y noches que se alargan
Londres es la ciudad perfecta para viajar como Dua porque tiene su vibra, moda, música, restaurantes, barrios con personalidad y esa energía de “no vine a descansar, vine a vivir”. No tiene el verano obvio de playa, pero sí tiene el verano de parque, vino, cena rica y gente vestida increíble en cualquier esquina.
Para hospedarte, puedes elegir según la vibra. Chiltern Firehouse es el clásico si quieres sentir que estás en el centro de la conversación. NoMad London tiene drama, diseño y ubicación perfecta cerca de Covent Garden. The London EDITION es más cool, más fashion week, más lobby con gente interesante. Y si quieres algo más boutique, The Laslett en Notting Hill tiene una vibra local y elegante sin sentirse exagerada.
En restaurantes, Dua ha recomendado Canteen, Fonda, Quality Chop House e Ida. Canteen va perfecto para algo relajado y delicioso en Notting Hill; Fonda es una parada ideal si quieres comida mexicana en versión Londres; Quality Chop House es para una cena más intensa y carnívora; e Ida tiene ese encanto de restaurante italiano pequeño donde todo se siente casero y especial.
El plan completo empieza por pasear por Notting Hill por la mañana, tiendas vintage, comida tranquila, descanso en hotel, cena tarde y drinks. Londres se vive mejor cuando no intentas controlarlo demasiad
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Tokio, para cultura, sushi y compras vintage
Tokio es el viaje para cuando quieres algo completamente distinto. Es una ciudad que te obliga a mirar todo con más atención: la comida, las tiendas, las calles, los rituales, los cafés, las luces, los silencios. Si París es película romántica y Londres es fashion week, Tokio es moodboard entero.
Para hospedarte, Trunk Hotel en Shibuya es una opción perfecta si quieres diseño, gente cool y ubicación con energía. Janu Tokyo es más nuevo, más wellness, más lujo contemporáneo. Aman Tokyo es para llevar el viaje al extremo aspiracional, con vistas, calma y esa sensación de estar flotando sobre la ciudad.
En comida, Dua ha mencionado Narukiyo Izakaya, un lugar sin menú con vibra divertida, y Sushi Yuu, uno de sus spots favoritos para sushi en la ciudad. Para cultura, Mori Art Museum es una parada perfecta, y si eres fan de Studio Ghibli, el museo es plan obligatorio. Para shopping, Gizna es justo el tipo de zona que hace que quieras dejar espacio extra en la maleta.
El plan completo: sushi, museo, café escondido, vintage shopping y una noche en izakaya. Tokio no se planea para entenderlo todo; se planea para dejarte sorprender.
Nueva York, para vivir como en una película
Nueva York es el destino para quienes quieren sentir que todo puede pasar. Una mañana puedes estar en un café del WestVillage, en la tarde caminando por SoHo, en la noche cenando en Nolita y después terminando en un bar que parece sacado de una escena que no sabías que querías vivir.
Para hospedarte, The Manner en SoHo tiene esa vibra de hotel nuevo, elegante y perfectamente ubicado para caminar a todos lados. The Ludlow en Lower East Side es más downtown, más noche, más “me desperté tarde pero valió la pena”. Ace Hotel Brooklyn funciona si quieres algo más relajado, creativo y fuera del Manhattan obvio.
Para comer, Cafe Cluny es perfecto para brunch o comida en West Village con mood de película neoyorquina. Temple Court, dentro de The Beekman, es más especial y elegante. L’Industrie es para pizza sin complicarte la vida, Torissi para una cena italiana con mucha personalidad, y Rhodora en Brooklyn para vino natural y plan más local.
El plan completo: café, librería, caminata, cena, martini y taxi de regreso al hotel sintiendo que Nueva York te acaba de escribir una escena.
Viajar como Dua es tener plan, pero no parecer atrapada en uno
La regla de oro es armar un mapa, no un itinerario militar. Guardar restaurantes, cafés, bares, tiendas, museos y lugares de emergencia para cuando alguien diga “tengo hambre”, pero sin sentir que cada minuto del viaje tiene que estar cronometrado. Un itinerario te presiona; un buen mapa te acompaña.
Lo mismo pasa con la maleta. No se trata de empacar de más, sino de empacar por mood. Un vestido para cenar, lentes protagonistas, sandalias cómodas pero cool, joyería dorada, una camisa oversized y algo que normalmente no usarías en tu vida diaria, pero que en tus vacaciones tiene todo el sentido.
Al final, viajar como Dua Lipa no significa tener su agenda ni su presupuesto. Significa elegir lugares con intención, dejar espacio para improvisar, decir que sí a una copa inesperada y permitir que el viaje se sienta como una versión más libre, luminosa y divertida de ti.