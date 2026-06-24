Planea tus vacaciones como las de Dua Lipa

París, para cenas con velas y drama bonito

París es el destino perfecto cuando quieres que todo se sienta más como una película. No necesariamente una película cursi, sino una donde caminas sin prisa, pides vino, entras a una librería, usas lentes de sol aunque esté nublado y cenas en un lugar con mesas demasiado juntas, pero perfecto. Las vacaciones más coquetas.

Para dormir, el mood puede ir por varias rutas. Le Grand Mazarin funciona si quieres algo maximalista y muy de moda en Le Marais. Hôtel Rochechouart es más romántico, más de rooftop y noche parisina. Madame Rêve es una opción más pulida, con una ubicación céntrica y una vibra de lujo contemporáneo sin que se sienta aburrida.

En comida, Dua ha recomendado lugares como Bistrot des Tournelles y Bistrot Paul Bert, dos opciones muy de bistró parisino para pedir clásicos franceses y fingir que eres local. Le Servan es perfecto si quieres algo más contemporáneo. Early June funciona para vino y chefs invitados, y Clamato para mariscos en un plan más relajado.

El plan completo empieza con un café con un croissant por la mañana, museo o galería en la tarde, compras pequeñas, una cena con velas y una copa en algún bar que no estaba en el itinerario, pero terminó siendo lo mejor del viaje.

De las mejores panaderías en francia

Londres, para moda, restaurantes y noches que se alargan

Londres es la ciudad perfecta para viajar como Dua porque tiene su vibra, moda, música, restaurantes, barrios con personalidad y esa energía de “no vine a descansar, vine a vivir”. No tiene el verano obvio de playa, pero sí tiene el verano de parque, vino, cena rica y gente vestida increíble en cualquier esquina.

Para hospedarte, puedes elegir según la vibra. Chiltern Firehouse es el clásico si quieres sentir que estás en el centro de la conversación. NoMad London tiene drama, diseño y ubicación perfecta cerca de Covent Garden. The London EDITION es más cool, más fashion week, más lobby con gente interesante. Y si quieres algo más boutique, The Laslett en Notting Hill tiene una vibra local y elegante sin sentirse exagerada.

En restaurantes, Dua ha recomendado Canteen, Fonda, Quality Chop House e Ida. Canteen va perfecto para algo relajado y delicioso en Notting Hill; Fonda es una parada ideal si quieres comida mexicana en versión Londres; Quality Chop House es para una cena más intensa y carnívora; e Ida tiene ese encanto de restaurante italiano pequeño donde todo se siente casero y especial.

El plan completo empieza por pasear por Notting Hill por la mañana, tiendas vintage, comida tranquila, descanso en hotel, cena tarde y drinks. Londres se vive mejor cuando no intentas controlarlo demasiad