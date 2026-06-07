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Espectáculos

Dua Lipa y Callum Turner celebran su segunda boda en Sicilia con una fiesta de lujo y serenata de Elton John

La cantante y el actor reunieron a familiares y amigos en una exclusiva celebración en Palermo, donde Elton John interpretó Your Song y los fuegos artificiales iluminaron la noche siciliana.
dom 07 junio 2026 08:43 AM
Dua Lipa y Callum Turner dan inicio a su boda en Sicilia, Italia
Dua Lipa y Callum Turner dan inicio a su boda en Sicilia, Italia (Cortesía: Bottega Veneta )

Después de contraer matrimonio por lo civil en Londres, Dua Lipa y Callum Turner volvieron a reunir a sus seres queridos para una celebración mucho más grande en Sicilia. La cantante y el actor sellaron su historia de amor en una espectacular ceremonia realizada en Palermo, rodeados de amigos cercanos, celebridades internacionales y una producción que convirtió el evento en una de las bodas más comentadas del año.

La fiesta se extendió hasta altas horas de la noche entre música, baile y fuegos artificiales que iluminaron el cielo siciliano tras el intercambio de votos de la pareja.

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Dua Lipa y Callum Turner celebran su segunda boda en Sicilia

De acuerdo con el periódico The Sun, la ceremonia tuvo lugar en la histórica Villa Valguarnera, ubicada en las afueras de Palermo.

Dua Lipa y Callum Turner dan inicio a su boda en Sicilia, Italia
Dua Lipa y Callum Turner dan inicio a su boda en Sicilia, Italia (Cortesía: Bottega Veneta)

Dua Lipa llegó con un ramo elaborado por una floristería local compuesto por peonías, lirios del valle y jacintos. La ceremonia al aire libre se desarrolló bajo una glorieta y reunió a familiares y amigos cercanos de la pareja.

Una vez concluido el enlace, los recién casados se dirigieron a la pista de baile para celebrar junto a sus invitados en una velada que destacó por su ambiente festivo y exclusivo.

Uno de los momentos más especiales de la noche fue la participación de Elton John, quien, según The Sun, interpretó el clásico “Your Song” para los recién casados.

La actuación estuvo acompañada por un impresionante espectáculo de fuegos artificiales que cerró una jornada llena de emociones.

Según el mismo medio, los festejos provocaron vítores entre los asistentes alrededor de las 23:30 horas. Uno de los invitados resumió la magnitud del evento con una frase que rápidamente llamó la atención: “¡Fue mejor que la de Año Nuevo!”.

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Un desfile de celebridades en la segunda boda de Dua Lipa y Callum Turner

La segunda boda de Dua Lipa y Callum Turner reunió a numerosas figuras del entretenimiento. Entre los asistentes destacaron Charli XCX, Mark Ronson, Grace Gummer, Joe Alwyn, George Daniel y Troye Sivan, quienes también participaron en la fiesta de bienvenida organizada un día antes del enlace.

The 2025 Met Gala Celebrating "Superfine: Tailoring Black Style" - Arrivals
Dua Lipa y Callum Turner (Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/)

Durante ese evento previo, Dua Lipa fue fotografiada llegando del brazo de Turner con un vestido blanco de cuero tejido especialmente para la ocasión por Bottega Veneta.

La celebración también destacó por su propuesta gastronómica. Según Vanity Fair, el menú estuvo a cargo del chef con estrella Michelin Tony Lo Coco.

Los invitados disfrutaron de especialidades tradicionales sicilianas como panelle, crocché, anelletti alla Norma, cannoli y cassate, en una experiencia culinaria diseñada para rendir homenaje a la región que acogió la boda.

La gran fiesta italiana llegó apenas unos días después de que la pareja contrajera matrimonio el pasado 31 de mayo en el histórico Old Marylebone Town Hall de Londres.

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Dua Lipa Callum Turner

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