Dua Lipa y Callum Turner celebran su segunda boda en Sicilia con una fiesta de lujo y serenata de Elton John

Dua Lipa y Callum Turner celebran su segunda boda en Sicilia

De acuerdo con el periódico The Sun, la ceremonia tuvo lugar en la histórica Villa Valguarnera, ubicada en las afueras de Palermo.

Dua Lipa y Callum Turner dan inicio a su boda en Sicilia, Italia (Cortesía: Bottega Veneta)

Dua Lipa llegó con un ramo elaborado por una floristería local compuesto por peonías, lirios del valle y jacintos. La ceremonia al aire libre se desarrolló bajo una glorieta y reunió a familiares y amigos cercanos de la pareja.

Una vez concluido el enlace, los recién casados se dirigieron a la pista de baile para celebrar junto a sus invitados en una velada que destacó por su ambiente festivo y exclusivo.

Uno de los momentos más especiales de la noche fue la participación de Elton John, quien, según The Sun, interpretó el clásico “Your Song” para los recién casados.

La actuación estuvo acompañada por un impresionante espectáculo de fuegos artificiales que cerró una jornada llena de emociones.

Según el mismo medio, los festejos provocaron vítores entre los asistentes alrededor de las 23:30 horas. Uno de los invitados resumió la magnitud del evento con una frase que rápidamente llamó la atención: “¡Fue mejor que la de Año Nuevo!”.