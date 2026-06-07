Dua Lipa y Callum Turner celebran su segunda boda en Sicilia con una fiesta de lujo y serenata de Elton John

Después de contraer matrimonio por lo civil en Londres, Dua Lipa y Callum Turner volvieron a reunir a sus seres queridos para una celebración mucho más grande en Sicilia. La cantante y el actor sellaron su historia de amor en una espectacular ceremonia realizada en Palermo, rodeados de amigos cercanos, celebridades internacionales y una producción que convirtió el evento en una de las bodas más comentadas del año.
La fiesta se extendió hasta altas horas de la noche entre música, baile y fuegos artificiales que iluminaron el cielo siciliano tras el intercambio de votos de la pareja.