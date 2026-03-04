Cinco años después de que Taylor Swift lanzara su álbum Evermore, la fundadora de Rare Beauty, Selena Gomez , reflexionó sobre su amistad y reveló que ella fue la musa detrás de la canción "Dorothea".
Selena Gomez confirma que la canción ‘Dorothea’ de Taylor Swift trata sobre ella
Dorothea’ está inspirada en Selena
Cuando Taylor Swift lanzó su noveno álbum, Evermore, los fans especularon que la octava canción del proyecto estaba dedicada a Selena Gomez, especialmente por la referencia a Dorothea vendiendo sueños y maquillaje, aunque ninguna confirmó los rumores.
"‘Dorothea es sobre mí”, explicó en el episodio del 3 de marzo del podcast Friends Keep Secrets de su esposo, Benny Blanco . “Siento que muchos momentos enormes que nos definieron, desde relaciones hasta familia, amor y odio, y todo lo que hay en medio, los estábamos descubriendo juntas porque yo tenía 15 y ella 18”.
“No sabíamos realmente qué estaba pasando”, continuó. “Nunca nos hemos visto de manera diferente. Cuando la escucho, me impresiona mucho lo elocuentemente que está escrita”.
Canciones significativas del álbum 'Evermore'
El álbum Evermore de Taylor Swift tiene varias canciones con muchísimo peso emocional y narrativo. Aquí te dejamos las más significativas (por historia, simbolismo o impacto):
Champagne Problems
Una de las más queridas del álbum. Habla de una propuesta de matrimonio rechazada por problemas de salud mental y tiempos desalineados.
Es devastadora, madura y muy honesta. La narrativa desde el punto de vista de quien dice “no” es brutal.
´Tis the damn season
Cuenta la historia de alguien que regresa a su pueblo natal por las fiestas y retoma un romance del pasado.Tiene esa vibra nostálgica de “qué hubiera pasado si…”.
Tolerate it
Inspirada en la novela Rebecca de Daphne du Maurier.Habla de amar a alguien que solo te “tolera”. Es una de las canciones más dolorosas del álbum.
No body, no crime
Un storytelling estilo crimen, con vibra country.Colabora con HAIM y cuenta la historia de una esposa desaparecida y una venganza bien calculada.
Ivy
Una historia intensa de infidelidad emocional. Poética, dramática y llena de imágenes literarias. Muchos la consideran una de las mejor escritas del álbum.
Marjorie
Dedicada a su abuela, Marjorie Finlay, quien fue cantante de ópera.
Incluye su voz real en la canción. Es un homenaje precioso sobre el duelo y el legado.
evermore
La canción que da título al álbum, junto a Bon Iver. Habla de depresión y de la esperanza de que el dolor no dure para siempre.
cowboy like me
Una historia de dos estafadores emocionales que terminan enamorándose. Muy cinematográfica y sofisticada.
La canción inédita: “Family”
Resulta que Selena también inspiró otra canción de Taylor, de 36 años, que nunca fue lanzada.
“Hay una canción que Taylor escribió sobre nosotras y se llamaba Family", contó a Benny y a los coanfitriones Lil Dicky y Kristin Batalucco. “Fue hace, fácilmente, más de una década. En la letra insinuaba —sin citar textualmente— algo así como: tienes estos sueños increíbles. Quieres estar en una película, en cada multitud te veo”.
“Y su parte decía: tú crees en mis sueños tontos, como tocar en estadios”, añadió la artista de 33 años. “Ahora, cuando escucho esas canciones, ambas cosas han pasado para nosotras. Y eso es muy dulce porque en ese entonces ella solo decía: ‘Escribí esta canción sobre nosotras, es nuestra historia’, y fue lo más lindo”.