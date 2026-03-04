Selena Gomez confirma que la canción ‘Dorothea’ de Taylor Swift trata sobre ella

Canciones significativas del álbum 'Evermore'

El álbum Evermore de Taylor Swift tiene varias canciones con muchísimo peso emocional y narrativo. Aquí te dejamos las más significativas (por historia, simbolismo o impacto):

Champagne Problems

Una de las más queridas del álbum. Habla de una propuesta de matrimonio rechazada por problemas de salud mental y tiempos desalineados.

Es devastadora, madura y muy honesta. La narrativa desde el punto de vista de quien dice “no” es brutal.

´Tis the damn season

Cuenta la historia de alguien que regresa a su pueblo natal por las fiestas y retoma un romance del pasado.Tiene esa vibra nostálgica de “qué hubiera pasado si…”.

Tolerate it

Inspirada en la novela Rebecca de Daphne du Maurier.Habla de amar a alguien que solo te “tolera”. Es una de las canciones más dolorosas del álbum.

No body, no crime

Un storytelling estilo crimen, con vibra country.Colabora con HAIM y cuenta la historia de una esposa desaparecida y una venganza bien calculada.

Ivy

Una historia intensa de infidelidad emocional. Poética, dramática y llena de imágenes literarias. Muchos la consideran una de las mejor escritas del álbum.

Marjorie

Dedicada a su abuela, Marjorie Finlay, quien fue cantante de ópera.

Incluye su voz real en la canción. Es un homenaje precioso sobre el duelo y el legado.

evermore

La canción que da título al álbum, junto a Bon Iver. Habla de depresión y de la esperanza de que el dolor no dure para siempre.

cowboy like me

Una historia de dos estafadores emocionales que terminan enamorándose. Muy cinematográfica y sofisticada.