Desde que Selena Gomez fue diagnosticada con trastorno bipolar en 2020, la cantante y actriz ha hablado abiertamente sobre su condición, con la intención de visibilizar a quienes padecen este trastorno. No obstante, recientemente, compartió cómo este diagnóstico le cambió la vida antes de aprender a llevar el proceso.
Selena Gomez revela cómo enfrenta episodios maníacos tras su diagnóstico bipolar
Selena Gomez revela cómo enfrenta episodios maníacos
En una reciente conversación en el podcast Friends Keep Secrets, Selena Gomez compartió que el camino hacia un diagnóstico correcto no fue sencillo. Durante años, sintió que “algo no estaba bien”, pero pasó por distintos especialistas antes de obtener claridad sobre lo que le ocurría.
Selena explicó que incluso llegó a ser mal diagnosticada, lo que la llevó a buscar ayuda con múltiples terapeutas y a ingresar en varios centros de tratamiento.
“Sabía que algo andaba mal, pero creo que me diagnosticaron erróneamente. Creo que la gente simplemente lo daba por sentado, y probé con varios terapeutas”, aseguró.
“En realidad es muy difícil cuando hablamos de estas cosas, y para mí es difícil decir: 'Ve a terapia'. Todo es tan… complicado", agregó.
Con el tiempo, ese proceso le permitió entender mejor sus patrones emocionales y su comportamiento.
Uno de los aspectos más complejos, reveló, es que no siempre es consciente cuando atraviesa episodios maníacos. En ocasiones, solo logra identificarlos después de que han ocurrido, lo que evidencia la dificultad de vivir con este trastorno.
Selena Gomez tiene episodios maníacos sin darse cuenta
La artista también destacó el papel clave del apoyo emocional, especialmente el de su pareja, el productor Benny Blanco, quien ha sido fundamental para ayudarla a reconocer estos episodios y acompañarla en el proceso.
Durante la conversación, Benny Blanco reveló que Selena Gómez a veces experimenta episodios maníaco sin darse cuenta.
“Ella empezará a darse cuenta de que lo está teniendo después de que esté sucediendo, y a veces ni siquiera recuerda cuándo está sucediendo”, dijo.
“Es algo muy delicado porque… técnicamente, no se supone que debas hablar con la persona sobre eso mientras está inmersa en la situación", agregó.
Lejos de avergonzarse, Selena Gomez aseguró que hoy puede detectar mejor estas situaciones y enfrentarlas con mayor conciencia.
Además, insistió en que un diagnóstico no define a una persona y alentó a quienes atraviesan problemas de salud mental a buscar ayuda, informarse y hablar abiertamente del tema.
“Hay esperanza”, afirmó, subrayando la importancia de romper el estigma y normalizar estas conversaciones.