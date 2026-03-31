Selena Gomez revela cómo enfrenta episodios maníacos tras su diagnóstico bipolar

Selena Gomez revela cómo enfrenta episodios maníacos

En una reciente conversación en el podcast Friends Keep Secrets, Selena Gomez compartió que el camino hacia un diagnóstico correcto no fue sencillo. Durante años, sintió que “algo no estaba bien”, pero pasó por distintos especialistas antes de obtener claridad sobre lo que le ocurría.

Selena explicó que incluso llegó a ser mal diagnosticada, lo que la llevó a buscar ayuda con múltiples terapeutas y a ingresar en varios centros de tratamiento.

“Sabía que algo andaba mal, pero creo que me diagnosticaron erróneamente. Creo que la gente simplemente lo daba por sentado, y probé con varios terapeutas”, aseguró.

Selena Gomez

“En realidad es muy difícil cuando hablamos de estas cosas, y para mí es difícil decir: 'Ve a terapia'. Todo es tan… complicado", agregó.

Con el tiempo, ese proceso le permitió entender mejor sus patrones emocionales y su comportamiento.

Uno de los aspectos más complejos, reveló, es que no siempre es consciente cuando atraviesa episodios maníacos. En ocasiones, solo logra identificarlos después de que han ocurrido, lo que evidencia la dificultad de vivir con este trastorno.

