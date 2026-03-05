Selena Gomez revela que fue mal diagnosticada antes de saber que tenía trastorno bipolar

Selena Gomez no se avergüenza de tener trastorno bipolar

En respuesta, Selena Gomez dejó claro que esos momentos de manía no son algo de lo que se sienta avergonzada.

Getty Images (Amy Sussman/Getty Images)

“No me avergüenzo en absoluto porque ahora puedo detectarlos un poco más rápido”, enfatizó. “Pero sí es útil tener una pareja que entienda en qué punto estás y te acompañe desde ahí; así, poco a poco, puedes ir entendiendo lo que está pasando”, agregó.

Con el paso del tiempo y a medida que sigue entendiendo mejor cómo su trastorno bipolar afecta su vida diaria, Selena Gomez dijo que ahora ha podido vivir su vida de una forma mucho más “libre” que antes.

Getty Images (Amy Sussman/Getty Images for Rare Impact Fun)

“La cuestión con los malentendidos es esa”, explicó Gomez. “Toda esa hipocresía de avergonzar a las personas por ir a terapia o de que la gente no lo entienda… es simplemente que no es para ti. Y eso está completamente bien. Pero para mí, finalmente me permitió decir: ‘Ah, por eso manejaba las cosas de la manera en que lo hacía. Por eso otras personas podían superar ciertas cosas tan rápido y yo no’”.

“Actuaba desde el miedo, actuaba desde el amor, actuaba desde la pasión”, añadió. “Todo era inconsistente, era una locura”, finalizó.