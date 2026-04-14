Durante el último concierto de Demi Lovato , la actriz y cantante tuvo una invitada de honor: su amiga Selena Gómez . Esta amistad nació desde que las dos comenzaron sus carreras artísticas en Disney. Para recordar su primer reencuentro público en casi 10 años, Selena compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales dedicado a Lovato.
Demi Lovato y Selena Gomez se reencuentran luego de varios años de distanciamiento
Selena Gómez asistió al concierto de Demi Lovato
Demi Lovato comenzó su gira It’s Not That Deep Tour este 13 de abril en Orlando, Florida. Entre el público de la cantante, resaltó la presencia de su amiga de la infancia Selena Gomez, quien no solo asistió al concierto, también compartió historias dedicadas a Demi a través de Instagram.
Selena Gomez publicó fotografías del concierto donde se puede ver a Demi Lovato en las pantallas. “Estoy llorando. @ddlovato – esto fue sin lugar a duda uno de los mejores espectáculos. Oh, ¿y los vocales? Psh, impresionada”, posteó.
Además de un video donde se le puede ver bailando al ritmo de la música de Demi, Selena compartió una fotografía abrazando a la protagonista de Camp Rock, probablemente después del concierto, y añadió un emoji de corazón. Por su parte, Demi compartió la historia con un mensaje de agradecimiento: “¡Muchas gracias por venir! Me encantó verte”.
La amistad de Selena Gómez y Demi Lovato
Demi Lovato y Selena Gómez se conocieron cuando amabas formaron parte de Disney en sus respectivos programas. Durante su época en la compañía del ratón ambas eran adolescentes de aproximadamente 15 años y tuvieron la oportunidad de ser protagonistas de dos de las franquicias más exitosas del canal.
En el caso de Selena Gómez, si bien incursionó en el mundo artístico desde niña con su participación en Barney y sus amigos, fue gracias al programa de Los hechiceros de Waverly Place que saltó a la fama y se consolidó como una chica Disney. En el caso de Demi Lovato, participó en Cuando toca la campana y Sunny, entre estrellas, pero fue en la saga de Camp Rock donde se convirtió en una estrella juvenil al nivel de Miley Cyrus y Selena.
De acuerdo con ENews , la última aparición pública de este dúo de amigas fue en 2017, cuando se les fotografió juntas en un evento de InStyle. En 2011 Demi Lovato dejó atrás su época Disney y en 2012 Selena Gómez hizo lo mismo. Ambas continuaron sus carreras como cantantes pop.
Aunque ninguna de las dos ha hablado a fondo, los últimos años hubo un evidente distanciamiento entre ellas. Factores como la cercanía de Selena con Taylor Swift, cambios de intereses y declaraciones frías en entrevistas dejaron en evidencia que ya no eran tan cercanas. En 2020, Demi a declaró que ya no eran amigas, solo "conocidas", pero agradecía sus momentos de convivencia.
El otro invitado Disney en el concierto de Demi Lovato: Joe Jonas
Además de Selena Gómez, Joe Jonas también estuvo presente en el concierto de Demi Lovato, pero no solo como público, sino como invitado. Los cantantes interpretaron This Is Me y On the Line, canción de Camp Rock, película que protagonizaron juntos.
Esto sucede a casi un año de que Demi fuera invitada al concierto de los Jonas Brothers, donde también subió al escenario, reviviendo la nostalgia de los fanáticos de los cantantes que los han acompañado desde su tiempo en Disney.
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