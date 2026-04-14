Demi Lovato y Selena Gomez se reencuentran luego de varios años de distanciamiento

La amistad de Selena Gómez y Demi Lovato

Demi Lovato y Selena Gómez se conocieron cuando amabas formaron parte de Disney en sus respectivos programas. Durante su época en la compañía del ratón ambas eran adolescentes de aproximadamente 15 años y tuvieron la oportunidad de ser protagonistas de dos de las franquicias más exitosas del canal.

Su amistad comenzó en Disney. (Getty Images)

En el caso de Selena Gómez, si bien incursionó en el mundo artístico desde niña con su participación en Barney y sus amigos, fue gracias al programa de Los hechiceros de Waverly Place que saltó a la fama y se consolidó como una chica Disney. En el caso de Demi Lovato, participó en Cuando toca la campana y Sunny, entre estrellas, pero fue en la saga de Camp Rock donde se convirtió en una estrella juvenil al nivel de Miley Cyrus y Selena.

De acuerdo con ENews , la última aparición pública de este dúo de amigas fue en 2017, cuando se les fotografió juntas en un evento de InStyle. En 2011 Demi Lovato dejó atrás su época Disney y en 2012 Selena Gómez hizo lo mismo. Ambas continuaron sus carreras como cantantes pop.

Ambas continuaron sus carreras como cantantes. (Getty Images)

Aunque ninguna de las dos ha hablado a fondo, los últimos años hubo un evidente distanciamiento entre ellas. Factores como la cercanía de Selena con Taylor Swift, cambios de intereses y declaraciones frías en entrevistas dejaron en evidencia que ya no eran tan cercanas. En 2020, Demi a declaró que ya no eran amigas, solo "conocidas", pero agradecía sus momentos de convivencia.