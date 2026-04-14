Las razones detrás del distanciamiento entre Selena Gomez y Demi Lovato

Selena Gomez y Demi Lovato protagonizaron una de las amistades más icónicas de los 2000, al ser dos de las estrellas juveniles más grandes de la época gracias a sus papeles en Los Hechiceros de Waverly Place y Camp Rock.
Sin embargo, con el paso de los años, su relación comenzó a atravesar turbulencias y, aunque nunca se supo con exactitud qué ocurrió para que se distanciaran, existen múltiples teorías sobre las razones detrás de su separación. Aquí te contamos cuáles son.
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La amistad de Selena Gomez y Taylor Swift
Una de las principales razones que los fans atribuyen al distanciamiento entre Selena Gomez y Demi Lovato es la amistad que la intérprete de "It Ain’t Me" desarrolló con Taylor Swift.
En 2008, Taylor y Selena comenzaron su amistad gracias a una cita doble que tuvieron con los Jonas Brothers.
La cantante de "The fate of Ophelia" salía con Joe Jonas, mientras que Selena estaba con Nick Jonas, por lo que conectaron de inmediato.
A partir de entonces, los fans notaron que mientras más crecía la amistad entre Selena y Taylor, más se alejaban las estrellas de Disney.
Esta teoría cobró fuerza en 2010 después de que le preguntaran a Demi Lovato cómo estaba Selena Gomez, a lo que respondió: “Pregúntale a Taylor”. Su comentario fue interpretado como una clara señal del distanciamiento y de posibles celos tras sentirse desplazada.
Además, algunas personas creen que la tensión entre Taylor y Demi pudo haber sido alimentada porque ambas tuvieron una relación con Joe Jonas.
Las adicciones de Demi Lovato, ¿otro motivo para alejarse de Selena Gomez?
Otro factor que habría contribuido al alejamiento entre Selena y Demi fueron los problemas de adicciones que enfrentó la protagonista de Camp Rock.
Su proceso ha estado marcado por altibajos, ingresos a rehabilitación y recaídas que han sido documentadas tanto por la prensa como por ella misma en sus documentales.
Demi Lovato ha explicado que esta etapa fue profundamente solitaria y que terminó afectando varias de sus relaciones personales, como fue el caso con su co-estrella de Programa de Protección para Princesas.
En una entrevista con Seventeen en 2014, Selena Gomez mostró arrepentimiento por haberse alejado de su amiga durante sus momentos más difíciles al no saber cómo manejar la situación.
“La conozco desde que teníamos siete años —y sí nos distanciamos por un tiempo. Ella estaba pasando por cosas y yo era muy joven, y todo era confuso— lo procesé pensando: ‘Está bien, no entiendo por lo que está pasando, así que simplemente voy a hacer esto’. Y no creo que haya sido justo”, comentó en aquella ocasión.
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La separación oficial entre Selena y Demi
El momento definitivo en la amistad de Selena Gomez y Demi Lovato llegó en 2014, cuando Demi dejó de seguir a Selena en Instagram.
Los fans notaron rápidamente el gesto, especialmente después de que la cantante publicó una fotografía en Twitter con la frase: “Alejándome nadando de tus tonterías, adiós, p****”, mensaje que muchos asumieron iba dirigido a Selena.
Posteriormente, durante una entrevista en Watch What Happens Live, el conductor Andy Cohen le preguntó por qué había dejado de seguirla, a lo que respondió: “Creo que solo es una de esas cosas en las que la gente cambia y se separa”.
Años después, las artistas continuaron mostrando interacciones públicas, pero muchos interpretaron que podían ser simplemente gestos cordiales o algo orquestado por sus equipos de publicidad.
Aun así, después de que Demi sufrió una sobredosis e hizo su regreso a los escenarios en los Grammy 2020, Selena publicó una historia en Instagram mostrándole su apoyo. “Demi, estoy muy feliz por ti. Gracias por tu coraje y valentía”, escribió.
Al poco tiempo, en una entrevista con Harper’s Bazaar, Demi confirmó que ya no existía ninguna relación de amistad.
“Cuando creces con alguien, siempre le tendrás cariño. Pero no somos amigas”, señaló. “Siempre le tendré cariño y les deseo lo mejor a todos”.
Ahora, tras años de rumores y altibajos, las ex estrellas de Disney se reencontraron en el concierto de Demi Lovato, marcando un momento significativo para los fans que crecieron con su amistad y dejando atrás cualquier rivalidad que alguna vez pudo haber existido entre ellas.