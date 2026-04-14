Las razones detrás del distanciamiento entre Selena Gomez y Demi Lovato

La amistad de Selena Gomez y Taylor Swift

Una de las principales razones que los fans atribuyen al distanciamiento entre Selena Gomez y Demi Lovato es la amistad que la intérprete de "It Ain’t Me" desarrolló con Taylor Swift.

En 2008, Taylor y Selena comenzaron su amistad gracias a una cita doble que tuvieron con los Jonas Brothers.

La cantante de "The fate of Ophelia" salía con Joe Jonas, mientras que Selena estaba con Nick Jonas, por lo que conectaron de inmediato.

A partir de entonces, los fans notaron que mientras más crecía la amistad entre Selena y Taylor, más se alejaban las estrellas de Disney.

Selena Gómez y Taylor Swift (Getty Images)

Esta teoría cobró fuerza en 2010 después de que le preguntaran a Demi Lovato cómo estaba Selena Gomez, a lo que respondió: “Pregúntale a Taylor”. Su comentario fue interpretado como una clara señal del distanciamiento y de posibles celos tras sentirse desplazada.

Además, algunas personas creen que la tensión entre Taylor y Demi pudo haber sido alimentada porque ambas tuvieron una relación con Joe Jonas.

La amistad de Selena Gómez y Taylor Swift afectó la que tenía con Demi Lovato. (Getty Images)

Las adicciones de Demi Lovato, ¿otro motivo para alejarse de Selena Gomez?

Otro factor que habría contribuido al alejamiento entre Selena y Demi fueron los problemas de adicciones que enfrentó la protagonista de Camp Rock.

Su proceso ha estado marcado por altibajos, ingresos a rehabilitación y recaídas que han sido documentadas tanto por la prensa como por ella misma en sus documentales.

Demi Lovato ha explicado que esta etapa fue profundamente solitaria y que terminó afectando varias de sus relaciones personales, como fue el caso con su co-estrella de Programa de Protección para Princesas.

Selena Gómez y Demi Lovato (Getty Images)

En una entrevista con Seventeen en 2014, Selena Gomez mostró arrepentimiento por haberse alejado de su amiga durante sus momentos más difíciles al no saber cómo manejar la situación.

“La conozco desde que teníamos siete años —y sí nos distanciamos por un tiempo. Ella estaba pasando por cosas y yo era muy joven, y todo era confuso— lo procesé pensando: ‘Está bien, no entiendo por lo que está pasando, así que simplemente voy a hacer esto’. Y no creo que haya sido justo”, comentó en aquella ocasión.