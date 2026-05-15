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Espectáculos

Benny Blanco expone los hábitos de Selena Gomez: "Come como una niña de cinco años"

Benny Blanco reveló que Selena Gomez tiene una dieta “como la de una niña de cinco años”, dejando impactada incluso a Gwyneth Paltrow durante un podcast de Goop.
vie 15 mayo 2026 10:32 AM
83rd Annual Golden Globe Awards - Arrivals
Benny Blanco y Selena Gomez. (Getty Images)

Selena Gomez volvió a convertirse en tendenci a, aunque esta vez no fue por su música ni por sus proyectos actorales, sino por sus hábitos alimenticios. Su esposo, Benny Blanco, sorprendió al revelar públicamente que la cantante “come como una niña de cinco años”, una confesión que dejó impactada incluso a Gwyneth Paltrow.

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Benny Blanco expone los hábitos de Selena Gomez

La anécdota ocurrió durante una grabación del podcast de Goop, la marca de bienestar fundada por Gwyneth Paltrow. Ahí, Benny Blanco contó que Selena suele elegir “todo lo que es malo para tu dieta”, mencionando específicamente hamburguesas, papas fritas y desayunos de comida rápida. Según relató, esa misma mañana encontró a la cantante comiendo Jack in the Box a las 6:45 de la mañana.

La reacción de Gwyneth Paltrow rápidamente llamó la atención. La actriz, conocida por sus estrictas rutinas wellness y alimentación saludable, respondió entre risas: “¡Esto NO tiene la aprobación de Goop!”, comentario que terminó viralizándose en redes sociales.

Benny Blanco también explicó que a Selena Gomez no le gustan ni las frutas ni verduras y que incluso, cuando pide una ensalada de Goop Kitchen, la cadena de comida saludable de Gwyneth Paltrow, le quita “todo lo que está encima de la ensalada” y al músico le deja la lechuga y los vegetales.

Benny Blanco, su esposo, ha sido una gran fuente de apoyo y amor para Selena Gomez.
NEW YORK, NEW YORK - APRIL 08: Benny Blanco and Selena Gomez attend the game between the New York Knicks and the Boston Celtics at Madison Square Garden on April 08, 2025 in New York City. The Boston Celtics defeated the New York Knicks 119-117 in overtime. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. (Photo by Elsa/Getty Images) (Elsa/Getty Images)

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Selena Gomez nunca ha ocultado su amor por la comida rápida

Aunque la confesión sorprendió a muchos fans, la realidad es que Selena Gomez ha hablado en distintas ocasiones sobre su gusto por la comida rápida y los snacks.

Incluso en entrevistas pasadas Selena llegó a admitir que, durante etapas complicadas de salud, no siempre mantuvo hábitos alimenticios balanceados. Selena ha hablado abiertamente sobre los desafíos físicos derivados de su lupus, el trasplante de riñón que recibió en 2017 y sus problemas de ansiedad y salud mental, temas que la llevaron a replantear varias áreas de su vida.

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Selena Gomez (Getty Images)

Paradójicamente, la artista también desarrolló una fuerte conexión con la cocina en los últimos años gracias a sus programas Selena + Chef y Selena + Restaurant, donde mostró una faceta mucho más relajada y cercana aprendiendo recetas junto a chefs profesionales.

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Benny Blanco Selena Gomez

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