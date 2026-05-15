Benny Blanco expone los hábitos de Selena Gomez: "Come como una niña de cinco años"

Benny Blanco expone los hábitos de Selena Gomez

La anécdota ocurrió durante una grabación del podcast de Goop, la marca de bienestar fundada por Gwyneth Paltrow. Ahí, Benny Blanco contó que Selena suele elegir “todo lo que es malo para tu dieta”, mencionando específicamente hamburguesas, papas fritas y desayunos de comida rápida. Según relató, esa misma mañana encontró a la cantante comiendo Jack in the Box a las 6:45 de la mañana.

La reacción de Gwyneth Paltrow rápidamente llamó la atención. La actriz, conocida por sus estrictas rutinas wellness y alimentación saludable, respondió entre risas: “¡Esto NO tiene la aprobación de Goop!”, comentario que terminó viralizándose en redes sociales.

Benny Blanco también explicó que a Selena Gomez no le gustan ni las frutas ni verduras y que incluso, cuando pide una ensalada de Goop Kitchen, la cadena de comida saludable de Gwyneth Paltrow, le quita “todo lo que está encima de la ensalada” y al músico le deja la lechuga y los vegetales.