Selena Gomez volvió a convertirse en tendenci a, aunque esta vez no fue por su música ni por sus proyectos actorales, sino por sus hábitos alimenticios. Su esposo, Benny Blanco, sorprendió al revelar públicamente que la cantante “come como una niña de cinco años”, una confesión que dejó impactada incluso a Gwyneth Paltrow.
Benny Blanco expone los hábitos de Selena Gomez: "Come como una niña de cinco años"
Benny Blanco expone los hábitos de Selena Gomez
La anécdota ocurrió durante una grabación del podcast de Goop, la marca de bienestar fundada por Gwyneth Paltrow. Ahí, Benny Blanco contó que Selena suele elegir “todo lo que es malo para tu dieta”, mencionando específicamente hamburguesas, papas fritas y desayunos de comida rápida. Según relató, esa misma mañana encontró a la cantante comiendo Jack in the Box a las 6:45 de la mañana.
La reacción de Gwyneth Paltrow rápidamente llamó la atención. La actriz, conocida por sus estrictas rutinas wellness y alimentación saludable, respondió entre risas: “¡Esto NO tiene la aprobación de Goop!”, comentario que terminó viralizándose en redes sociales.
Benny Blanco también explicó que a Selena Gomez no le gustan ni las frutas ni verduras y que incluso, cuando pide una ensalada de Goop Kitchen, la cadena de comida saludable de Gwyneth Paltrow, le quita “todo lo que está encima de la ensalada” y al músico le deja la lechuga y los vegetales.
Selena Gomez nunca ha ocultado su amor por la comida rápida
Aunque la confesión sorprendió a muchos fans, la realidad es que Selena Gomez ha hablado en distintas ocasiones sobre su gusto por la comida rápida y los snacks.
Incluso en entrevistas pasadas Selena llegó a admitir que, durante etapas complicadas de salud, no siempre mantuvo hábitos alimenticios balanceados. Selena ha hablado abiertamente sobre los desafíos físicos derivados de su lupus, el trasplante de riñón que recibió en 2017 y sus problemas de ansiedad y salud mental, temas que la llevaron a replantear varias áreas de su vida.
Paradójicamente, la artista también desarrolló una fuerte conexión con la cocina en los últimos años gracias a sus programas Selena + Chef y Selena + Restaurant, donde mostró una faceta mucho más relajada y cercana aprendiendo recetas junto a chefs profesionales.