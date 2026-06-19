Barack Obama reúne a expresidentes y estrellas de Hollywood en inauguración de su museo y envía un mensaje de esperanza

Barack Obama inaugura el Obama Presidential Center en Chicago y reune a expresidentes de EU, líderes mundiales y celebridades de Hollywood y de la música (Win McNamee)

Barack Obama inaugura el Obama Presidential Center en Chicago acompañado por su familia y sus famosos amigos

A la invitación hecha por Barack Obama asistieron, además de su esposa Michelle y sus hijas Malia y Sasha, los expresidentes de Estados Unidos, George W. Bush, Bill Clinton y Joe Biden, lo que permitió que estuvieran presentes todos los ocupantes de la Casa Blanca desde 1992, con una notable excepción: Donald Trump, quien no fue invitado al acto.

Barack Obama inaugura el Obama Presidential Center en Chicago y reune a expresidentes de EU, líderes mundiales y celebridades de Hollywood y de la música (Pablo Martinez Monsivais)

La reunión tuvo lugar en el nuevo Centro Presidencial Obama, un complejo construido en el sur de Chicago, la ciudad donde Obama desarrolló gran parte de su vida personal y política antes de convertirse en el primer presidente afroamericano de Estados Unidos.

Barack Obama inaugura el Obama Presidential Center en Chicago y reune a expresidentes de EU, líderes mundiales y celebridades de Hollywood y de la música (Pablo Martinez Monsivais)

Además, entre los invitados destacaron Oprah Winfrey, Steven Spielberg y Tom Hanks, tres de las figuras más poderosas en Hollywood.

Además de otros famosos como David Letterman, George Lucas, Mark Hamill, y un show musical en el que participaron Christina Aguilera, Marc Anthony, Stevie Wonder, Bono, The Edge, John Legend, Jennifer Hudson y Bruce Springsteen, entre otros.

También acudieron figuras internacionales como la excanciller alemana Angela Merkel y el exprimer ministro canadiense Justin Trudeau, además de otros líderes extranjeros.