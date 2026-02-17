Obama responde al 'indignante video' que Donald Trump publicó contra ellos

Barack Obama reaccionó al video que Donald Trump publicó en la red social Truth Social en el que sobrepuso su rostro y el de su esposa Michelle en caricaturas de simios. El expresidente declaró que los políticos de su país no tienen vergüenza.
Barack Obama reacciona al video de los simios de Donald Trump
El 5 de febrero pasado y a través de Truth Social, una red social similar a X que pertenece a la empresa Trump Media & Technology Group, Donald Trump publicó un video donde se pueden ver las caras de Barack y Michelle Obama sobre los cuerpos de dos simios animados.
Tras la indignación que provocó esta acción, Barack Obama declaró en el podcast de Brian Tyler Cohen que “la mayoría de los americanos encuentran este comportamiento muy problemático (...) Sí es verdad que llama la atención, en verdad es una distracción”.
Sin alterarse, Obama aseguró que “las personas aún creen en la decencia, cortesía y amabilidad" y calificó la política actual como un “espectáculo de payasos que sucede en redes sociales y en televisión. No parece haber vergüenza en las personas que solían sentir una especie de decoro, propiedad y respeto por la oficina. Eso se ha perdido”.
El controversial video de Donald Trump contra los Obama
En el video se insinúa que la victoria de Joe Biden en las elecciones de 2020, en las que Donald Trump resultó perdedor, fue un fraude. Tras la controversia, la Casa Blanca aseguró que el video, que fue eliminado posteriormente, fue publicado por error en la cuenta oficial del actual presidente.
Usuarios de las redes calificaron el hecho como una acción racista y especularon que la publicación, como también mencionó Barack Obama en su entrevista, en realidad fue una distracción para evitar críticas hacia las políticas del actual presidente de Estados Unidos.