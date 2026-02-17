Obama responde al 'indignante video' que Donald Trump publicó contra ellos

Barack Obama reacciona al video de los simios de Donald Trump

El 5 de febrero pasado y a través de Truth Social, una red social similar a X que pertenece a la empresa Trump Media & Technology Group, Donald Trump publicó un video donde se pueden ver las caras de Barack y Michelle Obama sobre los cuerpos de dos simios animados.

Tras la indignación que provocó esta acción, Barack Obama declaró en el podcast de Brian Tyler Cohen que “la mayoría de los americanos encuentran este comportamiento muy problemático (...) Sí es verdad que llama la atención, en verdad es una distracción”.

Barack Obama calificó el comportamiento de problemático. (Getty Images)

Sin alterarse, Obama aseguró que “las personas aún creen en la decencia, cortesía y amabilidad" y calificó la política actual como un “espectáculo de payasos que sucede en redes sociales y en televisión. No parece haber vergüenza en las personas que solían sentir una especie de decoro, propiedad y respeto por la oficina. Eso se ha perdido”.

