La controversial declaración de Barack Obama sobre la existencia de extraterrestres

El pasado fin de semana, durante una dinámica de preguntas rápidas para el podcast de Brian Tyler Cohen, el ex presidente de Estados Unidos Barack Obama fue cuestionado sobre la posible existencia de extraterrestres. “Son reales, pero no los he visto”, respondió y el video rápidamente se volvió viral en redes sociales.
Tras la controversia que generó su comentario, horas después precisó su postura ante la existencia de de vida extraterrestre.
Publicidad
¿Qué fue lo que dijo Obama acerca del tema de los extraterrestres?
El fin de semana, Obama generó revuelo luego de que en una entrevista con el presentador estadounidense Brian Tyler Cohen insinuara la existencia de vida extraterrestre, lo que desató una ola de reacciones en redes sociales.
“Son reales, pero no los he visto”, respondió Obama a la pregunta "¿Son reales los extraterrestres?”. “Y no están siendo mantenidos en… ¿cómo es? El Área 51. No hay una instalación subterránea, a menos que haya una enorme conspiración y se lo hayan ocultado al presidente de Estados Unidos”, detalló.
La segunda pregunta que se le hizo al ex presidente fue: "¿Cuál fue la primera pregunta que quisiste que te respondieran cuando te convertiste en presidente?”, a lo que Obama respondió entre risas: “¿Dónde están los extraterrestres?”.
La respuesta de Barack Obama fue replicada por medios de comunicación internacionales y ampliamente compartida por usuarios en redes sociales. Ante la repercusión, el domingo por la noche el ex presidente publicó un comunicado con el objetivo de aclarar su postura.
Publicidad
Obama acerca aclara comentario sobre la existencia de extraterrestres
El expresidente publicó en Instagram el fragmento con sus declaraciones originales acompañado de un breve mensaje en el que explicó: “Intentaba mantener el formato de respuestas rápidas, pero dado que el video ha generado tanta atención, quiero aclarar algo. Estadísticamente, el universo es tan inmenso que es muy probable que exista vida más allá”.
“Pero las distancias entre sistemas solares son tan grandes que las probabilidades de que hayamos sido visitados por extraterrestres son bajas, y no vi evidencia durante mi presidencia de que hayan tenido contacto con nosotros. ¡De verdad!”.
Publicidad
No es la primera vez que Obama habla sobre el tema de los extraterrestres
En 2021, durante su aparición en el The Late Late Show with James Corden, Obama comentó: “Lo que es cierto, y hablo en serio, es que hay grabaciones y registros de objetos en los cielos que no sabemos exactamente qué son. No podemos explicar cómo se movían, su trayectoria. No tenían un patrón fácilmente explicable. Así que creo que la gente sigue tomando en serio intentar investigar y averiguar qué es eso”.
Las teorías sobre la existencia de los extraterrestres y el Área 51 son una de las conspiraciones más populares respecto de la existencia de ovnis. Según el relato, en 1947, en Roswell, Nuevo México, se encontraron restos de un supuesto platillo volador que se había estrellado y que fue llevado al Área 51 para ser analizado y hacer experimentos de ingeniería inversa con el fin de replicar la nave extraterrestre.
En 2019, YouGov realizó una encuesta sobre la creencia en estas teorías. Los resultados mostraron que el 54% de los adultos estadounidenses cree en la probabilidad de que el Gobierno sepa más de lo que ha dicho en respecto a los ovnis.