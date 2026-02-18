La controversial declaración de Barack Obama sobre la existencia de extraterrestres

¿Qué fue lo que dijo Obama acerca del tema de los extraterrestres?

El fin de semana, Obama generó revuelo luego de que en una entrevista con el presentador estadounidense Brian Tyler Cohen insinuara la existencia de vida extraterrestre, lo que desató una ola de reacciones en redes sociales.

“Son reales, pero no los he visto”, respondió Obama a la pregunta "¿Son reales los extraterrestres?”. “Y no están siendo mantenidos en… ¿cómo es? El Área 51. No hay una instalación subterránea, a menos que haya una enorme conspiración y se lo hayan ocultado al presidente de Estados Unidos”, detalló.

CLARKSTON, GEORGIA - OCTOBER 24: Former U.S. President Barack Obama speaks during a campaign event for Democratic presidential nominee, U.S. Vice President Kamala Harris, at the James R Hallford Stadium on October 24, 2024 in Clarkston, Georgia. Harris and Republican presidential nominee, former U.S. President Donald Trump, continue campaigning in battleground swing states before the November 5th election. (Photo by Alex Wong/Getty Images) (Alex Wong/Getty Images)

La segunda pregunta que se le hizo al ex presidente fue: "¿Cuál fue la primera pregunta que quisiste que te respondieran cuando te convertiste en presidente?”, a lo que Obama respondió entre risas: “¿Dónde están los extraterrestres?”.

La respuesta de Barack Obama fue replicada por medios de comunicación internacionales y ampliamente compartida por usuarios en redes sociales. Ante la repercusión, el domingo por la noche el ex presidente publicó un comunicado con el objetivo de aclarar su postura.