Donald Trump desata polémica al publicar un video de Barack y Michelle Obama como si fueran simios

Donald Trump compartió en su red social un video que mostraba a Barack y Michelle Obama como si fueran simios, la noche del jueves.
El impactante contenido, que más tarde fue eliminado, formaba parte de un video que Donald Trump volvió a publicar sobre un supuesto fraude electoral sin fundamento durante las elecciones de 2020.
El video racista de Barack y Michelle Obama que publicó Donald Trump
El día 5 de febrero Donald Trump compartió en sus redes sociales un video burlándose del ex presidente Barack Obama y su esposa Michelle.
El material aparecía hacia el final de un video que Trump, de 79 años, compartió en Truth Social, el cual incluía acusaciones infundadas de fraude electoral durante las elecciones de 2020.
El clip mostraba los rostros de Barack y Michelle Obama superpuestos en los cuerpos de dos simios animados que bailaban al ritmo de la canción "The Lion Sleeps Tonight".
La cuenta de Trump volvió a publicar el video sin ningún texto o descripción.
La Casa Blanca se pronuncia tras polémico video racista publicado por Trump
Cuando People solicitó comentarios sobre el video el viernes por la mañana, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo en un comunicado: “Esto proviene de un video meme de internet que muestra al presidente Trump como el Rey de la Selva y a los demócratas como personajes de El Rey León.”
“Por favor, dejen de fingir indignación y reporten sobre algo que realmente le importe al público estadounidense hoy,” agregó la funcionaria.
El meme original al que se refirió Leavitt mostraba la cabeza de Trump superpuesta en el cuerpo de un león, mientras que los rostros de políticos, incluidos Joe Biden y Hillary Clinton, también aparecían.
Para la tarde del viernes 6 de febrero, la publicación había sido eliminada de la red social de Donald Trump en medio de una fuerte reacción negativa, incluso por parte de legisladores republicanos.
Un funcionario de la Casa Blanca dijo a People en un comunicado actualizado: “Un miembro del personal de la Casa Blanca publicó el contenido por error. Ya ha sido eliminado.”
Las burlas de Donald Trump hacia los demócratas
El video racista publicado por Donald Trump llega después de que en julio del 2025 volviera a publicar un clip falso, generado con inteligencia artificial, que mostraba al ex presidente Barack Obama siendo arrestado por autoridades federales y encarcelado, con la canción "YMCA" de Village People de fondo.
El clip comenzaba con varios demócratas, incluidos Obama, Biden, Nancy Pelosi y Cory Booker, afirmando que “nadie está por encima de la ley”.
Esa parte del material estaba acompañada por el tema musical de Curb Your Enthusiasm, antes de que apareciera en pantalla una imagen del personaje Pepe the Frog, que con los años ha sido utilizado como símbolo de la alt-right.
Luego, el video mostraba un clip manipulado de la visita de Trump a la Casa Blanca en noviembre de 2016, cuando Obama aún era presidente.
En las imágenes alteradas, agentes del FBI sacaban a Obama de una silla, le ponían esposas y lo retiraban de la Oficina Oval, mientras Donald Trump sonreía y sonaba "YMCA" de fondo.
Posteriormente, el material generado con IA mostraba a Obama sentado en una celda, detrás de las rejas y vestido con un uniforme naranja de prisión.
En septiembre del 2025, Trump también recibió críticas después de publicar en su cuenta de Truth Social otro video racista generado con inteligencia artificial que mostraba al líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, con un sombrero y un bigote falsos.