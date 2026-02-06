Donald Trump desata polémica al publicar un video de Barack y Michelle Obama como si fueran simios

La Casa Blanca se pronuncia tras polémico video racista publicado por Trump

Cuando People solicitó comentarios sobre el video el viernes por la mañana, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo en un comunicado: “Esto proviene de un video meme de internet que muestra al presidente Trump como el Rey de la Selva y a los demócratas como personajes de El Rey León.”

“Por favor, dejen de fingir indignación y reporten sobre algo que realmente le importe al público estadounidense hoy,” agregó la funcionaria.

El meme original al que se refirió Leavitt mostraba la cabeza de Trump superpuesta en el cuerpo de un león, mientras que los rostros de políticos, incluidos Joe Biden y Hillary Clinton, también aparecían.

Para la tarde del viernes 6 de febrero, la publicación había sido eliminada de la red social de Donald Trump en medio de una fuerte reacción negativa, incluso por parte de legisladores republicanos.

Getty Images (Alex Wong/Getty Images)

Un funcionario de la Casa Blanca dijo a People en un comunicado actualizado: “Un miembro del personal de la Casa Blanca publicó el contenido por error. Ya ha sido eliminado.”