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Espectáculos

Barack y Michelle Obama debutarán como productores de teatro en Broadway

Los Obama participarán como productores en una nueva versión de la obra de teatro 'Proof', protagonizada por Ayo Edebiri y Don Cheadle.
vie 13 marzo 2026 04:05 PM
Barack y Michelle Obama
Los Obama serán los productores de una obra de teatro en Broadway. (Getty Images)

Barack y Michelle Obama han demostrado en más de una ocasión su habilidad para mantenerse activos y vigentes, no solo en temas políticos sino también en la industria del entretenimiento. Esto ha sido especialmente visible a través de su productora Higher Ground Productions, con la que han trabajado en proyectos como el documental ganador del Oscar American Factory y la película Leave the World Behind.

Ahora, el ex presidente y la ex primera dama de Estados Unidos incursionarán en una nueva área: Broadway, donde fungirán como productores de la reposición de la obra Proof.

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Barack y Michelle Obama serán productores de la obra ‘Proof’

Proof es una aclamada obra de teatro escrita por David Auburn que se estrenó en el año 2000, y por la que el dramaturgo obtuvo el Premio Pulitzer de Drama y el Tony a Mejor Obra.

Esta nueva versión busca revivir la historia de Auburn y contará con la dirección del ganador del Tony, Thomas Kail (Hamilton), quien también participará como productor junto a Mike Bosner, además de los Obama y su productora. Asimismo, los actores Ayo Edebiri (The Bear) y Don Cheadle (Iron Man) harán su debut en Broadway con esta producción.

Proof
Proof será una reposición de la obra del 2000. (Instagram/@proofbroadway)

“Traer de vuelta a Broadway esta obra emblemática con Ayo, Don, Tommy y Mike al mando es un privilegio extraordinario, y no podríamos estar más orgullosos de formar parte de esta producción”, dijeron los Obama.

Bosner y Kail también mostraron su entusiasmo por la incorporación de los Obama al proyecto. “Estamos encantados de dar la bienvenida a Higher Ground como socios en Proof y de contar con su visión creativa y pasión para esta producción”, señalaron los productores. “Su impecable criterio para contar historias y fomentar la comunidad los convierte en colaboradores ideales para esta reposición”.

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¿De qué se trata ‘Proof’?

La historia de Auburn sigue a Catherine (Ayo Edebiri), una joven que, tras la muerte de su padre Robert (Don Cheadle), un brillante pero inestable profesor de matemáticas que padecía una enfermedad mental, debe demostrar que un cuaderno con hallazgos revolucionarios es de su autoría y no de su padre. Mientras intenta probarlo, Catherine enfrenta el peso del legado intelectual de su padre y la posibilidad de seguir sus pasos en esa delgada línea entre el genio y la locura.

La obra toca temas como la familia, la verdad y la salud mental dentro de un contexto matemático, lo que la convierte en un drama intenso y emocional.

Proof es precisamente el tipo de historia que Higher Ground se propuso defender, una obra que plantea preguntas profundas sobre la brillantez, la duda y lo que heredamos de las personas que más amamos”, afirmaron los Obama.

Barack y Michelle Obama
Barack y Michelle Obama harán su debut como productores de Broadway. (Getty Images)

Esta nueva versión tendrá una temporada limitada de 16 semanas y se presentará en el Teatro Booth de Broadway. Las funciones previas comenzarán el 31 de marzo, mientras que el estreno oficial está programado para el 16 de abril.

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