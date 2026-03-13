Barack y Michelle Obama debutarán como productores de teatro en Broadway

Barack y Michelle Obama serán productores de la obra ‘Proof’

Proof es una aclamada obra de teatro escrita por David Auburn que se estrenó en el año 2000, y por la que el dramaturgo obtuvo el Premio Pulitzer de Drama y el Tony a Mejor Obra.

Esta nueva versión busca revivir la historia de Auburn y contará con la dirección del ganador del Tony, Thomas Kail (Hamilton), quien también participará como productor junto a Mike Bosner, además de los Obama y su productora. Asimismo, los actores Ayo Edebiri (The Bear) y Don Cheadle (Iron Man) harán su debut en Broadway con esta producción.

Proof será una reposición de la obra del 2000. (Instagram/@proofbroadway)

“Traer de vuelta a Broadway esta obra emblemática con Ayo, Don, Tommy y Mike al mando es un privilegio extraordinario, y no podríamos estar más orgullosos de formar parte de esta producción”, dijeron los Obama.

Bosner y Kail también mostraron su entusiasmo por la incorporación de los Obama al proyecto. “Estamos encantados de dar la bienvenida a Higher Ground como socios en Proof y de contar con su visión creativa y pasión para esta producción”, señalaron los productores. “Su impecable criterio para contar historias y fomentar la comunidad los convierte en colaboradores ideales para esta reposición”.