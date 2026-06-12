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Espectáculos

Belinda celebra el arranque del Mundial 2026: “Fue una experiencia inolvidable”

La cantante compartió cómo vivió la inauguración del Mundial 2026 en México, un momento que definió como inolvidable y que marca el inicio de nuevos proyectos junto a Johnnie Walker.
vie 12 junio 2026 02:10 PM
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Belinda asistió a la after party mundialista de Johnnie Walker. (Cortesía. )

La inauguración del Mundial 2026 en México dejó imágenes memorables dentro y fuera de la cancha. Entre ellas destacó la participación de Belinda, quien fue parte de una celebración que reunió música, futbol y cultura ante miles de aficionados en uno de los momentos más esperados del arranque de la Copa del Mundo.

Para la cantante, la experiencia fue mucho más que una presentación. “Fue una experiencia increíble, inolvidable, espectacular”, aseguró al recordar una jornada en la que pudo conectar con el público a través de la música y compartir la emoción colectiva que acompañó el inicio del torneo. “Además ganamos, fue un gran triunfo y una gran celebración”, añadió.

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La artista señaló que el Mundial representa una oportunidad única para unir distintas expresiones culturales. En su caso, "la música se convirtió en el puente perfecto para acompañar una de las fiestas deportivas más importantes del planeta" y acercarse a una audiencia diversa que comparte la pasión por el fútbol.

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Belinda, la invitada especial en el after party mundialista. (Cortesía. )

En este contexto también se dio su acercamiento con Johnnie Walker, una colaboración que, según explicó, surge de valores compartidos. Belinda destacó que tanto ella como la marca han construido una identidad basada en la evolución constante y la capacidad de reinventarse, además de encontrar puntos de encuentro en la música, el arte y la cultura.

“Tenemos una conexión única a través de la música, de la cultura y de las historias que nos inspiran”, comentó. La intérprete adelantó que este vínculo apenas comienza y que durante los próximos meses se revelarán nuevas iniciativas que sorprenderán a sus seguidores.

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Uno de los conceptos que más resuena con ella es precisamente el mensaje de seguir avanzando. Belinda relacionó la filosofía de Keep Walking con una actitud que ha guiado distintas etapas de su carrera y se a condensa en su frase icónica "Ganando como siempre" y que se traduce en perseguir objetivos, asumir nuevos retos y no detenerse ante las dificultades. “Sigue adelante, lucha por tus sueños y vive el día”, expresó.

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Se vienen cositas entre Belinda y Johnnie Walker. (Cortesía. )

Aunque prefirió mantener en reserva los detalles de los proyectos que vienen, la cantante aseguró que esta nueva etapa estará marcada por colaboraciones y experiencias que buscarán conectar con el público desde distintos espacios culturales junto a la marca. “Estamos comenzando a escribir esta historia”, dijo.

Mientras el Mundial 2026 comienza a construir sus primeras postales históricas en México, Belinda se perfila como una de las figuras que acompañarán esa conversación desde la música y el entretenimiento. Y si algo dejó claro tras su participación en la inauguración, es que las sorpresas apenas están comenzando.

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