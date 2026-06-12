Belinda celebra el arranque del Mundial 2026: “Fue una experiencia inolvidable”

La inauguración del Mundial 2026 en México dejó imágenes memorables dentro y fuera de la cancha. Entre ellas destacó la participación de Belinda, quien fue parte de una celebración que reunió música, futbol y cultura ante miles de aficionados en uno de los momentos más esperados del arranque de la Copa del Mundo.
Para la cantante, la experiencia fue mucho más que una presentación. “Fue una experiencia increíble, inolvidable, espectacular”, aseguró al recordar una jornada en la que pudo conectar con el público a través de la música y compartir la emoción colectiva que acompañó el inicio del torneo. “Además ganamos, fue un gran triunfo y una gran celebración”, añadió.