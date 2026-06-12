Belinda celebra el arranque del Mundial 2026: “Fue una experiencia inolvidable”

La artista señaló que el Mundial representa una oportunidad única para unir distintas expresiones culturales. En su caso, "la música se convirtió en el puente perfecto para acompañar una de las fiestas deportivas más importantes del planeta" y acercarse a una audiencia diversa que comparte la pasión por el fútbol.

Belinda, la invitada especial en el after party mundialista. (Cortesía. )

En este contexto también se dio su acercamiento con Johnnie Walker, una colaboración que, según explicó, surge de valores compartidos. Belinda destacó que tanto ella como la marca han construido una identidad basada en la evolución constante y la capacidad de reinventarse, además de encontrar puntos de encuentro en la música, el arte y la cultura.

“Tenemos una conexión única a través de la música, de la cultura y de las historias que nos inspiran”, comentó. La intérprete adelantó que este vínculo apenas comienza y que durante los próximos meses se revelarán nuevas iniciativas que sorprenderán a sus seguidores.