Cristiano Ronaldo debutará como actor: Todos los detalles de su participación en serie sobre la industria del futbol

Cristiano Ronaldo continúa construyendo su legado más allá del fútbol. El capitán de la selección de Portugal y delantero del Al-Nassr debutará como actor y productor ejecutivo de la serie dramática Day 1s, una producción ambientada en el competitivo universo de los agentes de futbolistas en el Reino Unido.
De acuerdo con la información publicada por Deadline y The Sun, la serie ya comenzó su rodaje en Londres y será la primera incursión de Ronaldo en una producción de ficción para televisión.
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¿De qué trata Day 1s, en la que aparecerá Ronaldo?
La historia gira en torno a Stanley Dalton, un prestigioso agente de futbolistas interpretado por el actor británico Damian Lewis, reconocido por series como Homeland y Billions.
La trama abordará el complejo mundo de las negociaciones, los fichajes millonarios y las relaciones entre representantes, clubes y futbolistas, inspirándose en situaciones propias de la industria, aunque con personajes completamente ficticios.
El concepto fue creado por Darren Dein, reconocido agente deportivo que representa, entre otros, a Thierry Henry, quien además funge como productor ejecutivo del proyecto.
Además de participar como productor ejecutivo, diversas fuentes de la industria confirmaron que Cristiano Ronaldo tendrá una aparición en la serie, convirtiéndose en su primer papel dentro de una producción dramática de ficción.
Hasta ahora, el portugués únicamente había participado en documentales sobre su carrera, campañas publicitarias y videojuegos, por lo que Day 1s marca un nuevo capítulo en su trayectoria profesional.
Un elenco que mezcla fútbol y entretenimiento
Además de Damian Lewis y Cristiano Ronaldo, la producción contará con la participación de Thierry Henry, leyenda del Arsenal y campeón del mundo con Francia, Dave, uno de los raperos británicos más reconocidos de la actualidad y Carlotta Banat, quien debutará como actriz en esta producción.
Las primeras escenas fueron grabadas en el estadio del Barnet FC, al norte de Londres, donde fueron vistos Damian Lewis y Thierry Henry durante las filmaciones.
Day 1s será también el primer proyecto desarrollado por UR•Marv Studios, la productora que Cristiano Ronaldo fundó junto al cineasta británico Matthew Vaughn, responsable de películas como Kingsman, Kick-Ass, X-Men: First Class y Argylle.
Cuando anunciaron la creación del estudio, Vaughn aseguró: "Cristiano ha creado en el campo historias que yo jamás habría podido escribir, y estoy deseando crear películas inspiradoras junto a él".
Por su parte, Ronaldo declaró entonces: "Este es un capítulo apasionante para mí, ya que miro hacia el futuro con nuevos proyectos".
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De acuerdo con fuentes citadas por The Sun, varias plataformas de streaming ya habrían mostrado interés en adquirir los derechos de distribución de la serie.
Una fuente de la industria aseguró que Day 1s podría generar una intensa competencia entre los principales servicios de streaming gracias a la combinación de nombres provenientes del deporte, el cine y la televisión.
Aunque todavía no se ha anunciado la plataforma que la estrenará ni una fecha oficial de lanzamiento, el proyecto ya es considerado una de las apuestas televisivas más atractivas relacionadas con el fútbol.
El imperio empresarial de Cristiano Ronaldo
La llegada de Day 1s se suma a una larga lista de negocios desarrollados por el cinco veces ganador del Balón de Oro fuera de las canchas.
Entre sus principales inversiones destacan la cadena hotelera Pestana CR7, con propiedades en Funchal, Lisboa, Madrid, Marrakech y Nueva York; la marca CR7, que incluye ropa, calzado, ropa interior, fragancias y accesorios; los gimnasios CR7 Crunch Fitness; la red de clínicas de trasplante capilar Insparya, además de inversiones en el sector gastronómico y tecnológico.
Ahora, con UR•Marv Studios, Cristiano Ronaldo incorpora oficialmente la producción audiovisual a su portafolio empresarial y da su primer paso como actor en una serie de ficción, consolidando una nueva etapa profesional mientras continúa su carrera como futbolista.