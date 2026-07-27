Cristiano Ronaldo debutará como actor: Todos los detalles de su participación en serie sobre la industria del futbol

¿De qué trata Day 1s, en la que aparecerá Ronaldo?

La historia gira en torno a Stanley Dalton, un prestigioso agente de futbolistas interpretado por el actor británico Damian Lewis, reconocido por series como Homeland y Billions.

La trama abordará el complejo mundo de las negociaciones, los fichajes millonarios y las relaciones entre representantes, clubes y futbolistas, inspirándose en situaciones propias de la industria, aunque con personajes completamente ficticios.

El concepto fue creado por Darren Dein, reconocido agente deportivo que representa, entre otros, a Thierry Henry, quien además funge como productor ejecutivo del proyecto.

Además de participar como productor ejecutivo, diversas fuentes de la industria confirmaron que Cristiano Ronaldo tendrá una aparición en la serie, convirtiéndose en su primer papel dentro de una producción dramática de ficción.

Hasta ahora, el portugués únicamente había participado en documentales sobre su carrera, campañas publicitarias y videojuegos, por lo que Day 1s marca un nuevo capítulo en su trayectoria profesional.

Cristiano Ronaldo (Getty Images)

Un elenco que mezcla fútbol y entretenimiento

Además de Damian Lewis y Cristiano Ronaldo, la producción contará con la participación de Thierry Henry, leyenda del Arsenal y campeón del mundo con Francia, Dave, uno de los raperos británicos más reconocidos de la actualidad y Carlotta Banat, quien debutará como actriz en esta producción.

Las primeras escenas fueron grabadas en el estadio del Barnet FC, al norte de Londres, donde fueron vistos Damian Lewis y Thierry Henry durante las filmaciones.

Day 1s será también el primer proyecto desarrollado por UR•Marv Studios, la productora que Cristiano Ronaldo fundó junto al cineasta británico Matthew Vaughn, responsable de películas como Kingsman, Kick-Ass, X-Men: First Class y Argylle.

Cuando anunciaron la creación del estudio, Vaughn aseguró: "Cristiano ha creado en el campo historias que yo jamás habría podido escribir, y estoy deseando crear películas inspiradoras junto a él".

Por su parte, Ronaldo declaró entonces: "Este es un capítulo apasionante para mí, ya que miro hacia el futuro con nuevos proyectos".