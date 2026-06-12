Salma Hayek sorprendió a Belinda con una “nalgada de la suerte” antes de la inauguración Mundial 2026

Belinda vive uno de sus mejores momentos profesionales

La cantante de Cactus destacó además la importancia de respaldar y reconocer el trabajo de otras mujeres, un mensaje que ha mantenido constante a lo largo de su trayectoria artística.

“Siempre voy a empoderar a la mujer. Amo a las mujeres, la respeto y arriba las mujeres siempre. Pues yo siempre, ya saben que yo siempre tengo cosas bonitas que decir. Aún a los malos comentarios que siempre existen, yo soy una mujer de buenos sentimientos, de buen corazón, con buenas intenciones y es lo que siempre le voy a desear a mis compañeras, a las mujeres, a los hombres y a todo el mundo y sobre todo a México que es un país que le agradezco siempre el amor que me da”, expresó.

Belinda será Lilypad en Toy Story 5. (Instagram)

En medio de una etapa profesional llena de éxitos, Belinda adelantó algunos de los proyectos que marcarán los próximos meses de su carrera. Entre ellos se encuentra su participación en la nueva entrega de Toy Story, donde dará voz al personaje de Lilypad.

“Toy Story que ya sale, la premier es en 2 días, el 17 se estrena para que escuchen a Lilypad que les va a encantar, un personaje increíble”, comentó.

Asimismo, confirmó que trabaja en otros proyectos de actuación, incluyendo Carlota, producción prevista para el próximo año, y reveló que dará un paso importante al debutar como productora de una serie basada en hechos reales.

Belinda como Carlota de Habsburgo (HBO Max)

“Además voy a estar produciendo mi primera serie, que es una serie muy importante de una historia que pasó hace algún tiempo, que ya lo verán, de un caso real de una mujer que sufrió mucho en México y que pasó una etapa muy difícil en su vida aquí. Es una historia que he buscado desde hace más de cinco años, y poder actuar y poder producir mi primera serie también es un sueño hecho realidad”, señaló.

Con nuevos retos en la actuación, el doblaje y ahora la producción, Belinda continúa consolidándose como una de las figuras más versátiles y vigentes del entretenimiento mexicano.