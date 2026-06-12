La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 dejó múltiples momentos memorables, pero uno de los más comentados fue el encuentro entre Belinda y Salma Hayek, dos mujeres que han logrado consolidar exitosas carreras a nivel internacional y que protagonizaron una divertida anécdota detrás de cámaras.
Salma Hayek sorprendió a Belinda con una “nalgada de la suerte” antes de la inauguración Mundial 2026
Salma Hayek sorprendió a Belinda con una “nalgada de la suerte”
Durante su paso por el evento, la cantante compartió detalles de la cálida convivencia que tuvo con la actriz veracruzana, a quien describió como una persona cercana, divertida y muy carismática.
“¡Ay!, es lo máximo, me dio hasta una nalgada de la buena suerte. Me dijo: ‘No, beso no, nalgada’. Y entonces ya muy linda, es lo máximo. Ella es muy divertida, muy simpática y me cayó muy bien”, relató entre risas.
¡Belinda, Maná y Salma Hayek APOYARON a México durante la JUSTA DEPORTIVA! ¿Qué te parecieron sus participaciones? #SaleElSol 🌞: https://t.co/nfthkPHbGD #SaleElSolTV pic.twitter.com/FAm84L6mt3
— Imagen Televisión (@ImagenTVMex) June 12, 2026
Belinda también coincidió con Shakira durante esta celebración deportiva y aprovechó para expresar la admiración que siente por la intérprete colombiana, con quien aseguró mantener una excelente relación.
“Shakira me llevo muy bien, es una mujer increíble, talentosa. Yo solamente tengo cosas buenas que decir de mis compañeras, admiración total, profundo respeto para todas”, afirmó.
Belinda vive uno de sus mejores momentos profesionales
La cantante de Cactus destacó además la importancia de respaldar y reconocer el trabajo de otras mujeres, un mensaje que ha mantenido constante a lo largo de su trayectoria artística.
“Siempre voy a empoderar a la mujer. Amo a las mujeres, la respeto y arriba las mujeres siempre. Pues yo siempre, ya saben que yo siempre tengo cosas bonitas que decir. Aún a los malos comentarios que siempre existen, yo soy una mujer de buenos sentimientos, de buen corazón, con buenas intenciones y es lo que siempre le voy a desear a mis compañeras, a las mujeres, a los hombres y a todo el mundo y sobre todo a México que es un país que le agradezco siempre el amor que me da”, expresó.
En medio de una etapa profesional llena de éxitos, Belinda adelantó algunos de los proyectos que marcarán los próximos meses de su carrera. Entre ellos se encuentra su participación en la nueva entrega de Toy Story, donde dará voz al personaje de Lilypad.
“Toy Story que ya sale, la premier es en 2 días, el 17 se estrena para que escuchen a Lilypad que les va a encantar, un personaje increíble”, comentó.
Asimismo, confirmó que trabaja en otros proyectos de actuación, incluyendo Carlota, producción prevista para el próximo año, y reveló que dará un paso importante al debutar como productora de una serie basada en hechos reales.
“Además voy a estar produciendo mi primera serie, que es una serie muy importante de una historia que pasó hace algún tiempo, que ya lo verán, de un caso real de una mujer que sufrió mucho en México y que pasó una etapa muy difícil en su vida aquí. Es una historia que he buscado desde hace más de cinco años, y poder actuar y poder producir mi primera serie también es un sueño hecho realidad”, señaló.
Con nuevos retos en la actuación, el doblaje y ahora la producción, Belinda continúa consolidándose como una de las figuras más versátiles y vigentes del entretenimiento mexicano.