La ceremonia inaugural del Mundial 2026 tuvo uno de sus momentos más emotivos con la aparición de Salma Hayek , quien subió al escenario del Estadio Ciudad de México para dirigir un mensaje de bienvenida a las miles de personas presentes y a la audiencia que siguió el evento desde distintas partes del mundo.
Salma Hayek inaugura el Mundial 2026 con un poderoso mensaje para el mundo
Salma Hayek inaugura el Mundial 2026 con un emotivo mensaje
La actriz y productora mexicana, considerada una de las figuras latinas más influyentes de la industria del entretenimiento, destacó el orgullo que representa para el país ser sede del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA.
"Junto a Canadá y Estados Unidos, le damos la bienvenida al mundo entero, recibiendo las banderas de las cuarenta y ocho naciones clasificadas a la Copa Mundial de la FIFA México 2026. Los mexicanos estamos muy honrados que sea aquí donde comienza el primer partido de esta maravillosa tradición del fútbol que nos une a todos. ¡Que viva México y que viva el fútbol!", expresó.
La participación de Salma Hayek en la inauguración no fue una sorpresa. Desde diciembre de 2025, la FIFA anunció oficialmente que la actriz sería una de las embajadoras del Mundial 2026.
El nombramiento se dio durante el sorteo oficial del torneo, cuando se confirmó que tendría un rol activo dentro de distintas actividades relacionadas con la competencia organizada por México, Estados Unidos y Canadá.
El encuentro entre Salma Hayek y Belinda detrás del escenario
Antes de su participación en la ceremonia, Salma Hayek protagonizó otro de los momentos más comentados de la inauguración del Mundial 2026 al coincidir con Belinda en la zona de vestidores.
La cantante, quien formó parte del espectáculo musical junto a Los Ángeles Azules, se reunió con la veracruzana minutos antes de salir al escenario. En las imágenes difundidas por Quién se aparecen intercambiando unas palabras y posando para una fotografía del recuerdo.
Antes de despedirse, Salma cerró su encuentro con un mensaje para la intérprete de “Cactus”: "Suerte, Belinda, suerte", le dijo la actriz.
"Estamos en contacto", respondió la cantante, mientras ambas se despedían enviándose besos al aire.
La participación de Salma Hayek y Belinda en la ceremonia inaugural las consolidó como dos de las grandes protagonistas de una jornada histórica para el futbol mexicano, donde la música, el espectáculo y el orgullo nacional se unieron para darle la bienvenida al mundo.