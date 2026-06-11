Salma Hayek inaugura el Mundial 2026 con un poderoso mensaje para el mundo

Salma Hayek inaugura el Mundial 2026 con un emotivo mensaje

La actriz y productora mexicana, considerada una de las figuras latinas más influyentes de la industria del entretenimiento, destacó el orgullo que representa para el país ser sede del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA.

"Junto a Canadá y Estados Unidos, le damos la bienvenida al mundo entero, recibiendo las banderas de las cuarenta y ocho naciones clasificadas a la Copa Mundial de la FIFA México 2026. Los mexicanos estamos muy honrados que sea aquí donde comienza el primer partido de esta maravillosa tradición del fútbol que nos une a todos. ¡Que viva México y que viva el fútbol!", expresó.

Salma Hayek (Getty Images)

La participación de Salma Hayek en la inauguración no fue una sorpresa. Desde diciembre de 2025, la FIFA anunció oficialmente que la actriz sería una de las embajadoras del Mundial 2026.

El nombramiento se dio durante el sorteo oficial del torneo, cuando se confirmó que tendría un rol activo dentro de distintas actividades relacionadas con la competencia organizada por México, Estados Unidos y Canadá.