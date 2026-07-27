A un mes del fallecimiento de Jaime Sánchez Rosaldo, Alessandra Rosaldo y su familia vivieron una jornada especialmente significativa. El día en que su padre habría cumplido 84 años estuvo marcado por la nostalgia, pero también por un homenaje íntimo con el que buscaron celebrar su vida y mantener vivo su recuerdo.
Alessandra Rosaldo revela cómo enfrenta el duelo por la muerte de su papá
Alessandra Rosaldo revela cómo enfrenta el duelo por la muerte de su papá
En entrevista con un grupo de reporteros, Alessandra Rosaldo reconoció que la fecha representó uno de los momentos más difíciles desde la muerte de su papá, aunque también les permitió reunirse como familia para recordarlo de la manera en que él hubiera querido.
"Muy difícil para nosotras, para las hermanas. Nuestra otra hermana también estuvo aquí, se acaba de ir. Ayer fue un día complicado, al mismo tiempo fue un día hermoso porque hicimos una ceremonia muy bonita en la mañana".
Su hermana, Mariana Rosaldo, explicó que el encuentro se realizó en la casa de su papá, mientras Alessandra compartió algunos de los detalles del homenaje.
"Estuvimos familia, en su casa, celebrando como a él le hubiera gustado", platicó. "Hicimos una meditación, un mandala de flores, una ceremonia muy bonita. Entonces fue hermoso y al mismo tiempo fue un día muy duro. Porque afrontar una pérdida no es fácil".
El apoyo de Eugenio Derbez y su hija Aitana durante el duelo
La integrante de Sentidos Opuestos también habló sobre el proceso de duelo que atraviesa y confesó que su esposo, Eugenio Derbez, y su hija, Aitana, han sido un pilar fundamental durante estas semanas.
"Mi núcleo de tres, Eugenio, Aitana y yo, han estado ahí conmigo sosteniéndome, abrazándome, apapachándome, secándome las lágrimas, también sacándome muchas carcajadas. El duelo es... ahora estoy aprendiendo que no es una cosa lineal, es un sube y baja constante y que además va a estar ahí presente muchísimo tiempo, si no es que para toda la vida".
Alessandra Rosaldo también respondió a quienes la cuestionaron en redes sociales por continuar con sus compromisos laborales poco después del fallecimiento de su padre. La artista explicó que regresar a los escenarios también representa una forma de honrar su memoria.
"¿Y por qué no estás en tu casa llorando, por qué vas a dar un concierto en el Auditorio Nacional? Porque es una manera de honrar la vida de mi papá, de celebrar la vida de mi papá, de continuar con su legado, porque él echó a andar esta fecha. No podemos juzgar absolutamente a nadie, porque nadie sabe lo que el otro está pasando".
Alessandra Rosaldo fija su postura sobre la polémica de Vadhir Derbez
Durante la conversación, Alessandra Rosaldo también fue consultada sobre el video que recientemente generó polémica por mostrar a Vadhir Derbez recibiendo una nalgada sin su consentimiento. La cantante dejó clara su postura sobre este tipo de conductas.
"Nadie tiene el derecho a andar dando una nalgada a nadie. O sea, ni entre mujeres, ni entre hombres, ni de un lado para otro. O sea, esas cosas que antes las dejábamos pasar, ya no está padre, ya no está padre".
Finalmente, al ser cuestionada sobre el estado de ánimo del actor ante los recientes señalamientos en su contra, Alessandra evitó profundizar en el tema, aunque aseguró que la familia permanece unida.
"Bien, está muy bien. Toda la familia estamos bien, pasando todos por procesos muy bonitos y muy difíciles".