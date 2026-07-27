Alessandra Rosaldo revela cómo enfrenta el duelo por la muerte de su papá

En entrevista con un grupo de reporteros, Alessandra Rosaldo reconoció que la fecha representó uno de los momentos más difíciles desde la muerte de su papá, aunque también les permitió reunirse como familia para recordarlo de la manera en que él hubiera querido.

"Muy difícil para nosotras, para las hermanas. Nuestra otra hermana también estuvo aquí, se acaba de ir. Ayer fue un día complicado, al mismo tiempo fue un día hermoso porque hicimos una ceremonia muy bonita en la mañana".

Jaime Sánchez Rosaldo y Alessandra Rosaldo (Instagram)

Su hermana, Mariana Rosaldo, explicó que el encuentro se realizó en la casa de su papá, mientras Alessandra compartió algunos de los detalles del homenaje.

"Estuvimos familia, en su casa, celebrando como a él le hubiera gustado", platicó. "Hicimos una meditación, un mandala de flores, una ceremonia muy bonita. Entonces fue hermoso y al mismo tiempo fue un día muy duro. Porque afrontar una pérdida no es fácil".