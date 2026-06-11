Belinda sorprende con su primera aparición como Carlota de Habsburgo

A través de sus redes sociales, la plataforma reveló las primeras imágenes de Belinda caracterizada como la última emperatriz de México usando sofisticados vestidos de época, elaborados peinados y una minuciosa caracterización. El adelanto ofrece una primera muestra del ambicioso proyecto que llegará al catálogo de HBO Max en 2027.

Belinda (HBO Max)

"Cada vez falta menos para ver a @belindapop en la piel de Carlota y que queden flechados con esta historia. Carlota, llega en el 2027 a HBO Max", se anunció las redes sociales de la plataforma.

La serie se centrará en la vida de Carlota, quien llegó a México junto a su esposo Maximiliano de Habsburgo para convertirse en emperatriz durante el Segundo Imperio Mexicano.

Más allá del contexto político e histórico, la producción buscará mostrar el lado más personal de una mujer que pasó de los palacios europeos a protagonizar uno de los capítulos más importantes de la historia del país.

El proyecto representa uno de los retos actorales más importantes en la carrera de Belinda, quien ahora se adentra en el género histórico con un personaje lleno de matices.