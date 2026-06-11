Belinda está lista para sorprender al público con uno de los retos más importantes de su carrera. HBO Max presentó las primeras imágenes oficiales de la artista convertida en Carlota de Habsburgo, el personaje histórico que protagonizará la esperada serie inspirada en la vida de la última emperatriz de México.
Belinda sorprende con su primera aparición como Carlota de Habsburgo
Belinda sorprende con su primera aparición como Carlota de Habsburgo
A través de sus redes sociales, la plataforma reveló las primeras imágenes de Belinda caracterizada como la última emperatriz de México usando sofisticados vestidos de época, elaborados peinados y una minuciosa caracterización. El adelanto ofrece una primera muestra del ambicioso proyecto que llegará al catálogo de HBO Max en 2027.
"Cada vez falta menos para ver a @belindapop en la piel de Carlota y que queden flechados con esta historia. Carlota, llega en el 2027 a HBO Max", se anunció las redes sociales de la plataforma.
La serie se centrará en la vida de Carlota, quien llegó a México junto a su esposo Maximiliano de Habsburgo para convertirse en emperatriz durante el Segundo Imperio Mexicano.
Más allá del contexto político e histórico, la producción buscará mostrar el lado más personal de una mujer que pasó de los palacios europeos a protagonizar uno de los capítulos más importantes de la historia del país.
El proyecto representa uno de los retos actorales más importantes en la carrera de Belinda, quien ahora se adentra en el género histórico con un personaje lleno de matices.
Belinda se despide del personaje de Carlota
Además del adelanto compartido por HBO Max, la propia Belinda confirmó recientemente que el rodaje había llegado a su fin.. La cantante y actriz compartió un mensaje sobre lo que representó interpretar a Carlota de Habsburgo, un personaje que describió como uno de los mayores retos de su carrera y que dejó una huella significativa tanto en el ámbito profesional como en el personal.
Además, explicó que durante los últimos seis meses se entregó por completo al proyecto, una experiencia que la llevó a explorar emociones intensas y a descubrir facetas de sí misma que hasta entonces desconocía.
"Los últimos 6 meses de mi vida han sido dedicados a este proyecto día y noche, Carlota me ha enseñado tanto y me ha transformado, creo que ha sido una de las etapas más difíciles para mí a nivel personal y profesional ya que a veces la entrega y la obsesión te llevan a lugares muy vulnerables y profundos llenos de luz y de obscuridad, me descubrí a través de este personaje y al mismo tiempo me olvidé de mí".
La intérprete confesó que el final del rodaje estuvo marcado por emociones encontradas. Por un lado la satisfacción de haber concluido un proyecto tan significativo y, al mismo tiempo, la nostalgia de despedirse de un personaje al que entregó gran parte de su tiempo, dedicación y energía.
"Siento un vacío y una alegría, deseo que todo este esfuerzo haya valido la pena, dejé mi alma en esta serie... Mil veces Carlota. Gracias mi emperatriz", finalizó.