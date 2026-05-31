Belinda se despide de ‘Carlota’ y recuerda los momentos de soledad que vivió durante las grabaciones de la serie

Carlota: Un personaje que la llevó al límite a Belinda

Belinda explicó que durante los últimos seis meses se entregó por completo a la serie, una experiencia que la llevó a explorar emociones profundas y a enfrentarse a aspectos de sí misma que desconocía.

Belinda se despide de Carlota (Instagram)

"Los últimos 6 meses de mi vida han sido dedicados a este proyecto día y noche, Carlota me ha enseñado tanto y me ha transformado, creo que ha sido una de las etapas más difíciles para mí a nivel personal y profesional ya que a veces la entrega y la obsesión te llevan a lugares muy vulnerables y profundos llenos de luz y de obscuridad, me descubrí a través de este personaje y al mismo tiempo me olvidé de mí".

La intérprete aseguró que el cierre de las grabaciones le dejó sentimientos encontrados. Por un lado, la satisfacción de haber concluido un proyecto tan importante; por otro, la nostalgia de despedirse de un personaje al que dedicó gran parte de su tiempo y energía.

Belinda termina de grabar la serie Carlota (Instagram)

"Siento un vacío y una alegría, deseo que todo este esfuerzo haya valido la pena, dejé mi alma en esta serie... Mil veces Carlota. Gracias mi emperatriz".