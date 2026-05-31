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Espectáculos

Belinda se despide de ‘Carlota’ y recuerda los momentos de soledad que vivió durante las grabaciones de la serie

Después de seis meses de intenso trabajo, Belinda aseguró que interpretar a la emperatriz Carlota la llevó a explorar aspectos personales que desconocía.
dom 31 mayo 2026 09:13 AM
Belinda arma fiesta mexicana en el set de la serie 'Carlota' con taquiza y mariachi
Belinda (Archivo QUIÉN)

Tras varios meses de trabajo intenso, Belinda concluyó las grabaciones de Carlota, la serie histórica en la que interpreta a la emperatriz Carlota de Bélgica durante el Segundo Imperio Mexicano. La producción, que también cuenta con la participación del actor español Jaime Lorente, explora la historia de Carlota y Maximiliano de Habsburgo desde una mirada contemporánea, abordando temas como el poder, el amor, la ambición, la traición y la locura.

Al finalizar esta etapa, la cantante compartió una reflexión sobre todo lo que significó dar vida a uno de los personajes más complejos de su carrera. A través de un mensaje en redes sociales, reconoció que el proyecto tuvo un fuerte impacto tanto en el plano profesional como en el personal.

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Carlota: Un personaje que la llevó al límite a Belinda

Belinda explicó que durante los últimos seis meses se entregó por completo a la serie, una experiencia que la llevó a explorar emociones profundas y a enfrentarse a aspectos de sí misma que desconocía.

Belinda
Belinda se despide de Carlota (Instagram)

"Los últimos 6 meses de mi vida han sido dedicados a este proyecto día y noche, Carlota me ha enseñado tanto y me ha transformado, creo que ha sido una de las etapas más difíciles para mí a nivel personal y profesional ya que a veces la entrega y la obsesión te llevan a lugares muy vulnerables y profundos llenos de luz y de obscuridad, me descubrí a través de este personaje y al mismo tiempo me olvidé de mí".

La intérprete aseguró que el cierre de las grabaciones le dejó sentimientos encontrados. Por un lado, la satisfacción de haber concluido un proyecto tan importante; por otro, la nostalgia de despedirse de un personaje al que dedicó gran parte de su tiempo y energía.

Belinda
Belinda termina de grabar la serie Carlota (Instagram)

"Siento un vacío y una alegría, deseo que todo este esfuerzo haya valido la pena, dejé mi alma en esta serie... Mil veces Carlota. Gracias mi emperatriz".

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El inesperado compañero de Belinda que la acompañó durante el rodaje de Carlota

Además de hablar sobre los retos que enfrentó durante este proceso, Belinda confesó que hubo momentos en los que la soledad se hizo presente. Sin embargo, encontró apoyo en un compañero muy especial: su perro, a quien dedicó unas palabras llenas de cariño.

Perro de Belinda
Belinda estuvo acompañada de su perrito durante las grabaciones de Carlota (Instagram)

"Gracias por llegar a mi vida cuando más solita me he sentido. Has sido un gran compañerito para mí. Hiciste que este último mes no fuera tan difícil para mí. Gracias por ser mi pequeño emperador".

La esperada serie Carlota, producida por Sony Pictures Television para la plataforma HBO Max, tiene previsto llegar al público entre finales de 2026 y principios de 2027. Mientras tanto, los seguidores de Belinda esperan descubrir el resultado de un proyecto que, según sus propias palabras, la transformó profundamente.

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