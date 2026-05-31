Belinda se despide de ‘Carlota’ y recuerda los momentos de soledad que vivió durante las grabaciones de la serie

Tras varios meses de trabajo intenso, Belinda concluyó las grabaciones de Carlota, la serie histórica en la que interpreta a la emperatriz Carlota de Bélgica durante el Segundo Imperio Mexicano. La producción, que también cuenta con la participación del actor español Jaime Lorente, explora la historia de Carlota y Maximiliano de Habsburgo desde una mirada contemporánea, abordando temas como el poder, el amor, la ambición, la traición y la locura.
Al finalizar esta etapa, la cantante compartió una reflexión sobre todo lo que significó dar vida a uno de los personajes más complejos de su carrera. A través de un mensaje en redes sociales, reconoció que el proyecto tuvo un fuerte impacto tanto en el plano profesional como en el personal.