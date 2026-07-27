¿Quién es David Jonsson, el actor que interpretará al nuevo Black Panther?

David Jonsson es el actor que interpretará al nuevo Black Panther

La noticia fue revelada por el director Ryan Coogler, quien confirmó que el actor británico interpretará a T'Challa II, el hijo del rey de Wakanda presentado al final de Black Panther: Wakanda Forever. Con esta decisión, el estudio apuesta por dar continuidad al legado que dejó Chadwick Boseman, fallecido en 2020.

David Jonsson (Getty Images)

Durante el panel, Coogler explicó la dirección que tomará la historia:"La última vez que hicimos una película, presentamos a un personaje que era hijo del personaje que interpretó el gran Chadwick Boseman, nuestro T'Challa, en esa película".

El cineasta adelantó que el personaje tendrá ahora un papel central en la nueva historia: "Y hoy quiero decirles que en esta próxima película, él crece y alcanza la madurez".

David Jonsson (Getty Images)

Tras el anuncio, Jonsson subió al escenario en medio de una ovación del público y agradeció la oportunidad de integrarse al Universo Cinematográfico de Marvel:"Quiero darles las gracias de todo corazón" y agregó: "Gracias Ryan, gracias Kevin [Feige], gracias a esta increíble familia a la que tengo el honor, el privilegio y la bendición de unirme".

El actor prefirió no adelantar detalles sobre la película, aunque dejó claro lo que representa este proyecto para él: "En realidad, no quiero decir mucho porque quiero dejar que la pantalla hable por sí sola. Pero créanme, el honor es completamente mío".