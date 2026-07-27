Marvel Studios despejó una de las mayores incógnitas de su universo cinematográfico durante la Comic-Con de San Diego al anunciar que David Jonsson será el encargado de dar vida al nuevo Black Panther en la tercera entrega de la franquicia, cuyo estreno está previsto para diciembre de 2028.
¿Quién es David Jonsson, el actor que interpretará al nuevo Black Panther?
David Jonsson es el actor que interpretará al nuevo Black Panther
La noticia fue revelada por el director Ryan Coogler, quien confirmó que el actor británico interpretará a T'Challa II, el hijo del rey de Wakanda presentado al final de Black Panther: Wakanda Forever. Con esta decisión, el estudio apuesta por dar continuidad al legado que dejó Chadwick Boseman, fallecido en 2020.
Durante el panel, Coogler explicó la dirección que tomará la historia:"La última vez que hicimos una película, presentamos a un personaje que era hijo del personaje que interpretó el gran Chadwick Boseman, nuestro T'Challa, en esa película".
El cineasta adelantó que el personaje tendrá ahora un papel central en la nueva historia: "Y hoy quiero decirles que en esta próxima película, él crece y alcanza la madurez".
Tras el anuncio, Jonsson subió al escenario en medio de una ovación del público y agradeció la oportunidad de integrarse al Universo Cinematográfico de Marvel:"Quiero darles las gracias de todo corazón" y agregó: "Gracias Ryan, gracias Kevin [Feige], gracias a esta increíble familia a la que tengo el honor, el privilegio y la bendición de unirme".
El actor prefirió no adelantar detalles sobre la película, aunque dejó claro lo que representa este proyecto para él: "En realidad, no quiero decir mucho porque quiero dejar que la pantalla hable por sí sola. Pero créanme, el honor es completamente mío".
El ascenso de David Jonsson en Hollywood
David Jonsson nació en Londres en septiembre de 1993 y se graduó en la prestigiosa Real Academia de Arte Dramático (RADA) en 2016. Desde entonces ha construido una carrera que lo ha convertido en una de las promesas más sólidas del cine británico.
El actor ganó notoriedad gracias a su participación en la serie Industry, de BBC y HBO, donde interpretó a Augustus Sackey. Más tarde recibió elogios de la crítica por su trabajo en la comedia romántica Rye Lane, antes de dar el salto a producciones de mayor escala como Alien: Romulus, donde interpretó a Andy, y The Long Walk.
Su talento también ha sido reconocido con diversos premios. En 2025 recibió el galardón a Estrella Emergente en los Premios BAFTA, mientras que en 2022 obtuvo el reconocimiento al Mejor Actor de Teatro en los Black British Theatre Awards y, un año después, fue distinguido con el Premio Robert Altman en los Film Independent Spirit Awards.
La llegada de Jonsson marca una nueva etapa para la saga de Black Panther, que inició en 2018 con Chadwick Boseman como el emblemático rey T'Challa. Tras la muerte del actor, Marvel decidió no reemplazarlo y, en Black Panther: Wakanda Forever, el manto fue asumido por Shuri, interpretada por Letitia Wright. Ahora, con T'Challa II como protagonista, el estudio prepara un nuevo capítulo para el futuro de Wakanda.