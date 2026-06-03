Lo que parecía ser una noche de música y celebración terminó convirtiéndose en una inesperada controversia para Ester Expósito. La actriz española fue una de las celebridades invitadas a participar en "La Casita", el exclusivo espacio que forma parte de los conciertos de Bad Bunny, y su aparición provocó una oleada de comentarios en redes sociales.
Ester Expósito rompe el silencio tras la polémica en concierto de Bad Bunny: “Hay una mirada misógina”
Ester Expósito rompe el silencio tras la polémica en concierto de Bad Bunny
Durante los primeros conciertos del artista puertorriqueño en Madrid, varios personajes conocidos fueron vistos en este espacio privilegiado instalado sobre el escenario. Sin embargo, la selección de invitados abrió un debate en redes, donde algunos usuarios cuestionaron los criterios para elegir a quienes acceden a esta zona del espectáculo.
Lejos de ignorar la polémica, la protagonista de Élite decidió responder públicamente. Durante un evento celebrado en Ibiza, Expósito aseguró que las críticas recibidas reflejan "el juicio de una parte de la sociedad muy misógina" y lamentó que existan personas que utilicen las redes sociales para atacar y hacer daño.
"Te invitan y vas" -aunque sin explicar cómo se consigue subir al escenario, subrayando que "ese tema no sé cómo es"-, ya que "es un concierto divertidísimo en el que sabes que te lo vas a pasar bien", aseguró.
La actriz también explicó que desconoce cómo funciona el proceso de selección para acceder a "La Casita" y señaló que simplemente acudió al concierto tras ser invitada. Para ella, el foco del debate no debería estar en quienes participan durante unos segundos en el espectáculo, sino en la forma en que muchas personas reaccionan ante determinadas mujeres expuestas públicamente.
¿Qué es ‘La Casita’ y por qué ha generado polémica?
"La Casita" es uno de los elementos más llamativos de la actual gira de Bad Bunny. Inspirada en la estética y el universo visual de DeBÍ TiRAR MáS FOToS, la estructura recrea una vivienda tradicional puertorriqueña y ocupa un lugar central dentro del espectáculo.
No obstante, lo que nació como un símbolo cultural ha terminado generando controversia. En redes sociales, numerosos usuarios han cuestionado que este espacio esté ocupado principalmente por celebridades, influencers y figuras asociadas a determinados estándares de belleza, lo que ha llevado a algunos críticos a considerar que el concepto contradice los mensajes de inclusión que el propio Bad Bunny suele defender.
Una de las polémicas más comentadas de la gira
La presencia de Ester Expósito en "La Casita" se volvió especialmente viral después de que las cámaras captaran la reacción de Bad Bunny al verla durante uno de sus conciertos en el estadio Metropolitano de Madrid. El momento desató comentarios, memes y especulaciones en redes sociales, aumentando todavía más la atención sobre la actriz.
Bad Bunny bailándole a Ester Expósito en la casita en su primera función en Madrid. 🇪🇸 pic.twitter.com/BggKta98t1
— BAD BUNNY DAILY UPDATES (@keiveiec) May 30, 2026
Mientras la gira europea del cantante continúa batiendo récords de asistencia, el debate en torno a "La Casita" sigue creciendo. Y aunque Ester Expósito dejó claro que las críticas le molestaron, también aprovechó la ocasión para abrir una conversación más amplia sobre el uso de las redes sociales y la forma en que se juzga a las mujeres en el espacio público.