Ester Expósito rompe el silencio tras la polémica en concierto de Bad Bunny: “Hay una mirada misógina”

Ester Expósito rompe el silencio tras la polémica en concierto de Bad Bunny

Durante los primeros conciertos del artista puertorriqueño en Madrid, varios personajes conocidos fueron vistos en este espacio privilegiado instalado sobre el escenario. Sin embargo, la selección de invitados abrió un debate en redes, donde algunos usuarios cuestionaron los criterios para elegir a quienes acceden a esta zona del espectáculo.

Lejos de ignorar la polémica, la protagonista de Élite decidió responder públicamente. Durante un evento celebrado en Ibiza, Expósito aseguró que las críticas recibidas reflejan "el juicio de una parte de la sociedad muy misógina" y lamentó que existan personas que utilicen las redes sociales para atacar y hacer daño.

Ester Expósito (Getty Images)

"Te invitan y vas" -aunque sin explicar cómo se consigue subir al escenario, subrayando que "ese tema no sé cómo es"-, ya que "es un concierto divertidísimo en el que sabes que te lo vas a pasar bien", aseguró.

La actriz también explicó que desconoce cómo funciona el proceso de selección para acceder a "La Casita" y señaló que simplemente acudió al concierto tras ser invitada. Para ella, el foco del debate no debería estar en quienes participan durante unos segundos en el espectáculo, sino en la forma en que muchas personas reaccionan ante determinadas mujeres expuestas públicamente.

¿Qué es ‘La Casita’ y por qué ha generado polémica?

"La Casita" es uno de los elementos más llamativos de la actual gira de Bad Bunny. Inspirada en la estética y el universo visual de DeBÍ TiRAR MáS FOToS, la estructura recrea una vivienda tradicional puertorriqueña y ocupa un lugar central dentro del espectáculo.

"La Casita", propiedad de Roman Carrasco recreada en los conciertos de Bad Bunny en Puerto Rico (Instagram / Bad Bunny)

No obstante, lo que nació como un símbolo cultural ha terminado generando controversia. En redes sociales, numerosos usuarios han cuestionado que este espacio esté ocupado principalmente por celebridades, influencers y figuras asociadas a determinados estándares de belleza, lo que ha llevado a algunos críticos a considerar que el concepto contradice los mensajes de inclusión que el propio Bad Bunny suele defender.

