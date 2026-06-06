Durante la final femenil del torneo Roland Garros las emociones no sólo se vivieron en la cancha, sino también las gradas y es que Brad Pitt e Inés de Ramón estuvieron presentes este sábado durante el partido en el que la rusa Mirra Andreeva se coronó campeona al derrotar a la polaca Maja Chwalinska.
Más enamorados que nunca: Brad Pitt e Inés de Ramón reaparecen en la final femenil de Roland Garros
Brad Pitt e Inés de Ramón en París, entre música y deporte
La visita a Roland Garros se sumó a una semana particularmente activa para Brad Pitt e Inés de Ramón, ya que hace unos días asistieron al concierto de los Red Hot Chili Peppers en París y posteriormente cenaron con amigos en uno de los restaurantes más conocidos de la ciudad.
De hecho, Flea, guitarrista de la banda californiana y su esposa, la diseñadora Melody Ehsani, estuvieron sentados junto al actor y su novia en el partido de tenis.
Recientemente, Brad ha tenido meses de mucho trabajo. Luego de que terminó la promión de la película F1, producción ambientada en el mundo de la Fórmula 1 que protagonizó bajo la dirección de Joseph Kosinski y con el respaldo del piloto Lewis Hamilton como productor, ahora está metido en la adaptación cinematográfica de The Riders, proyecto que lo llevó a Grecia a principios de este año.
Brad Pitt e Inés de Ramón captan todas las miradas donde sea que estén
Las apariciones públicas de Brad Pitt e Inés de Ramón aumentaron de manera constante durante los últimos dos años.
Uno de los momentos más comentados ocurrió en septiembre de 2024, cuando hicieron su debut oficial como pareja en la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia, durante la presentación de Wolfs.
Aquella aparición marcó un cambio importante en la dinámica de una relación que hasta entonces se había mantenido lejos de los reflectores.
Meses después, la pareja volvió a captar la atención en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, celebrado en julio de 2024, un evento especialmente significativo para Brad, debido a su participación en la producción de la película F1.
Ya en 2025, ambos acompañaron la promoción internacional de ese proyecto cinematográfico y asistieron juntos a la premiere mundial realizada en el Times Square de Nueva York, así como a la presentación europea en Londres.
Durante 2026, las apariciones continuaron. Fueron vistos en Grecia mientras Brad trabajaba en la adaptación cinematográfica de The Riders.
Además, han estado juntos en distintos eventos relacionados con la industria automotriz y del entretenimiento en Los Ángeles, y en días recientes (como mencionamos anteriormente) aparecieron en París, donde disfrutaron de un concierto de los Red Hot Chili Peppers antes de asistir a Roland Garros.
Mientras que el actor de 62 años aún arrastra temas relacionados con su exesposa, Angelina Jolie, y con sus hijos, es más que notorio que junto a Inés de Ramón encuentra la paz y el amor que lo mantienen en inmejorable condición, aunque se dice que ya desechó de su cabeza la idea de casarse con ella.
La historia de amor de Brad Pitt e Inés de Ramón… en breve
La cercanía entre Brad Pitt e Inés de Ramón comenzó a llamar la atención en noviembre de 2022, cuando ambos fueron vistos juntos durante un concierto de Bono en Los Ángeles.
Aunque en aquel momento ninguno habló sobre el vínculo, las fotografías despertaron especulaciones inmediatas. Un mes después, De Ramón acompañó al actor en la celebración de su cumpleaños número 59, una señal de que la relación avanzaba con rapidez.
A lo largo de 2023 mantuvieron un perfil bajo y evitaron hacer declaraciones públicas. Sin embargo, diversas apariciones privadas y encuentros con amigos cercanos confirmaron que el romance seguía fortaleciéndose.
En febrero de 2024 surgieron reportes que señalaron que la ejecutiva suiza se había mudado a la residencia de Pitt en California, un paso importante en la relación.
El siguiente gran momento llegó en septiembre de 2024, cuando decidieron presentarse juntos en la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia. Desde entonces se han vuelto inseparables y se nota que, en la actualidad, están más enamorados que nunca.