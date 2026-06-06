Más enamorados que nunca: Brad Pitt e Inés de Ramón reaparecen en la final femenil de Roland Garros

Brad Pitt e Inés de Ramón captan todas las miradas donde sea que estén

Las apariciones públicas de Brad Pitt e Inés de Ramón aumentaron de manera constante durante los últimos dos años.

Uno de los momentos más comentados ocurrió en septiembre de 2024, cuando hicieron su debut oficial como pareja en la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia, durante la presentación de Wolfs.

Brad Pitt y su novia, Inés de Ramón, en el Festival de Cine de Venecia (Pascal Le Segretain/Getty Images)

Aquella aparición marcó un cambio importante en la dinámica de una relación que hasta entonces se había mantenido lejos de los reflectores.

Meses después, la pareja volvió a captar la atención en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, celebrado en julio de 2024, un evento especialmente significativo para Brad, debido a su participación en la producción de la película F1.

Ya en 2025, ambos acompañaron la promoción internacional de ese proyecto cinematográfico y asistieron juntos a la premiere mundial realizada en el Times Square de Nueva York, así como a la presentación europea en Londres.

Brad Pitt e Inés de Ramón en la final femenil de Roland Garros 2026 en París (THOMAS SAMSON/AFP)

Durante 2026, las apariciones continuaron. Fueron vistos en Grecia mientras Brad trabajaba en la adaptación cinematográfica de The Riders.

Además, han estado juntos en distintos eventos relacionados con la industria automotriz y del entretenimiento en Los Ángeles, y en días recientes (como mencionamos anteriormente) aparecieron en París, donde disfrutaron de un concierto de los Red Hot Chili Peppers antes de asistir a Roland Garros.

Mientras que el actor de 62 años aún arrastra temas relacionados con su exesposa, Angelina Jolie, y con sus hijos, es más que notorio que junto a Inés de Ramón encuentra la paz y el amor que lo mantienen en inmejorable condición, aunque se dice que ya desechó de su cabeza la idea de casarse con ella.